Công an TPHCM bắt Giám đốc Công ty Thuỷ Mộc Phát

Theo Phạm Dũng | 06-05-2026 - 10:01 AM | Doanh nghiệp

Công an TPHCM kiểm tra một căn hộ và phát hiện nhiều hành vi trái pháp luật

Ngày 6-5, Công an TPHCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam ông Vy Văn Linh (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và bà Trần Thị Hiên (SN 1988, vợ ông Linh, kế toán Công ty Thủy Mộc Phát) để điều tra hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép".

Trước đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM phối hợp Công an phường Chánh Phú Hòa phát hiện tại một căn hộ trên địa bàn tụ tập nhiều người nước ngoài có nghi vấn vi phạm pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Kiểm tra đột xuất, Công an TPHCM phát hiện 11 người nước ngoài, quốc tịch Bangladesh không có thông tin khai báo tạm trú, không xuất trình hộ chiếu, thị thực khi cơ quan chức năng yêu cầu, trong đó 10/11 người nước ngoài quá hạn tạm trú.

Quá trình điều tra, Công an TPHCM xác định vợ chồng ông Linh biết rõ 10/11 người nước ngoài quá hạn tạm trú tại Việt Nam.

Tuy nhiên, vợ chồng ông Linh vẫn hỗ trợ thuê chỗ ở, thuê phương tiện chuyên chở hàng ngày đến nơi làm việc, thuê mướn để làm việc, trả lương cho 11 người nước ngoài, vi phạm về hành vi "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép" .

Doanh nghiệp, tổ chức khi sử dụng người nước ngoài làm việc cần thực hiện đầy đủ thủ tục mời, bảo lãnh cấp thị thực và giấy phép lao động theo quy định của pháp luật.

Cá nhân, tổ chức khi phát hiện người nước ngoài có dấu hiệu vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh cần báo ngay cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn, xử lý kịp thời, theo đúng quy định.

Petrolimex giải trình số lỗ 660 tỷ đồng: Chấp nhận mua nguồn cung tức thời ở giá cao gấp 3 lần, trữ tồn kho gấp 1,3 lần quy định

T&T và Văn Phú rút khỏi DA Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Đại Quang Minh tăng vốn điều lệ lên gần 1 tỷ USD, vượt quá Novaland

Lợi nhuận "ông trùm" giải trí Yeah1 "bốc hơi" gần 40% do đâu?

Cổ phiếu bị cảnh báo, cắt margin: Hóa chất Đức Giang 'chạy deadline' công bố BCTC kiểm toán 2025

Tập đoàn Ngọc Diệp: Hành trình 30 năm phát triển bền vững, kiến tạo vị thế

3.000 tỷ đồng và cú bắt tay lịch sử: Việt Nam chính thức sở hữu "quái vật" biển cả lớn nhất đội tàu container quốc gia, cao ngang tòa nhà 15 tầng

