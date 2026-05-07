Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu: Công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam là một công cụ chính sách “mềm” mang tính biểu trưng quốc gia

Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1065 ngày 6/5/2026 về việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Theo đó, công nhận ngày 6/5 hằng năm là Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ có ngày 6/5 hằng năm là Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Theo Bộ Công Thương, việc tổ chức Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam hằng năm nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vị trí, vai trò quan trọng của dịch vụ logistics đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó, thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật nhằm phát triển dịch vụ logistics Việt Nam, chú trọng chuyển đổi số, logistics xanh và bền vững.

Tăng cường hợp tác quốc tế, các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư vào hạ tầng, công nghệ logistics, kết nối logistics Việt Nam với khu vực và thế giới, quảng bá hình ảnh Việt Nam là một trung tâm dịch vụ logistics năng động, hiệu quả.

Đồng thời, tôn vinh, động viên, cổ vũ và khích lệ cộng đồng doanh nghiệp, người lao động trong ngành logistics nỗ lực phấn đấu vì sự phát triển của ngành và đất nước; ghi nhận những đóng góp của ngành logistics cho sự phát triển của đất nước.

Tạo động lực thúc đẩy ngành logistics phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu Trần Thanh Hải đã chia sẻ, ﻿cách đây 80 năm, ngày 06/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 61/SL về tổ chức của Bộ Quốc dân Kinh tế, trong đó có Nha Tiếp tế. Nhiệm vụ của Nha Tiếp tế chính là những chức năng cốt lõi của logistics hiện đại.

80 năm sau, ngày 06/5/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam.

Chặng đường 80 năm, ngành logistics đã âm thầm đóng góp sức lực của mình vào việc đảm bảo dòng chảy của hàng hóa, lưu thông khắp mọi miền đất nước và vươn ra quốc tế, kết nối vùng miền, hỗ trợ các ngành kinh tế và đời sống người dân, đồng thời cũng trở thành một ngành kinh tế tạo nên giá trị gia tăng ngày càng lớn.

Cùng với việc đã và đang từng bước hoàn thiện các công cụ chính sách quản lý nhà nước về logistics từ Luật, Nghị định đến các Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch hành động và các đề án chuyên ngành, việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam là một công cụ chính sách “mềm” mang tính biểu trưng quốc gia, lan tỏa thông điệp phát triển và tạo điểm hội tụ cho các hoạt động truyền thông, đối thoại chính sách, tăng cường kết nối thị trường, thu hút đầu tư và khuyến khích đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực logistics.

Theo Phó Cục trưởng, về lâu dài, việc công nhận Ngày Logistics Việt Nam và Tuần lễ Logistics Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa tổ chức sự kiện, mà còn góp phần xây dựng bản sắc và hình ảnh quốc gia về logistics, thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ của Chính phủ trong việc phát triển logistics trở thành ngành kinh tế quan trọng, có giá trị gia tăng cao, bền vững và có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Đây là một phương thức phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam và đưa Việt Nam từng bước trở thành trung tâm dịch vụ logistics có vị thế trong khu vực và quốc tế.