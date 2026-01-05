So găng năng lực đội bay của Vietnam Airlines, Vietjet Airs, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines...

Theo Báo cáo ngành hàng không Việt Nam của Chứng khoán SHS năm 2025, thị trường hiện do Vietnam Airlines và Vietjet Air chi phối, chiếm hơn 86% thị phần nội địa.



Các hãng như Bamboo Airways, Pacific Airlines và Vietravel Airlines đang nỗ lực mở rộng thị phần thông qua tái cấu trúc, đổi mới chiến lược và mở rộng mạng bay. Sự xuất hiện của các nhà đầu tư mới và kế hoạch thành lập hãng hàng không mới vào 2026 báo hiệu áp lực cạnh tranh ngày càng tăng, thúc đẩy cải tiến dịch vụ và đa dạng hóa mô hình kinh doanh.

Số liệu tính đến tháng 10/2025.

Trên các đường bay nội địa, VietJet đã duy trì ngôi đầu từ năm 2020, với thị phần năm 2024 khoảng 44%, gần như ngang bằng với Vietnam Airlines (42%), bỏ xa các đối thủ nhỏ hơn như Bamboo Airways (6,9%) và Pacific Airlines (2,4%).

Ở mảng quốc tế, các hãng hàng không Việt Nam chiếm khoảng 40–45% thị phần vận tải hành khách, trong đó VietJet Air nắm giữ 56% thị phần.

Tháng 2/2026, tại lễ ký và trao các thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, Vietnam Airlines đã ký hợp đồng mua 50 máy bay Boeing 737-8. Vietjet Air ký thỏa thuận tài chính để mua 6 máy bay Boeing 737-8. Sun PhuQuoc Airways ký hợp đồng mua 40 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner.