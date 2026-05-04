Một công ty chốt ngày trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20,22%

CTCP Phục vụ Mai táng Hải Phòng (UPCoM: CPH) vừa chốt ngày 12/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt, với tỷ lệ 20,22%, tương đương 2.022 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Với hơn 4,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp dự kiến chi khoảng 9 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, dự kiến thực hiện vào ngày 25/5.

Điểm đáng chú ý là mức cổ tức tiền mặt của CPH cao gấp gần 7 lần thị giá cổ phiếu trên UPCoM, hiện chỉ quanh 300 đồng/cp và gần như không có thanh khoản. Thực tế, cổ phiếu này đã nhiều năm liên tiếp duy trì mức chi trả cổ tức vượt xa thị giá.

Thanh khoản thấp của CPH chủ yếu đến từ cơ cấu cổ đông cô đặc, với lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng rất hạn chế. Trong đó, UBND TP Hải Phòng đang nắm giữ 64,5% vốn điều lệ, Công ty TNHH Đầu tư Công trình và Thương mại Hoàng Phát sở hữu 10%, còn Chủ tịch Nguyễn Hồng Lê nắm 5,33%.

Doanh nghiệp tiền thân là công ty TNHH MTV 100% vốn Nhà nước, được cổ phần hóa từ ngày 2/6/2015 theo quyết định của UBND TP Hải Phòng, trong đó Nhà nước tiếp tục nắm cổ phần chi phối.

CPH hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tang lễ, bao gồm tổ chức tang lễ, mai táng, cải táng, hỏa táng, vận chuyển phục vụ tang lễ, quản lý nghĩa trang và cung cấp các sản phẩm liên quan.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 151 tỷ đồng, gần như không thay đổi so với năm trước. Trong đó, dịch vụ tang lễ đóng góp 65,6 tỷ đồng; hoạt động bán hàng hóa như bình, quách, bia đá mang về 84 tỷ đồng; còn mảng xây mộ đạt 1,56 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 11 tỷ đồng.

Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt kế hoạch doanh thu 130 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 10 tỷ đồng, giảm lần lượt 16% và 9% so với thực hiện năm 2025. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt dự kiến duy trì ở mức 18,18%.