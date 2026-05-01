Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Data Talk
Data Talk
xem chi tiết

Bùng nổ hạ tầng hàng không Việt Nam: “Đại chu kỳ” mở rộng để đáp ứng 300 triệu lượt khách mỗi năm

Phụng Tiên | 02-05-2026 - 00:05 AM | Doanh nghiệp

Bùng nổ hạ tầng hàng không Việt Nam: “Đại chu kỳ” mở rộng để đáp ứng 300 triệu lượt khách mỗi năm

Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xây mới 6 sân bay đến năm 2030 và bổ sung thêm 3 sân bay đến năm 2050. Mục tiêu dài hạn là đến năm 2050, khoảng 95% dân số có thể tiếp cận sân bay trong bán kính 100 km.

Hạ tầng hàng không Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mang tính bản lề, được ví như “đại chu kỳ” mở rộng trong giai đoạn 2025–2030, với tầm nhìn đến năm 2050.

Áp lực quá tải ngày càng rõ nét

Theo báo cáo của chứng khoán SHS, tính đến năm 2025, Việt Nam có 22 cảng hàng không, phục vụ khoảng 100 triệu hành khách mỗi năm. Tuy nhiên, hệ thống này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng. Nhiều sân bay trọng điểm như Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng hay Cam Ranh đã vận hành vượt công suất thiết kế trong thời gian dài.

Trong bối cảnh nhu cầu di chuyển bằng đường hàng không tăng mạnh, việc mở rộng và nâng cấp hệ thống sân bay trở nên cấp thiết.

Theo các dự báo, trong 10 năm tới, lượng hành khách qua các cảng hàng không tại Việt Nam có thể tăng gần gấp ba, đạt khoảng 300 triệu lượt mỗi năm, tương đương tốc độ tăng trưởng kép (CAGR) khoảng 10,7% – thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Quy hoạch mạng lưới đa trung tâm

Trước áp lực đó, chiến lược quy hoạch quốc gia đã được định hình theo hướng phát triển mạng lưới sân bay đa trung tâm, giảm phụ thuộc vào một số “siêu cảng” hiện hữu.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xây mới 6 sân bay đến năm 2030 và bổ sung thêm 3 sân bay đến năm 2050. Mục tiêu dài hạn là đến năm 2050, khoảng 95% dân số có thể tiếp cận sân bay trong bán kính 100 km.

Song song với việc xây mới, hàng loạt sân bay hiện hữu cũng được nâng cấp mạnh về công suất. Nội Bài dự kiến tăng từ 25 lên 60 triệu khách/năm; Tân Sơn Nhất từ 28 lên 50 triệu; Đà Nẵng từ 10 lên 25 triệu; Cam Ranh từ 6,5 lên 25 triệu. Nhiều sân bay địa phương như Cát Bi, Vinh, Phú Quốc, Cần Thơ… cũng được mở rộng đáng kể.

Một trong những dự án đáng chú ý của chiến lược phát triển là sân bay quốc tế Long Thành – dự án được xem là biểu tượng mới của hạ tầng hàng không Việt Nam. Với tiêu chuẩn 4F cao nhất, Long Thành được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm cỡ khu vực.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) là công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư giai đoạn 1 với tổng mức vốn hơn 100.000 tỷ đồng. Dự án được khởi công từ đầu năm 2021, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quy mô lớn của khu vực. Theo quy hoạch, giai đoạn 1 có công suất 25 triệu hành khách mỗi năm và dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026.

Khi hoàn thiện toàn bộ 3 giai đoạn, sân bay này sẽ đạt công suất khoảng 100 triệu hành khách/năm, góp phần giảm tải cho Tân Sơn Nhất và thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Hiện dự án đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các hạng mục chính, chuẩn bị cho vận hành thương mại.

Một điểm đáng chú ý là sự phân bổ đầu tư trải dài trên toàn quốc, từ miền núi phía Bắc đến đồng bằng sông Cửu Long. Các sân bay như Điện Biên, Sa Pa, Nà Sản hay Lai Châu giúp cải thiện khả năng kết nối vùng cao; trong khi khu vực miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận sự nâng cấp đồng loạt nhằm phục vụ du lịch.

Ở phía Nam, ngoài Long Thành, các sân bay như Phú Quốc, Cần Thơ hay Cà Mau cũng được nâng cấp để phục vụ phát triển kinh tế vùng.

Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng gay gắt, việc đẩy nhanh phát triển hạ tầng hàng không không chỉ là nhu cầu nội tại, mà còn là bước đi chiến lược để Việt Nam nâng tầm vị thế trên bản đồ kinh tế – hàng không toàn cầu, góp phần tăng trưởng kinh tế.

So găng năng lực đội bay của Vietnam Airlines, Vietjet Airs, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines...

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Vietnam Airlines viết tâm thư, kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất dù lợi nhuận quý 1 tăng gần 30%

Chủ tịch Vietnam Airlines viết tâm thư, kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất dù lợi nhuận quý 1 tăng gần 30% Nổi bật

So găng năng lực đội bay của Vietnam Airlines, Vietjet Airs, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines...

So găng năng lực đội bay của Vietnam Airlines, Vietjet Airs, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines... Nổi bật

20 'đại gia' lãi lớn nhất sàn chứng khoán Q1/2026: Có tới 5 cái tên lãi trên 10.000 tỷ, nhóm ngân hàng áp đảo, Vinhomes gây sốc

20 'đại gia' lãi lớn nhất sàn chứng khoán Q1/2026: Có tới 5 cái tên lãi trên 10.000 tỷ, nhóm ngân hàng áp đảo, Vinhomes gây sốc

00:03 , 02/05/2026
Top 10 tỷ phú giàu nhất châu Á

Top 10 tỷ phú giàu nhất châu Á

18:36 , 01/05/2026
Ông Khuất Việt Hùng trở thành thành viên Hội đồng quản trị Vietjet

Ông Khuất Việt Hùng trở thành thành viên Hội đồng quản trị Vietjet

16:15 , 01/05/2026
Dat Bike: Từ “kẻ ngoài cuộc” đến người chơi định hình tiêu chuẩn

Dat Bike: Từ “kẻ ngoài cuộc” đến người chơi định hình tiêu chuẩn

15:30 , 01/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên