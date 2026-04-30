HAGL huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu

Theo PV | 30-04-2026 - 10:34 AM | Doanh nghiệp

HAGL vừa huy động thành công 2.000 tỷ đồng thông qua phát hành 20.000 trái phiếu mã HAG12601 ra thị trường trong nước.

Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, MCK: HAG) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE).

Theo đó, ngày 29/4/2026, HAGL đã phát hành thành công 20.000 trái phiếu mã HAG12601 ra thị trường trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 29/4/2029.

Trước đó, HAGL đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2026. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 20.000 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, qua đó huy động tối đa 2.000 tỷ đồng

Đây là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng bảo lãnh thanh toán bởi tổ chức tín dụng, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định kết hợp lãi suất thả nổi.

HAGL thông qua việc đề nghị được cấp bảo lãnh thanh toán trái phiếu tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) với số tiền 2.135 tỷ đồng. Trong đó, 2.000 tỷ đồng tiền gốc và 135 tỷ đồng là các khoản lãi trái phiếu trong hạn, tiền phạt chậm trả gốc, lãi đã phát sinh trên tổng mệnh giá trái phiếu phát hành/đang lưu hành trong 01 kỳ trả lãi đầu tiên.

Số vốn dự kiến huy động được dùng để góp vốn triển khai các hoạt động hợp tác kinh doanh với các công ty gồm: Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai, Công ty CP Gia súc Lơ Pang, Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Stung Treng, Công ty CP Đầu tư Savannakhet.

Trong diễn biến khác, HAGL vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 ngày 17/4 vừa qua. Đại hội thông qua mục tiêu doanh thu thuần năm 2026 đạt hơn 8.624 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 4.202 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 16% và gần gấp đôi kết quả thực hiện năm 2025.

Kế hoạch này được đưa ra trong bối cảnh doanh nghiệp vừa ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2025, HAGL đạt doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận sau thuế khoảng 2.100 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm trước và vượt kế hoạch đề ra. Mảng trái cây đóng góp tỷ trọng lớn, chiếm khoảng 77% doanh thu.

Về định hướng đầu tư, HAGL cho biết sẽ tiếp tục mở rộng quỹ đất nông nghiệp, tập trung vào một số loại cây trồng chủ lực. Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến trồng mới 7.000 ha cà phê, 1.000 ha dâu tằm và 700 ha sầu riêng.

Đối với cà phê, doanh nghiệp định hướng phát triển quy mô khoảng 20.000 ha trong các năm tới. Cơ cấu giống dự kiến gồm 15.000 ha Arabica, 4.000 ha Robusta và 1.000 ha Liberica. Riêng năm 2026 sẽ trồng mới 7.000 ha, các năm 2027–2028 dự kiến mỗi năm bổ sung thêm 5.000 ha.

Trên cơ sở lợi nhuận sau thuế năm 2026 thực tế sẽ đạt được, HĐQT sẽ trình và xin ý kiến cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2027 phương án chi cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%, tương đương 500 đồng/cổ phiếu.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, HĐQT đề xuất lợi nhuận sau thuế năm 2025 sau khi bù đắp lỗ lũy kế của các năm trước sẽ được giữ lại toàn bộ để tái đầu tư vào các dự án trồng cà phê và dâu tằm. Do đó, trong năm 2026 công ty không thực hiện chia cổ tức.

