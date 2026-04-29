Tập đoàn dược phẩm Trung Quốc chi 6.000 tỷ đồng thâu tóm Imexpharm

Lian SGP Holding Pte. Ltd. vừa công bố kết quả chào mua công khai cổ phần của CTCP Dược phẩm Imexpharm (mã: IMP, sàn HoSE).

Trước đó, Lian SGP Holding Pte. Ltd. đăng ký chào mua công khai hơn 120 triệu cổ phiếu IMP (tương đương 77,94% vốn điều lệ). Giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc thời gian chào mua vào ngày 23/4, Lian SGP Holding Pte. Ltd. đã mua vào 104,5 triệu cổ phiếu IPM từ 109 nhà đầu tư. Qua đó, tổ chức này nâng sở hữu lên 67,87% vốn điều lệ Imexpharm.

Với giá chào mua 57.400 đồng/cổ phiếu, ước tính, Lian SGP Holding Pte. Ltd. đã chi ra gần 6.000 tỷ đồng để thực hiện thương vụ.

Lian SGP Holding Pte. Ltd. là công ty con gián tiếp do "ông lớn" dược phẩm Livzon Pharmaceutical Group (Trung Quốc) sở hữu 100%.

Livzon Pharmaceutical Group là tập đoàn dược phẩm lớn của Trung Quốc, được thành lập từ năm 1985, vốn điều lệ hiện tại hơn 935 triệu Nhân dân tệ. Tập đoàn chuyên nghiên cứu, sản xuất, phát triển các loại dược phẩm, tân dược, đông y, nguyên liệu thuốc… hoạt động trên hơn 30 quốc gia toàn cầu, trong đó có Mỹ, EU, Hàn Quốc, Nhật Bản, khu vực Đông Nam Á... Livzon Pharmaceutical Group hiện nằm trong nhóm 25 doanh nghiệp dược lớn nhất Trung Quốc.

Trong định hướng đầu tư, Livzon cam kết duy trì ổn định chiến lược sản xuất - kinh doanh của Imexpharm, đồng thời mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao trên các dây chuyền đạt chuẩn EU-GMP.

Ở chiều ngược lại, 3 thành viên hệ sinh thái SK Group đồng loạt đăng ký bán cổ phiếu IMP. Trong đó, SK Investment Vina III Pte. Ltd đăng ký bán 68,8 triệu cổ phiếu, dự kiến hạ tỷ lệ nắm giữ từ 47,69% xuống còn khoảng 3%.

Hai đơn vị còn lại là CTCP Đầu tư Bình Minh Kim và CTCP Đầu tư KBA lần lượt đăng ký bán toàn bộ 15 triệu (tương đương 9,75% vốn) và 11,3 triệu cổ phiếu IMP (chiếm 7,37%) đang nắm giữ.

Bên cạnh đó, một số lãnh đạo Imexpharm cũng đăng ký bán cổ phiếu. Trong đó, bà Trần Thị Đào - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán 371.400 cổ phiếu IMP. Nếu giao dịch thành công, bà Đào sẽ hạ tỷ lệ sở hữu tại Imexpharm từ 671.400 cổ phiếu (tỷ lệ 0,44% vốn điều lệ) xuống còn 300.000 cổ phiếu (tỷ lệ 0,2%).

Ông Ngô Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Imexphar đăng ký bán 156.000 cổ phiếu IMP để giảm sở hữu về còn 150.000 cổ phiếu, tương đương khoảng 0,1% vốn điều lệ.

Các giao dịch trên dự kiến thực hiện trong thời gian từ 15/4 đến 14/5/2026 với lý do cân đối Tài chính gia đình.

Trước đó, một Phó Tổng Giám đốc khác của Imexpharm là ông Huỳnh Văn Nhung cũng đăng ký bán 80.000 cổ phiếu IMP trong thời gian từ 16/4 tới 15/5/2026 cũng với lý do cân đối Tài chính gia đình. Nếu thành công, ông Nhung sẽ giảm sở hữu xuống 100.000 cổ phiếu chiếm 0,065% vốn IMP.

Trong diễn biến khác, Imexpharm đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào ngày 22/4 vừa qua. Đại hội thông qua mục tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 3,200 tỷ và 502 tỷ tương đương mức tăng trưởng 9,8% và 12,5%. IMP cũng dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2026 trong khoảng 5% - 8%.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Công ty định hướng mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ cao thuộc phân khúc EU - GMP, đồng thời đẩy mạnh hiện diện tại thị trường miền Bắc thông qua tăng cường phân phối qua các chuỗi nhà thuốc.



