BSR: Tổng doanh thu quý I/2026 đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

So với quý I/2025, tổng doanh thu của BSR tăng hơn 14 nghìn tỷ đồng, phản ánh rõ nét tác động của diễn biến thị trường năng lượng toàn cầu khi giá dầu thô và giá các sản phẩm lọc hóa dầu duy trì ở mặt bằng cao. Tuy nhiên, điểm nhấn đáng chú ý nhất nằm ở lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng, gấp 20,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh giá dầu biến động mạnh, BSR đã chủ động xây dựng các kịch bản vận hành phù hợp, tối ưu công suất, tận dụng chênh lệch giá giữa dầu thô đầu vào và sản phẩm đầu ra để cải thiện biên lợi nhuận. Đồng thời, doanh nghiệp cũng linh hoạt trong chiến lược mua nguyên liệu, dự trữ tồn kho và điều tiết bán hàng theo diễn biến thị trường, qua đó gia tăng hiệu quả kinh doanh. Việc kết hợp hài hòa giữa nỗ lực nội tại và khả năng nắm bắt cơ hội thị trường đã giúp BSR tạo ra bước nhảy vọt về lợi nhuận trong quý đầu năm 2026.

Đáng chú ý, mức lợi nhuận quý I/2026 của BSR tương đương với nhóm các ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam như BIDV hay Techcombank, vốn ghi nhận lợi nhuận dao động trong khoảng 8.200 - 8.800 tỷ đồng trong cùng kỳ. Điều này cho thấy quy mô và hiệu quả kinh doanh của BSR đang tiệm cận với các "ông lớn" trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đồng thời khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của doanh nghiệp trong ngành năng lượng, lọc hóa dầu Việt Nam.

Trong hoạt động sản xuất, BSR duy trì vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất ổn định ở mức công suất cao, đạt khoảng 124 - 125% công suất bình quân quy đổi. Đây là mức vận hành tối ưu, cho phép nhà máy vừa đảm bảo an toàn, vừa tối đa hóa sản lượng để tận dụng giai đoạn thị trường thuận lợi. Kết thúc quý I/2026, sản lượng sản xuất của BSR đạt hơn 1,99 triệu tấn sản phẩm các loại, góp phần quan trọng vào việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu trong nước, hỗ trợ bình ổn thị trường và giữ vững an ninh năng lượng quốc gia. Đồng thời, doanh nghiệp đã nộp ngân sách Nhà nước hơn 3.953 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những đơn vị đóng góp ngân sách lớn cho tỉnh Quảng Ngãi.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của BSR tại thời điểm cuối quý I/2026 đạt 106.786 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 85.143 tỷ đồng đầu năm. Đáng chú ý, giá trị hàng tồn kho tăng lên 21.573 tỷ đồng, gần gấp đôi so với đầu năm. Việc duy trì tồn kho ở mức cao, bao gồm cả dầu thô và sản phẩm, giúp BSR chủ động nguồn cung nguyên liệu trong bối cảnh địa chính trị thế giới còn nhiều biến động, tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng dầu thô. Đồng thời, lượng tồn kho sản phẩm lớn cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp sẵn sàng điều tiết thị trường, đáp ứng kịp thời nhu cầu xăng dầu trong nước khi tăng đột biến hoặc khi nguồn nhập khẩu gặp gián đoạn.

Cơ cấu nguồn vốn của BSR cũng có sự thay đổi nhất định. Nợ phải trả tăng lên hơn 38 nghìn tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nhập nguyên liệu. Bên cạnh đó, vốn chủ sở hữu tiếp tục tăng, đạt 68.778 tỷ đồng, qua đó củng cố nền tảng tài chính vững chắc và nâng cao khả năng chống chịu của doanh nghiệp trước các biến động của thị trường.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động và thị trường năng lượng tiềm ẩn không ít rủi ro, kết quả kinh doanh quý I/2026 của BSR cho thấy doanh nghiệp không chỉ tận dụng tốt cơ hội ngắn hạn mà còn có nền tảng nội lực đủ mạnh để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường. Với nền tảng tài chính vững chắc, năng lực quản trị chủ động và chiến lược phát triển bài bản, BSR đang thể hiện sự sẵn sàng bước vào một giai đoạn phát triển mới - nơi những doanh nghiệp có năng lực thực sự sẽ vươn lên khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị năng lượng khu vực và toàn cầu.