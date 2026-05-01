Tổng Giám đốc Đất Xanh bán toàn bộ cổ phiếu DXG

Ông Nguyễn Trường Sơn - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn Đất Xanh (MCK: DXG, sàn HoSE), vừa báo cáo kết quả giao dịch bán ra toàn bộ 351.098 cổ phiếu trong thời gian từ 6-29/4/2026.



Giao dịch được thực hiện bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận. Sau giao dịch này, ông Nguyễn Trường Sơn không còn nắm giữ cổ phiếu DXG nào.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh.

Ông Nguyễn Trường Sơn mới giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn Đất Xanh thay ông Bùi Ngọc Đức từ ngày 16/4 vừa qua. Trước đó, ông giữ chức Phó Tổng Giám đốc phụ trách đầu tư, Chủ tịch HĐQT Dat Xanh Services (DXS).

Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Đức được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT thay ông Lương Ngọc Huy.

Tập đoàn Đất Xanh vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 vào ngày 17/4.

Năm 2026, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 16% so với thực hiện năm 2025. Công ty không có kế hoạch chia cổ tức năm 2025, còn mức cổ tức cho năm 2026 dự kiến là 20%/mệnh giá.

Đất Xanh có kế hoạch tăng vốn trong năm nay thông qua phát hành 155,7 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tương ứng 14% lượng cổ phần đang lưu hành. Cổ đông sẽ nhận cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận không được chuyển nhượng.

Cổ phiếu thưởng của đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 hoặc thời gian khác do HĐQT quy định sau khi được UBCKNN chấp thuận. Nếu hoàn tất phát hành, Đất Xanh sẽ tăng vốn từ 11.141 tỷ đồng lên gần 12.700 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua việc thay đổi tên công ty. Ban lãnh đạo nêu lý do là tái định vị thương hiệu phù hợp với định hướng phát triển của doanh nghiệp trong giai đoạn mới. Việc đổi tên cũng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kết nối, giao dịch, mở rộng thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư theo định hướng phát triền bền vững.