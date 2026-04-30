Ông Đoàn Văn Hiểu Em muốn bán 2 triệu cổ phiếu MWG

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) vừa đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG trong thời gian từ 6/5 đến 4/6/2026. Giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận nhằm mục đích tham gia đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh (DMX).



Nếu bán thành công, ông Đoàn Văn Hiểu Em sẽ giảm sở hữu từ 3,5 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,241%) xuống 1,54 triệu cổ phiếu chiếm 0,1% vốn MWG.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em

Ngoài là Thành viên HĐQT MWG, ông Đoàn Văn Hiểu Em còn là Tổng giám đốc chuỗi Điện Máy Xanh. Theo kế hoạch, DMX sẽ IPO tối đa 179,5 triệu cổ phiếu, tương ứng 16,2992% tổng số lượng cổ phần công ty hiện tại. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán và đảm bảo nguyên tắc không thấp hơn giá trị sổ sách là 16.163 đồng/cổ phiếu.

Qua đó, công ty có thể thu về tối thiểu khoảng 2.900 tỷ đồng. Với số vốn huy động được, DMX dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn với các tổ chức tín dụng.

Toàn bộ cổ phiếu IPO sẽ được tự do chuyển nhượng. Trường hợp nếu có cổ phiếu chưa được phân phối hết trong đợt chào bán ban đầu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nếu IPO thành công, Điện Máy Xanh sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 11.013 tỷ đồng lên gần 12.808 tỷ đồng.

Trở lại với Thế giới di động, doanh nghiệp vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026 với doanh thu 46.462 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 9.710 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 858 tỷ đồng, tăng 24% trong khi chi phí tài chính ở mức 422 tỷ đồng, cũng tăng 24%. Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng tăng đáng kể, lần lượt ở mức 5.285 tỷ đồng (tăng 20%) và 1.523 tỷ đồng (tăng 25%).

Kết quả, công ty lãi sau thuế 2.758 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2026, MWG đặt mục tiêu doanh thu 185.000 đồng, tăng 19% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế 9.200 tỷ đồng, tăng 30%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của MWG.

Sau 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã thực hiện được 25% mục tiêu doanh thu và 30% mục tiêu lợi nhuận.