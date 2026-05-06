Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tách hộ kinh doanh để né thuế mốc 1 tỷ: Cơ quan thuế 'truy vết' dòng tiền, dữ liệu ra sao?

Theo Phan trang | 06-05-2026 - 10:23 AM | Doanh nghiệp

Cơ quan thuế cảnh báo mọi hành vi "tách hộ", chia doanh thu để né thuế đều có thể bị nhận diện thông qua hệ thống dữ liệu quản lý từ đăng ký kinh doanh, hóa đơn điện tử đến dòng tiền ngân hàng.

Nghị định 141/2026/NĐ-CP quy định nâng ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế lên 1 tỷ đồng/năm được đánh giá là chính sách hỗ trợ thiết thực đối với hộ, cá nhân kinh doanh.

Hiện nay, ngành Thuế có đầy đủ dữ liệu để quản lý, đối chiếu và nhận diện rủi ro, bao gồm dữ liệu đăng ký kinh doanh, mã số thuế, địa điểm kinh doanh; dữ liệu hóa đơn điện tử, doanh thu, tài khoản ngân hàng đã thông báo; cùng thông tin dân cư và các nguồn dữ liệu liên quan.

Cơ quan thuế cho biết, việc chia nhỏ tên hộ kinh doanh không đồng nghĩa với việc dữ liệu cũng được "chia nhỏ". Trong trường hợp các hộ có cùng hoạt động kinh doanh, cùng dòng tiền, cùng địa điểm, cùng người điều hành hoặc có dấu hiệu liên quan bất thường, cơ quan chức năng có cơ sở để rà soát, kiểm tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan thuế lưu ý, nếu việc tách hộ kinh doanh là độc lập thực sự về địa điểm, vốn, tài sản, hoạt động kinh doanh, doanh thu, chi phí và trách nhiệm pháp lý, thì pháp luật vẫn ghi nhận. Ngược lại, nếu chỉ tách trên giấy tờ nhưng thực tế vẫn là một hoạt động kinh doanh chung, đây là dấu hiệu rủi ro và có thể bị kiểm tra, xử lý theo quy định.

Từ đó, cơ quan Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai đưa ra khuyến nghị: hộ, cá nhân kinh doanh cần tuân thủ nguyên tắc "kinh doanh thật, khai thật, yên tâm thật". Việc thực hiện đúng quy định sẽ giúp người kinh doanh không phát sinh rủi ro về truy thu, giải trình hoặc xử phạt trong tương lai.

Theo cơ quan thuế, một số tình huống có thể phát sinh như tách thành nhiều hộ kinh doanh để mỗi hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng; vợ, chồng đứng tên các hộ riêng biệt; hoặc một địa điểm kinh doanh nhưng đăng ký thành nhiều mã số kinh doanh. Những trường hợp này cần được xem xét trên bản chất hoạt động thực tế.

Tách hộ kinh doanh để né thuế mốc 1 tỷ: Cơ quan thuế 'truy vết' dòng tiền, dữ liệu ra sao? - Ảnh 1.

Với những hộ buôn bán nhỏ, doanh thu còn thấp và chịu nhiều áp lực chi phí, việc điều chỉnh mức doanh thu miễn thuế lên 1 tỷ đồng giúp giảm gánh nặng tài chính, tạo điều kiện ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình. Đây được nhìn nhận là chính sách có tính nhân văn, bám sát thực tiễn.

Tuy nhiên, cơ quan Thuế cơ sở 4 tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, chính sách hỗ trợ nhằm đúng đối tượng thụ hưởng, không phải để tạo kẽ hở cho các hành vi né tránh nghĩa vụ thuế như "tách hộ", "chia doanh thu" hay "đứng tên giùm".

Trong trường hợp có vướng mắc liên quan đến chính sách thuế, doanh thu, hóa đơn điện tử, kê khai hoặc xác định tính độc lập của hộ kinh doanh, người dân được khuyến khích chủ động liên hệ cơ quan thuế để được hướng dẫn.

Hơn 9 triệu người trong đó gần 700 nghìn hộ kinh doanh chưa dùng eTax Mobile: Cục Thuế phát công văn nóng

Theo Phan trang

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Petrolimex giải trình số lỗ 660 tỷ đồng: Chấp nhận mua nguồn cung tức thời ở giá cao gấp 3 lần, trữ tồn kho gấp 1,3 lần quy định

Petrolimex giải trình số lỗ 660 tỷ đồng: Chấp nhận mua nguồn cung tức thời ở giá cao gấp 3 lần, trữ tồn kho gấp 1,3 lần quy định Nổi bật

T&T và Văn Phú rút khỏi DA Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đại Quang Minh tăng vốn điều lệ lên gần 1 tỷ USD, vượt quá Novaland

T&T và Văn Phú rút khỏi DA Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đại Quang Minh tăng vốn điều lệ lên gần 1 tỷ USD, vượt quá Novaland Nổi bật

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

10:01 , 06/05/2026
Lợi nhuận "ông trùm" giải trí Yeah1 "bốc hơi" gần 40% do đâu?

Lợi nhuận "ông trùm" giải trí Yeah1 "bốc hơi" gần 40% do đâu?

09:54 , 06/05/2026
Cổ phiếu bị cảnh báo, cắt margin: Hóa chất Đức Giang 'chạy deadline' công bố BCTC kiểm toán 2025

Cổ phiếu bị cảnh báo, cắt margin: Hóa chất Đức Giang 'chạy deadline' công bố BCTC kiểm toán 2025

09:50 , 06/05/2026
Tập đoàn Ngọc Diệp: Hành trình 30 năm phát triển bền vững, kiến tạo vị thế

Tập đoàn Ngọc Diệp: Hành trình 30 năm phát triển bền vững, kiến tạo vị thế

08:00 , 06/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên