Petrolimex giải trình số lỗ 660 tỷ đồng: Chấp nhận mua nguồn cung tức thời ở giá cao gấp 3 lần, trữ tồn kho gấp 1,3 lần quy định

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex, mã CK: PLX) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt gần 98.700 tỷ đồng, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất trong vòng 13 năm, kể từ quý 2/2013.

Tuy nhiên, giá vốn cũng tăng mạnh khiến lợi nhuận gộp gần như đi ngang so với cùng kỳ ở mức 3.700 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, Petrolimex lỗ hơn 662 tỷ đồng trong quý 1/2026, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi gần 211 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng 25 quý.

Trước đó, chia sẻ tại ĐHCĐ thường niên 2026 ngày 24/4, Tổng Giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển cho biết tập đoàn có khả năng lỗ 1.000 tỷ đồng từ mặt hàng xăng dầu﻿ trong quý đầu năm. Nguyên nhân do biến động bất thường trên thị trường nhiên liệu thế giới sau khi xung đột tại Trung Đông gia tăng từ cuối tháng 2.

Theo văn bản giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh quý 1/2026, công ty cho biết mặc dù lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh khác của Tập đoàn tiếp tục ổn định và ghi nhận tăng 15% so với cùng kỳ, tuy nhiên hoạt động kinh doanh xăng dầu (gồm Công ty mẹ và 34 Công ty TNHH một thành viên kinh doanh xăng dầu trong nước) ghi nhận lỗ 930 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 11 tỷ đồng). Nguyên nhân chủ yếu do:



(1) Diễn biến giá xăng dầu thế giới và phụ phí thị trường

Kể từ thời điểm xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát vào sáng ngày 28/2/2026 cho đến nay, thị trường năng lượng toàn cầu đã ghi nhận những biến động đặc biệt bất thường và chưa từng có trong lịch sử. Giá dầu thành phẩm và các khoản phụ phí trong chuỗi cung ứng tăng đột biến, khó lường.



Trong tháng 3/2026 xu hướng giá tăng mạnh, giá xăng thành phẩm (RON95) ở mức bình quân 137 USD/thùng, bằng 170% giá bình quân cùng kỳ, bằng 178% giá bình quân tháng 2/2026 và có thời điểm tăng cao nhất ở mức 170 USD/thùng, bằng 220% giá bình quân tháng 2/2026; giá dầu thành phẩm (DO 50ppm) ở mức bình quân 192 USD/thùng, bằng 222% giá bình quân cùng kỳ, bằng 214% giá bình quân tháng 2/2026 và có thời điểm tăng cao nhất ở mức 292 USD/thùng, bằng 329% giá bình quân tháng 2/2026.



Cuối tháng 3 đầu tháng 4/2026 giá chuyển hướng giảm liên tục, đến 21/4/2026 giá xăng thành phẩm (RON95) về mức 124 USD/thùng, giảm 46 USD/thùng so với mức đạt đỉnh vào ngày 23/3/2026; giá dầu thành phẩm (DO 50ppm) về mức 152 USD/thùng, giảm 140 USD/thùng so với mức đạt đỉnh vào ngày 02/4/2026.



(2) Thị trường xăng dầu trong nước

Trong tháng 3/2026, khi xu hướng giá tăng mạnh, các Thương nhân đầu mối nhỏ khó có khả năng nhập khẩu (trong bối cảnh khan nguồn, giá nhập và phụ phí tăng cao nên lo ngại khả năng lỗ lớn) và không đủ hàng để cung cấp ra thị trường, áp lực về nhu cầu xăng dầu dồn sang các Thương nhân đầu mối lớn như Petrolimex.

Tổng sản lượng xuất bán tháng 3/2026 của Petrolimex đạt 1.134.000 m³, tấn (bình quân 36.600 m³, tấn/ngày, đặc biệt một số thời điểm đầu tháng 3/2026 đạt trên 50.000 m³, tấn/ngày - tăng 50% bình quân ngày), tăng 13% so với tháng 2/2026 và tăng 20% so với cùng kỳ 2025.

Là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong khâu phân phối xăng dầu tại thị trường trong nước, Petrolimex thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia với tinh thần “đáp ứng nguồn xăng dầu trong nước là trước hết và trên hết”.

Để bù đắp khả năng đáp ứng nguồn cung từ các Thương nhân đầu mối khác, Petrolimex đã điều chỉnh kế hoạch nhập hàng, tìm kiếm nguồn cung tức thời cuối tháng 3/2026 từ các nhà cung cấp theo giá giao ngay ở mặt bằng giá và mức phụ phí thị trường rất cao (lên đến 35-40 USD/thùng đối với dầu Diesel và 12-15 USD/thùng đối với Xăng, cao gấp nhiều lần so với mức thông thường là 2,5-3 USD/thùng).

Petrolimex cũng duy trì tồn trữ vượt quy định (khoảng gần 1 triệu m³, tấn - gấp 1,3 lần lượng hàng tồn kho theo quy định) sẵn sàng ứng phó để nguồn cung xăng dầu trong nước không bị gián đoạn.

Vì vậy, khi giá xăng dầu chuyển hướng giảm liên tục với biên độ lớn trong tháng 4/2026, rủi ro do suy giảm giá trị hàng hóa đã nhập mua là yếu tố tác động trọng yếu đến hiệu quả kinh doanh xăng dầu của Petrolimex trong Quý 1/2026.﻿

Tính đến 31/3/2026, Petrolimex ghi nhận giá trị hàng tồn kho lên mức cao kỷ lục, gần 30.000 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng so với đầu năm. Tổng giá gốc của lượng tồn kho này vượt 36.000 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp đã trích lập dự phòng giảm giá khoảng 6.500 tỷ đồng tính đến hết quý 1.



Xét về cơ cấu, hàng hóa vẫn là khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất, với giá trị hơn 24.000 tỷ đồng tại cuối tháng 3, đồng thời cũng là phần được trích lập dự phòng chủ yếu. Ngoài ra, giá trị hàng đang đi đường tăng mạnh, từ khoảng 1.500 tỷ đồng đầu năm lên hơn 10.000 tỷ đồng vào cuối quý 1.