Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Anh Khôi | 30-04-2026 - 13:57 PM | Doanh nghiệp

Hoàng Anh Gia Lai báo lãi quý 1 hơn 1.000 tỷ, tăng gấp 3: Điều gì đã xảy ra?

CTCP Hoàng Anh Gia Lai vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2026 với doanh thu thuần đạt 1.784 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ghi nhận ở mức 1.172,6 tỷ đồng.

Trong ba tháng đầu năm 2026, cơ cấu doanh thu của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) cho thấy sự phân hóa giữa các mảng kinh doanh cốt lõi.

Doanh thu từ trái cây đạt 1.314,7 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất và tăng trưởng 32% so với cùng kỳ. Trong khi đó, mảng chăn nuôi heo ghi nhận sự thu hẹp khi chỉ mang về 15,6 tỷ đồng doanh thu, giảm đáng kể so với con số gần 76 tỷ đồng của quý 1/2025.

Tuy nhiên, yếu tố mang tính quyết định giúp lợi nhuận của doanh nghiệp bứt phá không nằm ở hoạt động bán hàng mà xuất phát từ biến động trong chi phí tài chính.

Báo cáo giải trình kết quả kinh doanh cho thấy chi phí tài chính của đơn vị ghi nhận số âm 576,5 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp được miễn giảm 750 tỷ đồng lãi tiền vay và lãi trái phiếu phát sinh.

Khoản thu nhập này đã đẩy lợi nhuận sau thuế quý 1 lên mức 1.172,6 tỷ đồng, gấp 3 lần so với kết quả 360,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.

Nhờ đó, tính đến ngày 31/03/2026, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của tập đoàn đã đạt mức dương 2.663,1 tỷ đồng.

Đối chiếu với kế hoạch kinh doanh năm 2026 vừa được Đại hội đồng cổ đông thông qua, doanh nghiệp hiện hoàn thành được 27,9% mục tiêu lợi nhuận 4.202 tỷ đồng.

Về chiến lược đầu tư, đơn vị dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng trong năm nay. Mục tiêu dài hạn của tập đoàn là đưa tổng diện tích cà phê lên quy mô 20.000 ha, bao gồm các giống Arabica và Robusta nhằm tận dụng quỹ đất hiện có tại Lào và Việt Nam.

Để củng cố nguồn vốn cho các dự án này, ngày 29/04/2026, Hoàng Anh Gia Lai đã huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã HAG12601 với kỳ hạn 36 tháng.

Lô trái phiếu này được tổ chức Fiin Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức A và được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Phương Đông. Số tiền huy động sẽ được sử dụng để triển khai các hoạt động đầu tư vùng trồng cà phê với các công ty con tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

Trên thị trường chứng khoán, đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/04/2026, cổ phiếu HAG dừng tại mức 16.300 đồng/cổ phiếu với khối lượng giao dịch đạt hơn 3,8 triệu đơn vị.﻿

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
13:44 , 30/04/2026
11:18 , 30/04/2026
10:34 , 30/04/2026
10:00 , 30/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên