Công ty xây dựng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tuyển dụng 50.000 lao động, lương cao nhất gần 40 triệu đồng

Theo Thảo Vân | 29-04-2026 - 20:25 PM | Doanh nghiệp

Công ty Vincons (thuộc Tập đoàn Vingroup) đang triển khai kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn với khoảng 50.000 lao động trong lĩnh vực xây dựng, làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Theo thông báo tuyển dụng, các địa điểm làm việc bao gồm Hà Nội (Xuân Phương, Gia Lâm, Đông Anh), khu vực Sân vận động Trống Đồng (Thường Tín), Quảng Ninh (Hạ Long Xanh), TP.HCM (Cần Giờ), Đà Nẵng (Làng Vân) và Tuyên Quang (Suối Khoáng). Doanh nghiệp cho biết người lao động có thể đi làm ngay sau khi hoàn tất thủ tục.

Các vị trí tuyển dụng trải rộng ở nhiều hạng mục thi công như ốp lát, trát ngoài - trong, thạch cao, cốp pha, sơn bả, xây, cốt thép, cơ khí cắt cọc, bê tông, cán nền, giàn giáo ngoài và chống thấm. Đáng chú ý, đơn vị này cũng tiếp nhận lao động chưa có tay nghề và sẽ tổ chức đào tạo cơ bản trước khi làm việc.

Về thu nhập, mức lương được phân chia theo tay nghề. Cụ thể, lao động phụ việc có thu nhập khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng; thợ mới từ 16 đến 19 triệu đồng; thợ có kinh nghiệm từ 22 đến 26 triệu đồng; tổ trưởng nhận từ 32 đến 38 triệu đồng mỗi tháng, với điều kiện quản lý trên 15 công nhân.

Doanh nghiệp áp dụng thời gian làm việc 6 ngày mỗi tuần, mỗi ngày 8 giờ. Lương được chi trả hai đợt trong tháng, vào ngày 15 và ngày cuối tháng. Người lao động được đóng bảo hiểm theo quy định hiện hành.

Ngoài ra, Vincons cho biết có bố trí nơi ăn ở cho công nhân ngay tại công trường, với hệ thống ký túc xá được trang bị các điều kiện sinh hoạt cơ bản như điều hòa, chăn chiếu và các vật dụng cần thiết.

Vincons được thành lập vào năm 2018, là công ty con 100% vốn của Vinhomes, chuyên làm tổng thầu cho các dự án do Vingroup và Vinhomes đầu tư. Hiện Vinhomes và công ty mẹ Vingroup triển khai nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, bao gồm các khu đô thị, khu công nghiệp và hạ tầng giao thông. 

Trước đó, vào cuối năm ngoái, Vincons từng công bố kế hoạch tuyển dụng khoảng 100.000 lao động. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2025–2030, VinCons đặt mục tiêu trở thành một trong những tổng thầu xây dựng có quy mô và mức độ chuyên nghiệp cao tại Việt Nam, đồng thời hướng tới mở rộng hoạt động ra khu vực.


Keppel khởi kiện đối tác Việt ra trọng tài quốc tế vì khoản nợ thuế gần 7.000 tỷ tại tòa tháp 88 tầng ở Thủ Thiêm

Đại gia thực phẩm 12.000 tỷ của Việt Nam bất ngờ bị bán tháo: Chuyện gì đang xảy ra?

Thay đổi loạt nhân sự cấp cao tại Petrolimex

Cập nhật BCTC quý 1/2026 chiều tối ngày 29/4: Vietcombank, HDBank, PNJ, Gelex... cùng nhiều doanh nghiệp lớn công bố

Nhà máy lọc dầu 3 tỷ USD của Việt Nam báo lãi Q1 gấp 21 lần, lợi nhuận ngang ngửa BIDV, Techcombank

Sun Group hợp tác cùng Keppel phát triển năng lượng thông minh cho hệ sinh thái du lịch

