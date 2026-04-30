Hoàng Anh Gia Lai báo lãi quý 1 hơn 1.000 tỷ, tăng gấp 3: Điều gì đã xảy ra?

Trong ba tháng đầu năm 2026, cơ cấu doanh thu của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) cho thấy sự phân hóa giữa các mảng kinh doanh cốt lõi.

Doanh thu từ trái cây đạt 1.314,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng trưởng 32% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng chăn nuôi heo ghi nhận sự thu hẹp khi chỉ mang về 15,6 tỷ đồng doanh thu, giảm đáng kể so với con số gần 76 tỷ đồng của quý 1/2025.

Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định giúp lợi nhuận của doanh nghiệp bứt phá không nằm ở hoạt động bán hàng mà xuất phát từ biến động trong chi phí tài chính.

Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh cho thấy chi phí tài chính của đơn vị ghi nhận số âm 576,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp được miễn giảm 750 tỷ đồng lãi tiền vay và lãi trái phiếu phát sinh.

Khoản thu nhập này đã đẩy lợi nhuận sau thuế quý 1 lên mức 1.172,6 tỷ đồng, gấp 3 lần so với kết quả 360,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ đó, tính đến ngày 31/03/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn đã đạt mức dương 2.663,1 tỷ đồng.

Đối chiếu với kế hoạch kinh doanh năm 2026 vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, doanh nghiệp hiện hoàn thành được 27,9% mục tiêu lợi nhuận 4.202 tỷ đồng.

Về chiến lược đầu tư, đơn vị dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng trong năm nay. Mục tiêu dài hạn của tập đoàn là đưa tổng diện tích cà phê lên quy mô 20.000 ha, bao gồm các giống Arabica và Robusta nhằm tận dụng quỹ đất hiện có tại Lào và Việt Nam.

Để củng cố nguồn vốn cho các dự án này, ngày 29/04/2026, Hoàng Anh Gia Lai đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã HAG12601 với kỳ hạn 36 tháng.

Lô trái phiếu này được tổ chức Fiin Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức A và được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông. Số tiền huy động sẽ được sử dụng để triển khai các hoạt động đầu tư vùng trồng cà phê với các công ty con tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/04/2026, cổ phiếu HAG dừng tại mức 16.300 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt hơn 3,8 triệu đơn vị.﻿