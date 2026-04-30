Tham vọng lợi nhuận năm 2026 của doanh nghiệp bất động sản

Nhiều doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng lợi nhuận năm 2026 tăng trưởng 2 con số. Trong đó, CTCP Vinhomes (mã: VHM) đặt kế hoạch doanh thu năm nay ở mức 285.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 60.000 tỷ đồng. So với tài liệu công bố trước đó, mục tiêu lợi nhuận được nâng thêm 10.000 tỷ đồng, còn doanh thu tăng thêm 35.000 tỷ đồng.



Việc điều chỉnh các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế này dựa trên hoạt động thực tế và triển vọng kinh doanh của Công ty. Như vậy, VHM hướng đến mục tiêu doanh thu tăng 86% và lợi nhuận tăng 38% so với thực hiện năm 2025.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Vinhomes

Doanh số bán hàng (pre-sales) năm 2026 dự kiến đạt 300.000-350.000 tỷ đồng, tăng mạnh so với năm trước, với động lực từ các dự án lớn như Cần Giờ, Green Bay, Hậu Nghĩa - Đức Hòa và các đại đô thị Ocean Park 2-3. Khoảng 30-40% doanh thu năm nay dự kiến đến từ lượng sản phẩm đã bán trước đó và chờ bàn giao.

Vinhomes cũng tiếp tục mở rộng danh mục các đại đô thị quy mô lớn trên nhiều địa bàn. Nổi bật là dự án Vinhomes Green Paradise với quy mô 2.870ha, định hướng phát triển thành khu đô thị nghỉ dưỡng - sinh thái tại khu vực phía Nam. Tại phía Bắc, dự án Vinhomes Global Gate tại Quảng Ninh có quy mô trên 4.100ha đang được đẩy mạnh, hướng tới mô hình đô thị - du lịch - dịch vụ quy mô lớn.

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) dự kiến đạt 4.200 tỷ đồng doanh thu trong năm 2026, giảm gần 10% so với năm 2025; song lợi nhuận sau thuế ở mức 1.500 tỷ đồng, tăng 44%.

Kế hoạch kinh doanh được ban lãnh đạo xây dựng trên cơ sở đẩy mạnh dự án Gladia by the Waters (quy mô 11,8 ha tại TP Thủ Đức, hợp tác với Tập đoàn Keppel, Singapore). Năm nay, Khang Điền sẽ tiếp tục kinh doanh phân khu thấp tầng, đồng thời dự kiến đưa phân khu cao tầng với 616 căn hộ vào mở bán từ quý III/2026 khi đủ điều kiện. Trước đó, phân khu thấp tầng tại dự án này đã mang về hơn 4.000 tỷ đồng doanh số vào cuối năm 2025 cho KDH.

Khang Điền cũng đang xây dựng dự án khu nhà ở 11A (Bình Chánh), dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân mở rộng để chuẩn bị nguồn hàng cho những năm tiếp theo.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đặt mục tiêu doanh thu ở mức 5.000 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 268 tỷ đồng, tăng lần lượt 19% và 16% so với năm trước.

Công ty sẽ tăng tốc triển khai các dự án có pháp lý hoàn chỉnh là The Privé, Gem Sky World và các dự án trọng điểm trong khu vực TP HCM mới. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch tái cấu trúc toàn diện công ty; M&A dự án, quỹ đất trong bối cảnh thị trường đang tái cơ cấu...

Trong khi đó, CTCP Tập đoàn C.E.O (CEO Group, mã CEO) lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 3.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt tăng 124% và 50% so với năm 2025.

Để thực hiện mục tiêu, ban lãnh đạo doanh nghiệp định hướng tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ thi công và đưa vào kinh doanh, vận hành các dự án trọng điểm như: Novotel Cam Ranh Resort; khu công nghiệp sân bay Tiên Lãng (khu B) - TP Hải Phòng; CEOHome Hana Garden (Mê Linh, Hà Nội); Sonasea Vân Đồn Harbor City.

Hay CTCP Đầu tư Nam Long (mã NLG) lên kế hoạch doanh thu 7.630 tỷ đồng, tăng 35% nhưng lợi nhuận sau thuế phân bổ về công ty mẹ đạt 720 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với năm 2025. Doanh thu năm 2026 được ban lãnh đạo xác định chủ yếu đến từ bàn giao tại các dự án trọng điểm Southgate, Cần Thơ 43ha, Anzen Hải Phòng và EhomeS Cần Thơ.

Tại ĐHĐCĐ thường niên hôm 25/4, lý giải về việc tại sao chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận tăng nhẹ, Giám đốc Tài chính Chan Hong Wai cho biết, thực tế lợi nhuận không phản ánh ngay tình hình bán hàng hiện tại, mà phụ thuộc vào thời điểm bàn giao dự án. Những sản phẩm bàn giao năm nay là từ các giao dịch cách đây 2-3 năm.

Giai đoạn vừa rồi, Nam Long đẩy mạnh bán hàng, nhưng chính sách thanh toán kéo dài 24-36 tháng nên việc ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sẽ dồn sang các năm sau như 2027-2028, chứ không nằm nhiều ở 2026.

Thậm chí, một số doanh nghiệp còn tham vọng lợi nhuận tăng bằng lần. Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land, mã: TAL, sàn HoSE) lên kế hoạch doanh thu hợp nhất đạt 11.063 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất ở mức 2.513 tỷ đồng, lần lượt tăng mạnh gấp 3 lần và 3,7 lần so với kết quả thực hiện năm 2025.

Để hoàn thành mục tiêu tham vọng, công ty sẽ triển khai phương án kinh doanh tại các dự án: Khu công nghiệp Đồng Văn III, dự án số 4 Thanh hóa, dự án Nguyên Bình, dự án Nam Thái (thấp tầng), dự án Long Biên, dự án ALC Hạ Long và dự án Lương Sơn. Đồng thời nghiên cứu phương án kinh doanh các dự án mới bao gồm: Dự án Phố đi bộ Thái Nguyên, dự án Duy Tiên, dự án Trung Văn (thấp tầng) và dự án Mê Linh (nhà ở xã hội)...

Hay Tổng công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, mã SGR) dự kiến doanh thu năm nay đạt 1.133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, lần lượt gấp 4,3 lần và 5,6 lần so với kết quả đạt được năm 2025.

Công ty cũng lên kế hoạch dài hơi cho giai đoạn 2026 - 2030, với doanh thu đỉnh điểm vào năm 2029 với mức 9.475 tỷ đồng và lợi nhuận tăng trưởng đều đặn, ở mức hơn 1.800 tỷ đồng vào năm 2030.