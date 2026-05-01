Chủ tịch Vietnam Airlines viết tâm thư, kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất dù lợi nhuận quý 1 tăng gần 30%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 ghi nhận tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vietnam Airlines đạt kỷ lục 36.946 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt hơn 4.514 tỷ đồng, tăng 29,5%.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 79.063 tỷ đồng . Trong cơ cấu tài sản dài hạn, các khoản đầu tư tài chính ghi nhận hơn 2.713 tỷ đồng, bao gồm 2.266 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết và 522 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác .

Tuy nhiên, tại ngày 31/03/2026, doanh nghiệp vẫn gánh khoản lỗ lũy kế 22.303 tỷ đồng và nợ ngắn hạn ở mức 57.946 tỷ đồng, vượt xa tài sản ngắn hạn đang ở mức 35.730 tỷ đồng.

Trong thư ngỏ gửi cán bộ nhân viên Chủ tịch Hội đồng quản trị Đặng Ngọc Hòa nhận định tình hình thế giới đã có những biến động nhanh và phức tạp, vượt xa dự báo:

"Xung đột tại Trung Đông từ cuối tháng 2/2026 đã tạo ra cú sốc lớn đối với ngành hàng không toàn cầu, đẩy giá nhiên liệu bay Jet A-1 từ mức kế hoạch khoảng 85 USD/thùng lên tới thời điểm cao nhất 242 USD/thùng - mức tăng chưa từng có, vượt xa các kịch bản điều hành mà chúng ta đã đề ra".

Biến động này làm thu hẹp dư địa ứng phó, buộc tổng công ty phải chủ động thích ứng để bảo vệ sự ổn định và tương lai lâu dài.

Trước thực tế này, người đứng đầu hãng khẳng định: " Yêu cầu vận hành tinh gọn hơn, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật thực thi, chấm dứt chậm trễ và lãng phí tiếp tục là các yêu cầu cấp thiết và cần triển khai một cách có hiệu quả".

Doanh nghiệp đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn nguy ở cấp độ cao nhất nhằm duy trì hoạt động và giữ vững vị thế của hãng hàng không quốc gia.

Lãnh đạo tổng công ty nhấn mạnh: "Việc triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí, tối ưu nguồn lực là điều cần thiết trong giai đoạn hiện nay".

Vietnam Airlines thừa nhận các giải pháp này sẽ có tác động trực tiếp đến đời sống của người lao động. Chủ tịch Đặng Ngọc Hòa bày tỏ : "Chúng tôi thấu hiểu những tác động trực tiếp đến đời sống của mỗi người, nhưng trong hoàn cảnh này, mỗi sự sẻ chia không chỉ mang ý nghĩa giúp cánh sen vàng tiếp tục hành trình giữa 'cơn lốc ngược' trước mắt, mà còn là cách chúng ta cùng nhau gìn giữ Vietnam Airlines".