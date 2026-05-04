Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Petrolimex khuyến nghị thận trọng với thông tin chưa kiểm chứng

Anh Khôi | 04-05-2026 - 12:09 PM | Doanh nghiệp

Trước những diễn biến phức tạp trên các nền tảng mạng xã hội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - Mã: PLX) vừa chính thức lên tiếng cảnh báo về tình trạng xuất hiện nhiều thông tin, số liệu chưa xác thực liên quan đến tình hình tài chính của Tập đoàn.

Petrolimex khuyến nghị thận trọng với thông tin chưa kiểm chứng- Ảnh 1.

Theo ghi nhận từ phía Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), trong những ngày gần đây, trên một số tài khoản và nền tảng thông tin không chính thức đã xuất hiện việc đăng tải, lan truyền và diễn giải các thông tin, số liệu liên quan đến Tập đoàn. Đáng chú ý trong đó có các nội dung đề cập trực tiếp đến kết quả kinh doanh Quý I/2026 của doanh nghiệp này.

Liên quan đến sự việc trên, Petrolimex thông tin tới cổ đông, nhà đầu tư và công chúng rằng, tính đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn chưa công bố Báo cáo tài chính Quý I/2026.

Do đó, tất cả các số liệu, nhận định hoặc diễn giải về kết quả kinh doanh Quý I/2026 không được dẫn nguồn từ kênh công bố thông tin chính thức của Petrolimex, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh hoặc cơ quan quản lý có thẩm quyền đều không phải là thông tin chính thức.

Đại diện Petrolimex khẳng định doanh nghiệp sẽ thực hiện công bố Báo cáo tài chính Quý I/2026 cùng các nội dung liên quan theo đúng quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trước những diễn biến nhiễu loạn thông tin, Petrolimex khuyến nghị cổ đông, nhà đầu tư và công chúng cần hết sức thận trọng khi tiếp nhận, sử dụng và chia sẻ các thông tin chưa được xác thực. Đồng thời, các bên liên quan nên chủ động tham khảo thông tin từ các kênh chính thức của Tập đoàn cũng như các cơ quan quản lý thị trường chứng khoán để có cái nhìn chính xác nhất.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam nhấn mạnh luôn cam kết thực hiện công bố thông tin minh bạch, kịp thời và đúng quy định nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư cũng như các bên liên quan. Trong bối cảnh thị trường nhạy cảm với các tin đồn, việc xác thực thông tin từ nguồn tin gốc là yếu tố then chốt để bảo đảm an toàn cho các quyết định đầu tư.

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát (LPEX) đổi tên thành Sacom, vốn điều lệ tăng từ 6,8 tỷ lên 360 tỷ đồng sau 4 tháng thành lập

Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát (LPEX) đổi tên thành Sacom, vốn điều lệ tăng từ 6,8 tỷ lên 360 tỷ đồng sau 4 tháng thành lập Nổi bật

'Cơn sóng thần' từ VinFast khiến trùm cầm đồ 468.975 xe máy phải thay đổi, vua xe sang xoay trục, đại gia xăng dầu gấp rút mở trạm sạc

'Cơn sóng thần' từ VinFast khiến trùm cầm đồ 468.975 xe máy phải thay đổi, vua xe sang xoay trục, đại gia xăng dầu gấp rút mở trạm sạc Nổi bật

Tập đoàn Sơn Hải vừa gửi một đề xuất chưa từng có

Tập đoàn Sơn Hải vừa gửi một đề xuất chưa từng có

12:39 , 04/05/2026
Novaland giảm sàn khi ông Bùi Cao Nhật Quân vừa trở thành Chủ tịch

Novaland giảm sàn khi ông Bùi Cao Nhật Quân vừa trở thành Chủ tịch

11:07 , 04/05/2026
Hãng hàng không của đại gia Nguyễn Đức Chi tuyển tiếp viên thu nhập 30 triệu đồng/tháng, phi công nhận gần 300 triệu

Hãng hàng không của đại gia Nguyễn Đức Chi tuyển tiếp viên thu nhập 30 triệu đồng/tháng, phi công nhận gần 300 triệu

11:03 , 04/05/2026
PVOIL sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5/2026

PVOIL sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5/2026

11:00 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên