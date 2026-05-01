Đổ gần 4.000 tỷ đặt niềm tin vào cổ phiếu cơ bản, một 'cá mập' đang gồng lỗ FPT và Vinamilk

Tập đoàn Bảo Việt (mã chứng khoán: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1-2026 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 816 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Tâm điểm trong bức tranh tài chính kỳ này là sự chuyển dịch trong danh mục cổ phiếu niêm yết của doanh nghiệp với giá trị gốc đạt 3.846 tỷ đồng, tăng 9% so với thời điểm đầu năm.

Tập đoàn đã thực hiện chi thêm khoảng 317 tỷ đồng để gia tăng tỷ trọng nắm giữ tại cổ phiếu FPT, nâng giá trị gốc đầu tư mã này từ 125,1 tỷ đồng lên mức 442,5 tỷ đồng.

Tại ngày 31-3-2026, giá trị hợp lý của khoản đầu tư FPT ghi nhận ở mức 437,7 tỷ đồng, tương ứng khoản lỗ tạm tính đạt 4,8 tỷ đồng trên sổ sách.



Ngược lại, Bảo Việt đã thực hiện thoái bớt vốn đầu tư vào Vinamilk (VNM), đưa giá gốc đầu tư từ 419 tỷ đồng về còn 351 tỷ đồng với giá trị hợp lý cuối kỳ đạt 257,6 tỷ đồng, đi kèm khoản dự phòng giảm giá 93,4 tỷ đồng.

Các khoản đầu tư tại ACB và CTG vẫn được duy trì ổn định với giá gốc lần lượt là 817,6 tỷ đồng và 395,5 tỷ đồng, trong khi khoản đầu tư dài hạn vào VEA có giá gốc 513,6 tỷ đồng và giá trị có thể thu hồi đạt 457,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh tổng thể, Bảo Việt kết thúc quý 1 với lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 816 tỷ đồng, phản ánh mức tăng trưởng 18,8% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng doanh thu hợp nhất ghi nhận 15.610 tỷ đồng, tăng 9,1%.

Riêng lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu tập đoàn đạt 799 tỷ đồng, tăng so với con số 671 tỷ đồng của năm trước, qua đó kéo lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) tăng từ 905 đồng lên mức 1.077 đồng.

Doanh thu từ hoạt động tài chính đóng vai trò động lực chính khi đạt 3.990 tỷ đồng, tăng 25,5%. Trong cơ cấu doanh thu này, lãi tiền gửi mang về 2.290 tỷ đồng, tăng 36%, và lãi từ đầu tư trái phiếu đóng góp 1.401 tỷ đồng.

Trái ngược với sự tích cực của mảng tài chính, hoạt động bảo hiểm cốt lõi ghi nhận sự thu hẹp biên lợi nhuận khi lợi nhuận gộp mảng này đạt 307,8 tỷ đồng, giảm 46,6% so với quý 1-2025.

Dù phí bảo hiểm gốc vẫn đạt mức 10.937 tỷ đồng, nhưng việc tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm tăng lên 8.318,9 tỷ đồng cùng với chi phí quản lý trực tiếp mảng bảo hiểm ở mức 1.707 tỷ đồng đã gây áp lực lên hiệu quả kinh doanh thuần của doanh nghiệp.

Tính đến cuối quý 1-2026, quy mô tổng tài sản của tập đoàn mở rộng lên mức 307.488 tỷ đồng, tăng thêm 15.682 tỷ đồng so với đầu năm.

Cơ cấu tài sản tiếp tục ưu tiên các công cụ có thu nhập cố định với danh mục tiền gửi ngân hàng ngắn và dài hạn đạt hơn 166.900 tỷ đồng, cùng danh mục trái phiếu Chính phủ và doanh nghiệp vượt ngưỡng 183.200 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của tập đoàn tăng từ mức 25.480 tỷ đồng lên 26.295 tỷ đồng. Phía nợ phải trả hiện ghi nhận 281.191 tỷ đồng, trong đó dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng lớn nhất với giá trị 205.447 tỷ đồng.