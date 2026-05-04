Hãng hàng không của đại gia Nguyễn Đức Chi tuyển tiếp viên thu nhập 30 triệu đồng/tháng, phi công nhận gần 300 triệu

Theo thông tin trên fanpage chính thức, hãng hàng không Crystal Bay Airlines đang tuyển nhiều vị trí tiếp viên.

Tiếp viên trưởng có thể nhận khoảng 42 triệu đồng mỗi tháng, tiếp viên cao cấp khoảng 32 triệu đồng, trong khi tiếp viên thông thường khoảng 28 triệu đồng.



Với vị trí tiếp viên trưởng, ứng viên cần có trên 8.000 giờ bay và ưu tiên những người từng đảm nhiệm vai trò tương đương ít nhất 5.000 giờ, đồng thời phải đạt trình độ ngoại ngữ tối thiểu TOEIC 600. Đối với tiếp viên cao cấp, yêu cầu là trên 5.000 giờ bay và TOEIC từ 500, còn tiếp viên thông thường cần tối thiểu 1.500 giờ bay.



Trước đó, hãng cũng gây chú ý khi công bố kế hoạch tuyển phi công khai thác dòng máy bay thân rộng Airbus A330 với mức thu nhập thuộc nhóm cao trên thị trường.

Cụ thể, giám định viên bay có thể nhận tới 12.000 USD mỗi tháng, cơ trưởng khoảng 10.000 USD và cơ phó khoảng 6.000 USD. Nếu quy đổi, thu nhập của phi công có thể lên tới gần 280 triệu đồng mỗi tháng, đi kèm yêu cầu kinh nghiệm cao, đặc biệt với đội bay thân rộng.



Crystal Bay Airlines được thành lập vào cuối năm 2025 với vốn điều lệ 300 tỷ đồng. Trong cơ cấu cổ đông, Crystal Bay Group nắm 94% vốn, Nguyễn Đức Chi sở hữu 5%, phần còn lại thuộc về Bùi Tường Chi.



Ông Nguyễn Đức Chi sinh năm 1969 được biết đến là một "đại gia" kín tiếng cũng từng có thời gian học tập, lập nghiệp khá thành công tại Nga như một số tỷ phú của Việt Nam hiện tại. ﻿

Tại Crystal Bay Airlines, ông Nguyễn Đức Chi giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ông Bùi Tường Chi sinh năm 1974 giữ vị trí Tổng giám đốc. Đây cũng là hai người đại diện pháp luật của Crystal Bay Airlines.﻿



CTCP Tập đoàn Du lịch Crystal Bay, thành lập năm 2016, do ông Nguyễn Đức Chi sáng lập và làm Chủ tịch HĐQT﻿. Công ty có vốn điều lệ hơn 2.659 tỷ đồng. Công ty được biết đến là doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực du lịch, lữ hành, nghỉ dưỡng và đầu tư bất động sản du lịch.﻿

Khác với nhiều hãng hàng không truyền thống, hãng định hướng phát triển theo mô hình bay gắn với du lịch trọn gói, tập trung khai thác khách quốc tế đến Việt Nam thay vì cạnh tranh trực tiếp ở thị trường nội địa. Đồng thời, hãng cũng có kế hoạch hợp tác code-share với các hãng bay trong nước để mở rộng mạng lưới và tăng khả năng kết nối du lịch.

Tháng 4/2026, Crystal Bay Airlines đã bổ nhiệm ông Võ Trần Đức Trung giữ chức Phó Tổng giám đốc, phụ trách khai thác bay.



Trước khi gia nhập Crystal Bay Airlines, ông Trung từng có thời gian công tác trong hệ sinh thái của Vietjet Air, đảm nhiệm các vai trò liên quan đến quản lý và vận hành.



Trước đó, hồi giữa tháng 3 vừa qua, hãng cũng đã bổ nhiệm Lê Đăng Khoa làm Đoàn trưởng Đoàn tiếp viên. Ông Khoa từng có nhiều năm làm việc tại Bamboo Airways trong vai trò tiếp viên trưởng (Cabin Manager).﻿