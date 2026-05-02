Sau nghỉ lễ, cổ đông nhiều doanh nghiệp 'rủng rỉnh' cổ tức tiền mặt

Một trong những doanh nghiệp chi trả cao là Công ty Cổ Phần (CTCP) May Xuất khẩu Phan Thiết (mã PTG). Doanh nghiệp này dự kiến chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (tương ứng 5.000 đồng/cổ phiếu). Ngày 8/5 tới là ngày đăng ký cuối cùng, trả cổ tức dự kiến vào ngày 11/6.

Với gần 5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính cần chi 25 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Mức chi trả thực tế cao hơn đáng kể so với kế hoạch ban đầu, khi trước đó PTG dự kiến chia cổ tức năm 2025 ở mức 20% vốn điều lệ (2.000 đồng/cổ phiếu).

PTG được biết đến là doanh nghiệp duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn trong nhiều năm. Kể từ khi đăng ký giao dịch trên UPCoM vào đầu năm 2010, công ty chưa năm nào không chi trả cổ tức cho cổ đông. Đáng chú ý, năm 2024, doanh nghiệp ghi nhận mức chi trả cao kỷ lục 150%. Trước đó, các năm 2017, 2019, 2021, doanh nghiệp cũng chi trả mức 120%. Bình quân, cổ đông nhận cổ tức tiền mặt khoảng 20–30% mỗi năm.

Trên thị trường, cổ phiếu PTG hiện giao dịch quanh mức 1.200 đồng/cổ phiếu, thấp hơn đáng kể so với số cổ tức dự kiến chi trả, thanh khoản của mã cổ phiếu này ở mức rất thấp. Lần gần nhất PTG phát sinh giao dịch là vào tháng 11/2025, với khối lượng chỉ 100 cổ phiếu được chuyển nhượng theo phương thức thỏa thuận.

Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông của PTG tương đối cô đặc. Theo báo cáo quản trị gần nhất, nhóm cổ đông nội bộ và người có liên quan nắm giữ khoảng 63% vốn điều lệ. Điều này cho thấy xu hướng cổ đông nắm giữ cổ phiếu dài hạn nhằm hưởng cổ tức, thay vì giao dịch ngắn hạn trên thị trường.

CTCP May Xuất khẩu Phan Thiết tiền thân là Xí nghiệp May Phan Thiết, được thành lập từ năm 1994 và cổ phần hóa vào năm 2002.

Cùng chi cổ tức ở mức 50%, CTCP Phân lân Ninh Bình (mã NFC) thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt là 8/5. Ngày thực hiện là 18/5. Dự kiến, doanh nghiệp sẽ giải ngân gần 79 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Niêm yết cổ phiếu vào năm 2013, từ đó đến nay, công ty luôn duy trì chính sách cổ tức tiền mặt đều đặn, song mức chi 50% là cao nhất trong lịch sử hoạt động.

Năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.240 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt kỷ lục ở mức 173 tỷ đồng, lần lượt tăng 35% và gấp 2,8 lần so với năm trước.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.423 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 180 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và khoảng 4% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là năm thứ năm liên tiếp công ty thiết lập kỷ lục mới về doanh thu và lợi nhuận. Đồng thời, doanh nghiệp dự kiến duy trì tỷ lệ tạm ứng cổ tức tối thiểu 40% trên vốn điều lệ.

CTCP Phân lân Ninh Bình được thành lập năm 1977, là một trong bốn doanh nghiệp sản xuất phân lân lớn nhất Việt Nam và là đơn vị thành viên của Tập đoàn công nghiệp Hóa chất Việt Nam.

Các doanh nghiệp khác sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức tiền mặt trong tuần sau còn có: CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (mã PDB); mức trả 4.000 đồng/cổ phiếu; CTCP Thiết bị Xăng dầu Petrolimex (mã PEQ) - 2.000 đồng/cổ phiếu…

Một số doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu như: CTCP Tập đoàn Gelex (mã GEX) chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 4:1, đồng thời thưởng cổ phiếu tỷ lệ 5:1; CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã HSG) chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 100:30.​