Công thức làm bất động sản khác biệt của bầu Hiển đang “đánh thức” cả vùng Cửu Long

Trên bình diện rộng hơn, giữa bối cảnh thị trường bất động sản đang bước vào giai đoạn thanh lọc mạnh mẽ, nơi niềm tin của khách hàng ngày càng gắn với năng lực thực thi, Tập đoàn T&T Group đã lựa chọn hướng đi khác biệt. Không ồn ào bằng những chiến dịch quảng cáo rầm rộ ngay từ khi dự án còn trên giấy, T&T Group âm thầm tích lũy, chuẩn bị kỹ để kiến tạo nên những dự án thực sự làm thay đổi diện mạo những nơi tập đoàn hiện diện.

Đặc biệt, tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) - nơi thị trường bất động sản đang trỗi dậy mạnh mẽ, T&T Group đang kiến tạo nên những "kỳ quan" sông nước: Từ những đại đô thị quy mô hàng trăm héc-ta đến những tổ hợp khách sạn 5 sao mang quy chuẩn quốc tế, sẵn sàng cho những đợt bùng nổ vận hành trong tương lai gần.

Những "kỳ quan sông nước" Tây Nam Bộ

Mỗi vùng đất đi qua, T&T Group luôn mang theo sứ mệnh "đánh thức" những linh hồn di sản đang ngủ yên, biến chúng thành những biểu tượng thịnh vượng mới.

Tại Vĩnh Long, tập đoàn triển khai dự án Khu dân cư Phước Thọ quy mô 11,53 ha, được bao trọn bởi dòng sông Cổ Chiên hiền hòa. Ý tưởng về câu chuyện của Phước Thọ cũng rất đặc sắc khi được bắt đầu từ hình ảnh những lò gạch gốm Mang Thít rực đỏ bên bờ sông - một "vương quốc" di sản độc nhất vô nhị của vùng đất này.

Dự án Khu dân cư Phước Thọ nhìn từ trên cao.

T&T Group đã khéo léo đưa chất mộc mạc của đất, của phù sa và bàn tay nghệ nhân vào công trình điểm nhấn: khách sạn Hilton Garden Inn. Với kiến trúc vòm cột 3 gian cổ xưa pha lẫn nét hiện đại phương Tây, khách sạn không chỉ là nơi lưu trú cao cấp mà còn là tác phẩm nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp của làng nghề truyền thống.

Sự "kỹ lưỡng" của T&T còn nằm ở việc tham chiếu mô hình đô thị ven mặt nước từ Vườn quốc gia Everglades (Florida, Mỹ) để kiến tạo nên "thành phố Danh nhân" biệt lập, riêng tư với địa thế "tam diện thủy" hiếm có.

Hiện, giai đoạn 1 của dự án Phước Thọ với gần 500 sản phẩm biệt thự, shophouse đã hoàn thiện hạ tầng và pháp lý sổ hồng lâu dài, minh chứng cho triết lý "đã nói là làm" của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Ý tưởng táo báo cũng giúp dự án đạt giải "Dự án đáng sống 2024" ngay khi hoàn thành giai đoạn 1.

T&T Group đã khéo léo đưa chất mộc mạc của đất, của phù sa và bàn tay nghệ nhân vào công trình điểm nhấn khách sạn Hilton Garden Inn

Điểm đặc biệt nhất trong các đại đô thị của bầu Hiển tại ĐBSCL chính là sự kết hợp giữa các chuẩn mực kiến trúc quốc tế với việc tôn vinh di sản văn hóa bản địa. T&T Group không sao chép các mô hình có sẵn mà chọn cách kể "câu chuyện của vùng đất" qua từng nét thiết kế.

Ngược dòng sông Hậu về với Long Xuyên (An Giang), câu chuyện kể của T&T Group lại mang sắc thái hùng vĩ và uy nghi hơn tại dự án Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ An Giang. Tọa lạc ngay trên quỹ đất "vàng" rộng 3,5 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.400 tỷ đồng, dự án được ví như "viên kim cương" giữa lòng thành phố.

Nếu Phước Thọ lấy cảm hứng từ đất và lửa, thì dự án tại Long Xuyên lại là bài ca về núi và nước. Điểm nhấn đắt giá tại dự án tiếp tục là thương hiệu Hilton với tổ hợp khách sạn DoubleTree by Hilton Long Xuyên. Lấy cảm hứng từ huyền thoại Núi Cấm — "trái tim" của vùng Thất Sơn và thác nước Otuksa, công trình hiện lên với dáng vẻ hùng vĩ của ngọn núi, nhưng lại mềm mại nhờ hệ thống mảng xanh và thác nước nội khu.

Một góc Khu phức hợp nhà ở và thương mại dịch vụ An Giang.

Đây là sự kết hợp táo bạo giữa cảm hứng quốc tế từ những thành phố cổ như Prague hay Lisbon với đặc trưng sông nước miền Tây, tạo nên một quảng trường trung tâm sầm uất với biểu tượng bông sen vàng.

Đến với Sa Đéc (Đồng Tháp), T&T Group cũng xây dựng nên một biểu tượng mới bên làng hoa trăm năm tuổi. Dự án quy mô 1,1 ha tại phường 1 đang triển khai tổ hợp khách sạn 25 tầng — tòa nhà cao nhất thành phố, lấy cảm hứng từ những con nước uốn lượn tại rừng tràm và dòng sông Tiền hữu tình. Dự án thiết kế trục đi bộ kết hợp phố hoa ở khối đế, được sử dụng làm không gian trưng bày và triển lãm các loại hoa theo mùa đặc trưng của địa phương

Dù chưa chính thức "bung hàng" rầm rộ, nhưng T&T Group đã âm thầm hoàn thành thi công phần thô của 19 căn shophouse thấp tầng và hạ tầng kỹ thuật. Sự chuẩn bị này cho thấy tâm thế của "ông lớn" luôn nắm quyền chủ động: chỉ đưa sản phẩm ra thị trường khi chất lượng đã được bảo chứng bằng mắt thấy tai nghe.

Kết thúc chuyến hành trình theo dòng sông Cửu Long tiến về gần TP.HCM, "Thành phố Thiên niên kỷ" – T&T City Millennia đang trở thành biểu tượng mới của khu vực phía Nam.

Tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam TP Hồ Chí Minh, khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ cùng Tây Ninh, T&T City Millennia quy mô 267 ha là siêu dự án trọng điểm mang tính biểu tượng nhất của tập đoàn tại miền Nam. Dự án không chỉ giải quyết bài toán an cư mà còn được định hướng trở thành trung tâm văn hóa - giải trí đẳng cấp quốc tế.

"Thành phố Thiên niên kỷ" – T&T City Millennia đang trở thành biểu tượng mới của khu vực phía Nam TP. Hồ Chí Minh

Tầm vóc của Millennia được khẳng định qua 2 kỷ lục Việt Nam xác lập vào tháng 8/2025: Tuyến phố đi bộ "Hành trình thiên niên kỷ" lấy cảm hứng từ hải trình khám phá phương Đông của Marco Polo và "Dòng sông Ánh sáng" (Light River) tích hợp công nghệ trình chiếu hiện đại dài nhất trong khuôn viên khu đô thị. Dự án dành tới 30% diện tích cho mảng xanh và mặt nước, kiến tạo môi trường sống "all-in-one" lý tưởng.

Tháng 10/2025, dự án lập kỷ lục mở bán thành công 100% giỏ hàng chỉ sau vài giờ như minh chứng cho việc thị trường đang khao khát những sản phẩm có giá trị thực, hạ tầng đã hoàn thiện và pháp lý sổ hồng sở hữu lâu dài.

Chia sẻ về chiến lược kiến tạo độc bản này, đại diện T&T Group cho biết: "Chúng tôi không xây những ngôi nhà rập khuôn, chúng tôi xây dựng tương lai trên nền tảng kết hợp giữa các chuẩn mực quốc tế vứi việc tôn vinh di sản văn hóa bản địa. Mỗi dự án phải mang điểm nhấn kiến trúc đáp ứng nhu cầu của cộng đồng tinh hoa, đồng thời là động lực thúc đẩy kinh tế vùng".

Những dấu ấn từ giá trị thật

Trong giới bất động sản, người ta thường nghe nhiều về những lời hứa hẹn hào nhoáng trên bản vẽ, nhưng lại hiếm khi được tận mắt chứng kiến sự "về đích" trọn vẹn của những cam kết ấy.

Với T&T Group, câu trả lời cho mọi hoài nghi nằm ở ánh đèn từ những ô cửa sổ và sự tấp nập của cư dân tại các dự án đã đi vào vận hành ổn định. Đó cũng chính là minh chính đầy sức thuyết phục cho triết lý: chỉ khi tạo ra những giá trị sống thực, thương hiệu mới thực sự trường tồn.

Năm 2016, khi bắt đầu dự án T&T Riverview tại số 440 Vĩnh Hưng, Hà Nội. T&T Group đã thể hiện sự khác biệt. Trong khi đại đa số chủ đầu tư chọn cách mở bán ngay sau khi vừa xong móng để huy động vốn, T&T Group lại âm thầm thi công cho đến khi dự án gần như hoàn công mới chính thức ra hàng.

Kết quả là một "cơn sốt" đã xảy ra: hơn 100 căn hộ được giao dịch thành công ngay trong ngày đầu mở bán. Khách hàng không còn phải lo lắng về việc dự án "đắp chiếu" hay chậm tiến độ, bởi họ được mục sở thị căn hộ thực tế, kiểm tra chất lượng xây dựng và cảm nhận không gian sống xanh ngay sát bên sông Hồng.

T&T Riverview đã đặt viên gạch đầu tiên cho phân khúc "nhà ở luôn" đầy uy tín của tập đoàn, nơi hạ tầng giao thông đồng bộ và hệ thống tiện ích như trường mầm non nội khu, siêu thị đã sẵn sàng phục vụ cư dân từ những ngày đầu về ở.

Nếu vị trí và hạ tầng là điều kiện cần, thì pháp lý chính là điều kiện đủ để bảo chứng cho giá trị của mọi bất động sản. Tại T&T DC Complex (120 Định Công, Hà Nội), T&T Group tiếp tục cam kết về sự minh bạch.

Dự án đi vào vận hành từ đầu năm 2022 và chỉ thời gian ngắn sau đó, chủ đầu tư đã chính thức tổ chức lễ bàn giao sổ hồng cho cư dân. Trong một thị trường mà việc nhận sổ đỏ thường kéo dài nhiều năm, hành động này của T&T Homes như "liều thuốc" củng cố niềm tin tuyệt đối.

Lễ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại dự án T&T DC Complex.

Rời thủ đô Hà Nội, hành trình "làm thật" của T&T Group ghi dấu ấn đậm nét tại miền Trung với dự án T&T Victoria (Nghệ An).

Lấy cảm hứng từ mô hình "vườn trong phố" và các khu đô thị hiện đại tại Singapore, T&T Victoria mang đến hệ sinh thái 45 tiện ích đặc quyền mà trước đó chưa từng có tại thành phố Vinh (trước đây). Dự án sở hữu "tọa độ vàng" tại ngã tư của 4 tuyến đường huyết mạch, giúp cư dân kết nối mọi nhu cầu giáo dục, y tế và giải trí chỉ trong vài phút.

Năm 2022, dự án xuất sắc đạt giải thưởng "Dự án đáng sống" do VCCI bình chọn. Đây là sự công nhận khách quan nhất cho môi trường sống văn minh, nơi cộng đồng cư dân không chỉ hài lòng về ngôi nhà mà còn hạnh phúc với các hoạt động giải trí, kết nối thường xuyên được chủ đầu tư tổ chức.

"T&T Group luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững nhằm mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Những dự án như T&T Riverview, T&T DC Complex hay T&T Victoria chọn chiến lược 'nhà ở luôn' cùng pháp lý hoàn chỉnh chính là điểm nhấn khác biệt, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối về tài sản của mình", Phó chủ tịch Đỗ Vinh Quang khẳng định.

Sự thành công của những dự án hiện hữu này không phải ngẫu nhiên. Nó là kết quả của việc ứng dụng công nghệ xây dựng hiện đại như B.I.M để quản lý chất lượng xuyên suốt vòng đời công trình và sự hậu thuẫn tài chính mạnh mẽ từ hệ sinh thái đa ngành của T&T Group.

Khi nhìn vào những cư dân đang an cư lạc nghiệp tại Hà Nội hay Nghệ An, thị trường hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng vào tầm vóc của những "siêu đô thị" như T&T City Millennia hay các dự án tại ĐBSCL đang tiến về trạng thái sẵn sàng vận hành.

Khát vọng kiến tạo di sản dọc theo mọi miền đất nước

Thực tế, nội lực của T&T Group không chỉ giới hạn ở một vùng địa lý mà đang lan tỏa mạnh mẽ trên khắp bản đồ Việt Nam với quỹ đất khổng lồ trải dài tại hơn 20 tỉnh, thành phố. Không ồn ào phô trương, tập đoàn liên tiếp triển khai các "cú đấm thép" đa dạng loại hình sản phẩm, đáp ứng nhu cầu phát triển toàn diện của nền kinh tế.

Tại miền Bắc, ngoài "viên kim cương" số 2 Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), tập đoàn ghi dấu ấn với dự án T&T Phố Nối (Hưng Yên) quy mô 5,3 ha đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng.

Dọc dải đất miền Trung, T&T Group không chỉ kiến tạo những không gian sống hiện đại như T&T Victoria (Nghệ An) mà còn đề xuất siêu đô thị quy mô 1,3 tỷ USD tại Vinh. Tại Quảng Trị, sự cộng hưởng giữa dự án du lịch Gio Hải và hạ tầng trọng điểm Cảng hàng không Quảng Trị minh chứng cho tầm nhìn chiến lược trong việc khơi thông mạch máu kinh tế vùng. Ngay cả vùng đất Tây Nguyên, tập đoàn cũng kịp để lại dấu ấn với tổ hợp Trung tâm thương mại Đắk Mil đẳng cấp. Sự phủ sóng liên tục này khẳng định T&T Homes không chỉ xây nhà, mà đang cùng các địa phương "đánh thức" những tiềm năng di sản đang ngủ yên.

Quay về với dòng chảy phù sa của dòng sông Cửu Long, những đại đô thị biểu tượng tại Vĩnh Long, An Giang hay Sa Đéc đang tiến về trạng thái sẵn sàng. Những công trình khách sạn điểm nhấn như Hilton Garden Inn - Vĩnh Long hay DoubleTree by Hilton Long Xuyên không chỉ là nơi lưu trú cao cấp mà còn là những tuyệt tác kiến trúc tôn vinh văn hóa bản địa.

Đúng như tinh thần mà doanh nhân Đỗ Quang Hiển - Nhà sáng lập T&T Group đã khẳng định: "T&T Group luôn theo đuổi tinh thần 'đã nói là làm, làm là phải ra sản phẩm', coi đó là trách nhiệm, tâm huyết và uy tín của doanh nghiệp".

Khi những con sóng lớn từ "tảng băng" T&T Group bắt đầu bùng nổ, vùng đất Cửu Long sẽ vươn mình trở thành biểu tượng của sự thịnh vượng và sống xanh bền vững. Hành trình kiến tạo di sản của bầu Hiển và T&T Group đang mang lại sự an cư hạnh phúc và giá trị trường tồn cho nhiều thế hệ tương lai.