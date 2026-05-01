Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Một chính sách mới từ tháng 5-2026 giúp người lao động cải thiện lương hưu

Theo Mai Chi | 01-05-2026 - 15:21 PM | Doanh nghiệp

Người lao động tham gia chính sách này được lựa chọn nhận chi trả lương hưu hằng tháng, một lần hoặc kết hợp giữa 2 hình thức

Theo BHXH Việt Nam, hiện nay cả nước có khoảng 3,4 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Trong đó, số người hưởng mức lương hưu từ 3 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng chiếm đa số (2.410.910 người, chiếm gần 80%). Đáng chú ý là có 564.249 người nhận mức lương hưu dưới 3 triệu đồng/tháng, chưa đảm bảo an sinh khi hết tuổi lao động.

Với nguyên tắc mức hưởng căn cứ theo mức đóng và thời gian đóng BHXH, người có mức lương hưu thấp chủ yếu do mức lương căn cứ đóng BHXH thấp, thời gian đóng ngắn, thậm chí chỉ đóng đạt mức tối thiểu, hoặc thuộc trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi quy định, bị giảm trừ tỉ lệ lương hưu (mỗi năm nghỉ hưu sớm bị trừ 2%).

Từ ngày 10-5-2026, người lao động có cơ hội cải thiện lương hưu thông qua cơ chế tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung theo quy định tại Nghị định số 85/2026/NĐ-CP. Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể thực hiện song song với việc tham gia BHXH bắt buộc.

Theo đó, người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động.

Khoản tiền đóng góp vào mỗi tài khoản hưu trí cá nhân của người tham gia quỹ gồm: khoản tiền đóng góp của người sử dụng lao động cho người lao động (nếu có); Khoản tiền đóng góp của người lao động (nếu có). Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.

Số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung từ quỹ hưu trí phụ thuộc vào giá trị tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm nhận chi trả. Quy định về chi trả tại chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung và quy định tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hằng tháng hoặc nhận chi trả một lần hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hàng tháng.

Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung có thể ủy quyền cho người khác nhận chi trả. Đồng thời, người thừa kế hợp pháp của người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được thừa hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ trong trường hợp nhận thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự.



Người lao động

Từ Khóa:
người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch Vietnam Airlines viết tâm thư, kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất dù lợi nhuận quý 1 tăng gần 30%

Chủ tịch Vietnam Airlines viết tâm thư, kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất dù lợi nhuận quý 1 tăng gần 30% Nổi bật

So găng năng lực đội bay của Vietnam Airlines, Vietjet Airs, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines...

So găng năng lực đội bay của Vietnam Airlines, Vietjet Airs, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines... Nổi bật

PVOIL sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5/2026

PVOIL sẵn sàng triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 trên toàn quốc từ giữa tháng 5/2026

14:20 , 01/05/2026
Công ty xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương đổi chủ

Công ty xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương đổi chủ

13:19 , 01/05/2026
Toàn cảnh vụ tranh chấp tên miền chagee.vn: Chagee gửi thư pháp lý 21 trang yêu cầu 'hoàn trả hoặc hủy bỏ tên miền trong 10 ngày'

Toàn cảnh vụ tranh chấp tên miền chagee.vn: Chagee gửi thư pháp lý 21 trang yêu cầu 'hoàn trả hoặc hủy bỏ tên miền trong 10 ngày'

11:25 , 01/05/2026
Vietjet có Phó Chủ tịch thứ nhất, Tổng Giám đốc mới

Vietjet có Phó Chủ tịch thứ nhất, Tổng Giám đốc mới

09:40 , 01/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên