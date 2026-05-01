Vietjet có Tổng giám đốc mới

Ngày 29/04/2026, Công ty Cổ phần hàng không Vietjet (Vietjet) đã có thông báo việc phân công lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, ông Đinh Việt Phương - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị từ ngày 29/04/2026.

Ông Đinh Việt Phương gắn bó cùng Vietjet từ những ngày đầu tiên và từng đảm nhận vị trí Phó tổng giám đốc thường trực, Giám đốc Điều hành Vietjet từ tháng 10/2020 trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc vào tháng 4/2023.

Ông Phương đã có nhiều đóng góp quan trọng trong giai đoạn ngành hàng không đương đầu với thách thức, khó khăn từ đại dịch Covid-19, đưa Vietjet vượt qua đại dịch, phục hồi mạnh mẽ trong giai đoạn sau đó.

Trước khi gắn bó với Vietjet, ông Đinh Việt Phương từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các doanh nghiệp lớn. Ông có bằng kỹ sư Đại học Hàng hải Việt Nam, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại CFVG (Pháp) và Tiến sĩ tại Học viện Quốc gia Matxcơva về vận tải.

Ông Đinh Việt Phương

Và ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Điều hành được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc từ ngày 29/04/2026.



Ông Nguyễn Thanh Sơn

Ông Nguyễn Thanh Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành của Vietjet trong tháng 7/2025. Ông là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, cử nhân kinh tế hàng không với hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc trong ngành hàng không. Ông Nguyễn Thanh Sơn tham gia với Vietjet ngay từ những ngày đầu thành lập và có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển hoạt động kinh doanh - marketing đầy sáng tạo của hãng.

Báo cáo tài chính quý 1/2026 của Vietjet ghi nhận doanh thu thuần trong quý đạt hơn 21.021 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.023 tỷ đồng, tăng gần 60%.