Doanh thu 1 tỉ đồng/năm, hộ kinh doanh được miễn thuế giá trị gia tăng và thu nhập cá nhân

Ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng/năm sẽ góp phần giảm áp lực tài chính cho hộ kinh doanh nhỏ lẻ

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Trưởng Thuế TP HCM, năm 2026, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở xuống sẽ được miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định tại Nghị định 141/2026 cùng các văn bản pháp luật liên quan.

Riêng hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỉ đồng/năm, việc nộp thuế GTGT và TNCN vẫn thực hiện theo quy định hiện hành, với mức thuế suất áp dụng theo từng ngành nghề.

Chẳng hạn, một hộ kinh doanh phân phối, cung cấp hàng hóa có doanh thu 2 tỉ đồng/năm sẽ phải nộp thuế GTGT 1% trên toàn bộ doanh thu. Về thuế TNCN, hộ được trừ 1 tỉ đồng không phải chịu thuế; phần doanh thu còn lại 1 tỉ đồng chịu thuế suất 0,5%.

Quy định mới nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Nhiều ý kiến cho rằng ngưỡng miễn thuế 1 tỉ đồng/năm sẽ góp phần giảm áp lực tài chính, giúp các cơ sở kinh doanh quy mô nhỏ duy trì hoạt động và phát triển bền vững.

Bà Trần Thanh Vy, chủ một tiệm tạp hóa trong một con hẻm tại TP HCM, đánh giá mức miễn thuế 1 tỉ đồng/năm là phù hợp với thực tế của các hộ kinh doanh nhỏ. "Doanh thu mỗi năm của tôi chỉ khoảng 900 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 5% trên doanh thu, tương đương 45 triệu đồng/năm (khoảng 3,75 triệu đồng/tháng). Đây là nhóm thu nhập rất thấp và nếu phải nộp thuế sẽ không sát với thực tiễn"- bà Vy nhận xét.

Theo bà Lê Thanh Tuyền – một tiểu thương bán lẻ tại chợ truyền thống, quy định mới về thuế đã được phân biệt rõ ràng và hợp lý. Các hộ kinh doanh dịch vụ, đặc biệt ngành ăn uống, thường có doanh thu vài tỉ đồng/năm và mức sinh lời cao. Do đó, việc nhóm này nộp thuế GTGT trên toàn bộ doanh thu, được miễn thuế TNCN cho 1 tỉ đồng đầu tiên và nộp thuế TNCN trên phần doanh thu còn lại là phù hợp, vừa đảm bảo công bằng vừa khuyến khích kinh doanh.

Nghị định 141/2026/NĐ-CP còn bổ sung quy định về thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Theo đó, các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm từ 1 tỉ đồng trở xuống sẽ thuộc diện được miễn thuế TNDN.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, luật sư Nguyễn Đức Nghĩa, Giám đốc Công ty Luật TNHH Việt Tín Nghĩa, cho biết quy định này đã phần nào bảo đảm sự cân bằng về nghĩa vụ thuế giữa doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Hiện nay, không ít doanh nghiệp nhỏ có doanh thu chỉ khoảng 1 tỉ đồng/năm; nếu phải nộp thuế TNDN trong khi hộ kinh doanh cùng mức doanh thu được miễn thuế sẽ tạo ra sự bất bình đẳng.