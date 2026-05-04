Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20,22%

Phụng Tiên | 04-05-2026 - 09:50 AM | Doanh nghiệp

Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20,22%

Với hơn 4,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 9 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, dự kiến thực hiện vào ngày 25/5.

CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (UPCoM: CPH) vừa chốt ngày 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 20,22%, tương đương 2.022 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Với hơn 4,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 9 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, dự kiến thực hiện vào ngày 25/5.

Điểm đáng chú ý là mức cổ tức tiền mặt của CPH cao gấp gần 7 lần thị giá cổ phiếu trên UPCoM, hiện chỉ quanh 300 đồng/cp và gần như không có thanh khoản. Thực tế, cổ phiếu này đã nhiều năm liên tiếp duy trì mức chi trả cổ tức vượt xa thị giá.

Thanh khoản thấp của CPH chủ yếu đến từ cơ cấu cổ đông cô đặc, với lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng rất hạn chế. Trong đó, UBND TP Hải Phòng đang nắm giữ 64,5% vốn điều lệ, Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát sở hữu 10%, còn Chủ tịch Nguyễn Hồng Lê nắm 5,33%.

Doanh nghiệp tiền thân là công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, được cổ phần hóa từ ngày 2/6/2015 theo quyết định của UBND TP Hải Phòng, trong đó Nhà nước tiếp tục nắm cổ phần chi phối.

CPH hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ, bao gồm tổ chức tang lễ, mai táng, cải táng, hỏa táng, vận chuyển phục vụ tang lễ, quản lý nghĩa trang và cung cấp các sản phẩm liên quan.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 151 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với năm trước. Trong đó, dịch vụ tang lễ đóng góp 65,6 tỷ đồng; hoạt động bán hàng hóa như bình, quách, bia đá mang về 84 tỷ đồng; còn mảng xây mộ đạt 1,56 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng, giảm lần lượt 16% và 9% so với thực hiện năm 2025. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến duy trì ở mức 18,18%.

Hai doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hai doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

Hai doanh nghiệp chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50% Nổi bật

'Cơn sóng thần' từ VinFast khiến trùm cầm đồ 468.975 xe máy phải thay đổi, vua xe sang xoay trục, đại gia xăng dầu gấp rút mở trạm sạc

'Cơn sóng thần' từ VinFast khiến trùm cầm đồ 468.975 xe máy phải thay đổi, vua xe sang xoay trục, đại gia xăng dầu gấp rút mở trạm sạc Nổi bật

Masan (MSN) ghi nhận lợi nhuận quý 1 cao kỷ lục, kỳ vọng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 4.600 tỷ đồng

Masan (MSN) ghi nhận lợi nhuận quý 1 cao kỷ lục, kỳ vọng lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 4.600 tỷ đồng

09:02 , 04/05/2026
“Nước cờ” 16 tháng của Bầu Hiển tại Lào: Khi tiến độ trở thành lợi thế cạnh tranh

“Nước cờ” 16 tháng của Bầu Hiển tại Lào: Khi tiến độ trở thành lợi thế cạnh tranh

08:00 , 04/05/2026
El Nino có thể sắp xuất hiện, thủy điện làm gì trước mùa khô 2026 khắc nghiệt?

El Nino có thể sắp xuất hiện, thủy điện làm gì trước mùa khô 2026 khắc nghiệt?

07:37 , 04/05/2026
Lý do doanh nghiệp chia cổ tức kỷ lục

Lý do doanh nghiệp chia cổ tức kỷ lục

07:07 , 04/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên