Ông Danny Le: WinCommerce sẽ cán mốc 5.000 cửa hàng trên toàn quốc trong 30 ngày tới, lên kế hoạch IPO

Tại buổi gặp gỡ các nhà đầu tư quý 1/2026﻿, ông Danny Le – Tổng Giám đốc Masan Group (mã CK: MSN) công bố kết quả tài chính khả quan trong quý 1/2026 với mức tăng trưởng 2 chữ số ở tất cả các mảng kinh doanh.

Điểm sáng nổi bật nhất thuộc về Masan High-Tech Materials (MSR) khi ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng gấp đôi. Theo ông Danny Le, với mức giá Tungsten hiện duy trì ở ngưỡng 3.000 USD/tấn, MSR dự kiến sẽ sinh đủ dòng tiền để trả hết toàn bộ nợ trên bảng cân đối kế toán trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Đây được coi là động lực quan trọng giúp giảm đáng kể áp lực đòn bẩy tài chính cho toàn Tập đoàn.

Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Giám đốc Tài chính Masan Group bổ sung thêm, trong giai đoạn từ tháng 4/2025 đến tháng 3/2026, dòng tiền tạo ra đạt 11.300 tỷ đồng, tăng 50% so với năm 2025. Lượng tiền mặt cuối quý 1/2026 đạt 12.200 tỷ đồng, đảm bảo thanh khoản và quản trị rủi ro tốt dù đã thực hiện chi trả cổ tức vào đầu năm. Tập đoàn dự kiến dòng tiền tự do năm nay sẽ đạt khoảng 500 triệu USD, gấp 6 lần so với thời điểm sáp nhập WinCommerce năm 2020.

Báo cáo về mảng bán lẻ, ông Phan Nguyễn Trọng Huy – Giám đốc Tài chính WinCommerce (WCM) - đơn vị vận hành chuỗi siêu thị WinMart và WinMart+/WiN cho biết doanh thu quý 1 tăng 29%. Đặc biệt, tăng trưởng Like-for-Like (LFL) – chỉ số so sánh trên các cửa hàng hiện hữu đạt mức 14% trong tháng 4, với 70% đóng góp đến từ sự gia tăng lượng khách hàng đến cửa hàng.

WinCommerce đang duy trì tốc độ mở mới ổn định từ 300 đến 400 cửa hàng mỗi quý. "Chúng tôi dự kiến sẽ chào đón cửa hàng thứ 5.000 trên toàn quốc trong vòng 30 ngày tới," ông Huy chia sẻ.

Với kết quả hiện tại, WinCommerce dự kiến sẽ đạt doanh thu cả năm từ 45.000 đến 47.000 tỷ đồng, hướng tới mục tiêu lợi nhuận sau thuế từ 1.000 đến 1.500 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh khác trong hệ sinh thái tiêu dùng của Masan cũng ghi nhận những chuyển biến.



Masan Consumer (MCH): Sau khi hoàn tất triển khai chiến lược Retail Supreme, doanh thu tăng 13% và EBITDA tăng 12%. Dự kiến cả năm sẽ duy trì mức tăng trưởng từ 11% đến 15%.



Masan MEATLife (MML): Các sản phẩm mới đóng góp gần 40% doanh thu, đưa tổng doanh thu tăng 20% và EBITDA tăng vọt 75%, vượt xa dự báo ban đầu của ban lãnh đạo.



Phúc Long: Sau quá trình tái cấu trúc và tập trung vào mô hình tích hợp đồ ăn, thương hiệu này ghi nhận doanh thu tăng 31-34% và EBITDA tăng khoảng 45-50%.



Về Masan High-Tech Materials, Tổng Giám đốc Masan cho biết, trước đây công ty cũng tìm đối tác huy động vốn để trả nợ. Nhưng với kế hoạch mới, tập đoàn tin tưởng Masan High-Tech Materials có khả năng tự trả nợ bằng dòng tiền. Tương lai Masan Group bán cổ phiếu của MSR, tiền thu lại sẽ dùng cho tập đoàn trả nợ.

Quý 2/2026, Masan High-Tech Materials dự kiến tăng trưởng 4 lần, đạt 7.300 tỷ doanh thu, lợi nhuận đạt 690 tỷ đồng, EBITDA đạt 1.300 tỷ và trung bình giá khoảng 2.500 USD mỗi MTU.

Thảo luận đáng chú ý:

Masan Group có kế hoạch sửa đổi kế hoạch kinh doanh năm 2026 dựa trên kết quả quý 1 hay không?

Ban lãnh đạo: Đầu tháng 9 mỗi năm, công ty bắt đầu làm kế hoạch cho năm tiếp theo. Quá trình làm việc tại thời điểm đó, kết quả của Masan High-Tech Materials (MSR) tính với giá Vonfram 385 USD/mtu, còn hiện nay giá đang ở mức khoảng 3.000 USD/mtu, chúng tôi đã điều chỉnh tăng kế hoạch của MSR lên.

Tuy nhiên, về phía Masan Group, chúng tôi chưa điều chỉnh kế hoạch tổng thể. Chúng tôi cũng đã công bố thông tin dự báo nửa đầu năm 2026 đạt khoảng 5.600 tỷ lợi nhuận, chiếm 70% kịch bản khả quan. Chúng tôi xem đây cơ hội cho Masan Group để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, đồng thời phòng ngừa ảnh hưởng từ giá cả nguyên vật liệu, chi phí logistics, xăng dầu.



Chia sẻ thêm, nội bộ công ty ví MSR giống như Thánh Gióng. Thời điểm lập kế hoạch doanh thu chỉ khoảng 500 triệu đô. Hôm nay ước tính nhân 2 lần lên gần 1 tỷ 900 triệu đô, EBITDA khoảng 200 triệu đô, lợi nhuận khoảng 100 triệu đô. Đó thông tin cập nhật mới nhất.



Tổng Giám đốc Masan Group cho biết thêm, về phần thay đổi kế hoạch, sau khi hết quý 2, khi đánh giá hết tình huống của MSR và các ảnh hưởng của giá nguyên vật liệu, Masan Group sẽ có thể công bố thay đổi kế hoạch kinh doanh của 2026. Doanh thu sẽ không thay đổi nhiều, nhưng lợi nhuận chắc chắn có thể tăng lên.



﻿Vì sao từ đầu năm đến nay, số lượng cửa hàng mở mới của WinCommerce ở miền Bắc vượt trội hơn miền Trung?

Ban lãnh đạo: Miền Bắc và miền Trung là hai thị trường ưu tiên của WinCommerce trong năm 2026. Việc chuyển dịch trong quý 1 có số lượng cửa hàng ở miền Bắc trội hơn chỉ là vấn đề ưu tiên nguồn lực tổ chức. Đội ngũ chúng tôi có khoảng 100 đến 150 bạn tìm kiếm mặt bằng. Quan trọng nhất ở khu vực đó chúng tôi đổ quân vào chỗ nào để tìm điểm, đó chỉ là ưu tiên nguồn lực, không có sự thay đổi khác về chiến lược công ty.

Khi capex (chi phí vốn) dự kiến tăng trong năm 2026, quan điểm hiện tại của ban lãnh đạo về vay nợ như thế nào?

Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên – Giám đốc Tài chính Masan Group: Trong kế hoạch capex của năm 2026, chúng tôi dự kiến khoảng 4.000 đến 4.500 tỷ đồng. Trong đó, WinCommerce dự kiến mở 1.000 đến 1.500 cửa hàng, chiếm khoảng 1.500 tỷ đồng capex. MCH cũng sẽ có khoảng 1.500 tỷ đồng về capex. Masan MEATLife với tình hình tăng trưởng đặc biệt là mảng thịt chế biến từ 20 đến 30%, chúng tôi bắt buộc phải đầu tư capex tầm 500 tỷ đồng. MSR cũng sẽ đầu tư để cải thiện quá trình nâng cấp sản phẩm và hoạt động tốt hơn.

Theo chính sách, khi đầu tư capex chúng tôi sẽ đi vay 70%. Chi phí vốn là câu chuyện đầu tư dài hạn nên bắt buộc phải khớp nguồn tiền dài hạn, nhưng chúng tôi sẽ tìm nguồn vốn vay rẻ, điều kiện tốt và không thế chấp tài sản, đảm bảo hoàn vốn và hoạt động công ty tốt nhất. Trong 3 năm qua khi vay nước ngoài, biên lãi suất (margin) giảm từ 3.5 xuống 2.9, 2.8, 1.9 và hiện nay đang nỗ lực thực hiện một số phương án để đạt mức 1.7.



Triển vọng của MSR trong 9 tháng còn lại của năm 2026 là gì? Đã có đối tác hỏi mua lại hay chưa và khi nào chuyển sàn?

Ban lãnh đạo: Theo kế hoạch quý 2, lợi nhuận sẽ đạt 25 triệu đô. Cộng với 20 triệu từ quý 1, kết quả này làm cho chúng tôi rất tự tin khả năng cao sẽ vượt mốc 95 triệu hoặc 100 triệu đô lợi nhuận cho cả năm. Đấy là tính theo kịch bản rất thận trọng, giả định giá APT giảm từ 3.000 USD/mtu xuống dưới 1.000 USD/mtu. Trong trường hợp giá APT được giữ vững, lợi nhuận có thể tăng cực nhiều lần.

Về đối tác, hiện nay MSR đang trao đổi với vài đối tác nước ngoài trong ngành ở Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản. Sau khi chia sẻ kế hoạch chuyển sàn lên HOSE năm sau, các đối tác thấy câu chuyện này rất thú vị. Mục tiêu trong năm nay công ty sẽ có tin vui để chia sẻ với thị trường.

Mong ban lãnh đạo chia sẻ lộ trình bán 5% của MSR, mục đích việc Masan Horizon (công ty con của Masan Group hiện nắm giữ khoảng 95% cổ phần tại MSR), công ty sở hữu mỏ Núi Pháo) bán 10 triệu cổ phiếu MSN cho nhân viên và cổ đông. Kèm theo đó, MSN còn có nghĩa vụ nào với các nhà đầu tư private equity (PE-Quỹ đầu tư tư nhân) không?

Ban lãnh đạo: Để đảm bảo MSR chuyển sàn HOSE vào năm 2027, chúng tôi bắt buộc phải giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 90%. Hiện tại cổ đông bên ngoài đang sở hữu 5%, nên chúng tôi có kế hoạch bán thêm 5%. Trước mắt, chúng tôi đã đăng ký bán 2% và đến thời điểm hiện nay đã hoàn tất bán 1%. 1% còn lại sẽ bán với giá ưu đãi cho cổ đông và nhân viên MSN và cũng sẽ hoàn tất trong tháng này. Việc bán cho nhân viên nhằm mục tiêu để nhân viên đồng hành dài hạn với công ty. Với cổ đông MSN, những người đi cùng một thời gian dài cũng sẽ được hưởng quyền lợi khi MSR mang lại giá trị. Sau khi hoàn tất bán 2%, chúng tôi sẽ cân nhắc bán 3% còn lại cho đối tác chiến lược để đảm bảo điều kiện chuyển sàn HOSE.



Về câu hỏi thứ hai, MSN hiện nay ưu tiên phát hành vốn chủ sở hữu để thực hiện nghĩa vụ với cổ đông. Khi các quỹ đầu tư vào công ty, đến một thời điểm họ phải thoái vốn (exit) và có lợi nhuận. Chúng tôi sẽ tìm kiếm cổ đông mới để thực hiện các giao dịch này. Đồng thời, việc bán 5% MSR giúp công ty có tiền thực hiện nhiệm vụ giảm nợ cho Masan Group. Theo kế hoạch hiện nay, tỷ lệ nợ (NDF) cuối năm nay sẽ về 1.7, và trong vòng 15 đến 18 tháng tới sẽ trả hết toàn bộ nợ của MSR.



Kết thúc buổi livestream, ông Danny Le cho biết theo cam kết của ban giám đốc, sẽ chuyển MSR lên sàn HOSE. Về đối tác chiến lược, công ty đang trao đổi và chắc chắn sẽ có đối tác trong năm nay. Dòng tiền tự do (free cash flow) của MSR đang tốt lên, sau này có thể chia cổ tức cho cổ đông. Masan là cổ đông chi phối sẽ dùng dòng tiền đó chia sẻ nghĩa vụ với các quỹ PE.



Thứ hai, các quỹ PE đang nằm tại cổ phiếu MCH. Trong quý 3, quý 4, cùng với việc dự kiến MCH vào rổ VN30 và Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi, chúng tôi sẽ phân phối thông qua thị trường để tăng tính thanh khoản.

Cuối cùng, với sự tăng trưởng của WinCommerce, chúng tôi có thể cân nhắc một đợt pre-IPO chiến lược, và dự kiến IPO vào năm 2028-2029. Đó là chi tiết cách mà Masan Group giải quyết với tất cả nhà đầu tư PE.

