Hóa chất Đức Giang (DGC): Lợi nhuận Q1 giảm gần 50%, mất lợi thế giá vốn từ Khai trường 25 nhưng vẫn còn 'núi tiền' 11.200 tỷ và siêu dự án nghìn tỷ đang thành hình

Trong ba tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.125 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của tập đoàn đạt 430 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 48,6% so với quý 1/2025.

Theo giải trình từ phía doanh nghiệp, kết quả này phản ánh tác động từ việc giá các loại nguyên vật liệu đầu vào như lưu huỳnh, điện, than cốc và amoniac tăng mạnh, trong đó riêng giá lưu huỳnh đã tăng gấp ba lần cùng kỳ.

Bên cạnh đó, việc Khai trường 25 tạm dừng hoạt động phục vụ công tác điều tra buộc tập đoàn phải sử dụng hoàn toàn quặng nhập khẩu và mua ngoài, dẫn tới giá vốn mặt hàng phốt pho vàng tăng cao.

Theo đánh giá của MBS Research, sự kết hợp giữa giá vốn tăng và doanh thu giảm đã khiến biên lợi nhuận gộp của tập đoàn trong quý 1/2026 thu hẹp xuống mức 23%, giảm 11,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Đơn vị phân tích này cũng ghi nhận chi phí vận chuyển gia tăng do căng thẳng tại khu vực Trung Đông đã góp phần làm giảm hiệu quả hoạt động trong kỳ.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ghi nhận trạng thái âm hơn 1.093 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt mức dương 345 tỷ đồng. Lượng tiền mặt cuối kỳ giảm so với đầu năm do doanh nghiệp thực hiện chi trả hơn 1.139 tỷ đồng cổ tức bằng tiền cho cổ đông.

"Kho tiền" 11.200 tỷ đồng và cấu trúc tài sản thanh khoản

Dù lợi nhuận sụt giảm, Hóa chất Đức Giang vẫn duy trì cấu trúc tài sản với tính thanh khoản cao khi tổng tài sản đạt 18.093 tỷ đồng tại ngày 31/03/2026. Doanh nghiệp đang nắm giữ lượng tiền và tiền gửi ngân hàng lên đến 11.255 tỷ đồng, bao gồm 267 tỷ đồng tiền mặt và 10.988 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Khối tài sản tài chính này chiếm tỷ lệ 62,2% trên tổng tài sản của tập đoàn, mang về khoản lãi tiền gửi hơn 148 tỷ đồng trong quý đầu năm. Nguồn lực tiền mặt dồi dào là cơ sở giúp doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư lớn mà không chịu áp lực từ nợ vay.

Duy trì nhịp độ đầu tư cho dự án trọng điểm Nghi Sơn

Hóa chất Đức Giang hiện đang tập trung triển khai dự án Nhà máy hóa chất Nghi Sơn tại Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 1/2026, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại dự án này ghi nhận 944,5 tỷ đồng, tăng hơn 226 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Báo cáo tài chính cho thấy dự án đang trong giai đoạn thi công xây dựng nhà máy tích cực, thể hiện qua khối lượng đầu tư tăng thêm trong quý. Tại Đắk Nông, dự án nhà máy của tập đoàn cũng ghi nhận chi phí dở dang đạt hơn 60,3 tỷ đồng.

Song song với hoạt động đầu tư, doanh nghiệp đang thực hiện các bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau những xáo động về pháp lý ở cấp thượng tầng trước đó. Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết triệu tập Đại hội cổ đông bất thường vào ngày 08/05/2026 nhằm xem xét miễn nhiệm và bầu bổ sung các thành viên mới.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DGC kết thúc phiên giao dịch ngày 29/04/2026 tại mức giá 53.600 đồng, ghi nhận sự hồi phục nhẹ 2,49% với khối lượng giao dịch 1,3 triệu đơn vị.