Kết nối nguồn lực công - tư phát triển y tế cộng đồng: Long Châu và UBND Phường Bình Đông (TP.HCM) hợp tác chiến lược

Hiện nay, các chính sách y tế nhấn mạnh sự chuyển đổi quan trọng trong chăm sóc sức khỏe từ tư duy khám chữa bệnh sang chủ động phòng ngừa bệnh tật. Trong đó, Nghị quyết 72-NQ/TW về đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Bộ Chính trị đã chỉ rõ định hướng phát triển trong kỷ nguyên mới: lấy phòng bệnh là chính, xây dựng nền y tế gần người dân, sát người dân, thúc đẩy quản lý thông minh và từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế. Để thực hiện được những điều này, việc đẩy mạnh công tác dự phòng, nâng cao nhận thức cộng đồng ngay từ tuyến cơ sở trở thành yêu cầu cấp thiết.

Từ định hướng đó, các mô hình hợp tác công - tư giữa doanh nghiệp và đơn vị tuyến đầu diễn ra ngày càng sâu rộng. Ngày 28/04, tại TP.HCM, trong khuôn khổ lễ ký kết hợp tác giữa UBND phường Bình Đông với các đơn vị về phát triển y tế cơ sở, Long Châu trở thành hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng tiên phong phối hợp cùng UBND phường triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Hợp lực hướng đến xây dựng một mạng lưới chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa thông qua các "điểm chạm y tế đầu tiên", đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc kịp thời, liên tục, bình đẳng và hiệu quả ngay tại nơi sinh sống.

Buổi lễ ký kết có sự tham dự của TS.BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, ông Võ Thành Khả - Chủ tịch UBND phường Bình Đông, bà Vũ Yến Oanh - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông; ban lãnh đạo Bệnh viện Nguyễn Trãi, Trung tâm Cấp cứu 115, Viện Y Dược học dân tộc TP.HCM; đại diện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP.HCM), công an phường; bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch FPT Retail kiêm Tổng Giám đốc hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu; cùng đại diện cấp cao của các bệnh viện, cơ quan, đơn vị.

Phát biểu tại sự kiện, TS.BS. Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, trạm y tế được xem là một những điểm chạm đầu tiên, đóng vai trò quan trọng trong chăm sóc cho người dân theo suốt cuộc đời. Đây cũng là lực lượng tuyến đầu giúp hiện thực hóa hiệu quả tinh thần của Nghị quyết 72-NQ/TW, đặc biệt trong công tác dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng. Theo ông, khi công tác phòng bệnh được đẩy mạnh, triển khai bài bản từ cơ sở, người dân sẽ nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khoẻ, có thể phát hiện sớm bệnh để điều trị kịp thời, từ đó giảm gánh nặng bệnh tật, tiết kiệm chi phí y tế, cải thiện chất lượng sống.

Bà Vũ Yến Oanh - Phó Chủ tịch UBND phường Bình Đông khẳng định, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế phường, chăm sóc sức khỏe cho người dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của phường Bình Đông. Ngoài hợp tác nâng cao về chuyên môn y tế, phường cũng đẩy mạnh ký kết với Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu và một số đơn vị trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ, tư vấn miễn phí cho các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Bà kỳ vọng, sự kết nối nguồn lực công - tư giữa doanh nghiệp, bệnh viện, công an, cơ sở y tế sẽ tạo ra hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho người dân.

Tại sự kiện, Long Châu cùng UBND phường Bình Đông đã thống nhất các trụ cột hợp tác chiến lược về truyền thông nâng cao nhận thức người dân - mở rộng kênh thông tin y khoa chính thống - phát hiện sớm và tư vấn kịp thời - hoạt động an sinh xã hội. Chung tay vì sức khỏe cộng đồng, hai đơn vị nhấn mạnh tầm nhìn chung: hành động nhanh chóng, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm.

Cụ thể, hai bên ‘bắt tay’ triển khai các chương trình truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng trên đa kênh, từ hệ thống nhà thuốc, trạm y tế, ấn phẩm truyền thông (tờ rơi, poster, banner…) đến nền tảng số. Các nội dung tập trung vào phổ biến thông tin y khoa; phòng bệnh lây nhiễm, đặc biệt là sốt xuất huyết và các bệnh nguy hiểm thường gặp; vai trò của chăm sóc sức khỏe chủ động, phát hiện sớm, điều trị kịp thời và tuân thủ điều trị…

Đáng chú ý, Long Châu đồng hành cùng UBND phường Bình Đông lan tỏa kiến thức y khoa chuẩn mực đến người dân thông qua nền tảng mạng xã hội, website và các kênh truyền thông chính thức. Thông tin sẽ được truyền tải chính xác, nhanh chóng, dưới nhiều hình thức sinh động, giúp người dân ở bất kỳ đâu cũng có thể dễ dàng tiếp cận, nắm bắt thông tin trực quan và toàn diện nhất.

Bên cạnh đó, phát huy nền tảng chuyên môn của Trạm Y tế phường Bình Đông cùng mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu phủ rộng, "gần dân, sát dân", công tác tư vấn sức khỏe, sàng lọc nguy cơ và phát hiện sớm dấu hiệu bệnh lý trong cộng đồng cũng được tăng cường triển khai. Tại các điểm phục vụ, người dân không chỉ được tiếp cận thuốc tốt, dịch vụ an toàn, minh bạch mà còn được chuyên viên y tế Long Châu chia sẻ kiến thức phòng bệnh, tư vấn theo dõi sức khỏe định kỳ, hướng dẫn thăm khám tại các cơ sở y tế ngay khi xuất hiện các dấu hiệu bất thường.

Nối dài cam kết vì một Việt Nam khỏe mạnh, Long Châu và phường Bình Đông sẽ phối hợp tổ chức các chương trình chăm sóc sức khỏe cộng đồng, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế thiết yếu cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Với hệ thống hơn 2.500 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng cùng đội ngũ dược sĩ vững chuyên môn, Long Châu đang trở thành "điểm tựa y tế" uy tín trong cộng đồng, phục vụ hơn 33 triệu người dân Việt Nam.

Từ những hoạt động thiết thực tại tuyến cơ sở, sự hợp tác giữa Long Châu, UBND phường Bình Đông cũng như các đơn vị mở ra kỳ vọng về một "hệ sinh thái" chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền vững. Ở đó, sự kết nối liền mạch trong từng "điểm chạm đầu tiên" sẽ giúp người dân được hỗ trợ kịp thời, tiếp cận các dịch vụ y tế chuẩn mực một cách nhanh chóng, thuận tiện, từ đó dự phòng và quản lý bệnh hiệu quả hơn, đồng thời giảm tải áp lực cho hệ thống điều trị tuyến trên.

Hợp tác công - tư phát triển y tế cơ sở tiếp tục là bước đi chiến lược của Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu trên hành trình nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Trước đó, Long Châu là đơn vị y tế tiên phong đồng hành cùng Công an TP.HCM phát triển mô hình phát triển Trạm Công dân số trong khu dân cư, góp phần đưa các dịch vụ y tế số và an sinh đến gần người dân một cách đồng bộ và bền vững.