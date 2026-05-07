Đúng 18h55 ngày 6/5, dự án nhiệt điện 42.000 tỷ đạt cột mốc quan trọng, Việt Nam sắp kích hoạt công nghệ siêu tới hạn

Anh Khôi | 07-05-2026 - 21:38 PM | Doanh nghiệp

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa thực hiện thành công quy trình đốt than lần đầu cho Tổ máy 1 thuộc dự án, chuẩn bị cho giai đoạn vận hành và hòa lưới điện quốc gia.

Vào lúc 18 giờ 55 phút, ngày 06/5/2026 tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch (tỉnh Quảng Trị), Tổ máy 1 của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đã thực hiện đốt than lần đầu thành công, đánh dấu mốc kỹ thuật quan trọng trong quá trình chạy thử và đưa dự án vào vận hành.

Dự án có tổng mức đầu tư 42.022 tỷ đồng (tương đương 1,3 tỷ USD), quy mô gồm 2 tổ máy với tổng công suất đạt 1.043 MW.

Việc đốt than lần đầu thành công là cơ sở để đơn vị vận hành kiểm tra độ tin cậy của hệ thống thiết bị và hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật trước khi đưa vào khai thác chính thức.

Dự án ứng dụng công nghệ trên siêu tới hạn (USC), cho phép vận hành ở thông số áp suất và nhiệt độ hơi nước cao nhất tại Việt Nam hiện nay. Công nghệ này giúp tối ưu hóa hiệu suất nhiệt của chu trình phát điện, trực tiếp giảm định mức tiêu hao than trên mỗi kWh sản xuất so với các công nghệ cũ.

Màn hình điều khiển hệ thống nghiền than của tổ máy 1. Ảnh:EVN

Khi đi vào vận hành ổn định, nhà máy dự kiến cung cấp sản lượng điện khoảng 8,4 tỷ kWh mỗi năm, góp phần nâng cao độ an toàn và ổn định cho hệ thống điện khu vực.

Về hiệu quả kinh tế, nhà máy ước tính đóng góp khoảng 1.200 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước hàng năm. Nguồn thu này cùng với nhu cầu về lao động kỹ thuật cao được đánh giá sẽ tạo điều kiện cho địa phương phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ.

Theo lộ trình phát triển hạ tầng năng lượng, sau khi hoàn tất các hạng mục tại dự án này, EVN dự kiến sẽ thực hiện các thủ tục để khởi công tiếp dự án Nhiệt điện Quảng Trạch 2 vào tháng 12 tới.

Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Ảnh: EVN

Đối với công tác kiểm soát môi trường, dự án được lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, khí thải và lọc bụi theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Toàn bộ thông số môi trường trong quá trình vận hành được truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình để giám sát trực tuyến 24/24h.

Các dữ liệu này cũng được hiển thị công khai tại khu vực cổng nhà máy để đảm bảo tính minh bạch theo các quy định hiện hành về quản lý môi trường.

Anh Khôi

Vietjet, T&T thách thức vị thế độc quyền trong 1 lĩnh vực

Đổ gần 4.000 tỷ đặt niềm tin vào cổ phiếu cơ bản, một 'cá mập' đang gồng lỗ FPT và Vinamilk

Doanh nghiệp sản xuất thép của tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay với Tập đoàn luyện kim hàng đầu thế giới

