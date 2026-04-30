‘Cá mập’ Trung Quốc với 40.000 điểm bán vào Việt Nam, thị trường cửa hàng tiện lợi sẽ thay đổi ra sao?

Thị trường cửa hàng tiện lợi Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh rõ nét hơn, khi số lượng điểm bán liên tục mở rộng nhưng cấu trúc thị trường lại không phân tán nhiều.

Theo báo cáo ngành bán lẻ của Saigon-Hanoi Securities (SHS), tính đến tháng 12/2025, trong nhóm chuỗi cửa hàng tiện lợi ngoại, Circle K đang dẫn đầu với 447 cửa hàng, bỏ khá xa phía sau là GS25 với 245 cửa hàng, FamilyMart với 160 cửa hàng, 7-Eleven với 99 cửa hàng, trong khi Daiso hiện có 9 cửa hàng tại Việt Nam.

Nhìn vào số lượng thương hiệu hiện diện, nhiều người có thể cho rằng đây là một thị trường phân mảnh, nơi mỗi chuỗi đang chia nhau một phần nhỏ miếng bánh. Nhưng thực tế lại khác.

Dữ liệu thị trường từ NielsenIQ cho thấy riêng Circle K đã chiếm gần 48% thị phần doanh thu trong phân khúc cửa hàng tiện lợi, một tỷ lệ cho thấy đây là mô hình thị trường “leader-dominated”, nơi một cái tên dẫn đầu đang nắm lợi thế rất lớn về độ phủ, nhận diện thương hiệu và thói quen tiêu dùng.

Tuy nhiên, nếu đặt trong bức tranh bán lẻ rộng hơn, cửa hàng tiện lợi tại Việt Nam vẫn là một phân khúc còn tương đối non trẻ. Khác với Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc, nơi cửa hàng tiện lợi đã trở thành một phần hạ tầng tiêu dùng đô thị, tại Việt Nam, nhu cầu mua sắm hàng ngày vẫn chủ yếu chảy về chợ truyền thống, cửa hàng tạp hóa khu dân cư, hoặc dịch chuyển dần sang các mô hình minimart hiện đại. Điều đó có nghĩa là “chiếc bánh” cửa hàng tiện lợi hiện chưa lớn, nhưng dư địa vẫn còn rất rộng.

Chính trong khoảng trống đó, sự xuất hiện của Ohmee, thương hiệu được phát triển từ nền tảng Meiyijia, chuỗi bán lẻ hơn 40.000 cửa hàng tại Trung Quốc tạo thêm một biến số mới cho thị trường.

Chúng tôi đã liên hệ với phía Ohmee và được anh Gia Hưng – Giám đốc Marketing của công ty xác nhận, chuỗi này mới chính thức vận hành 3 cửa hàng đầu tiên tại Hà Nội, gồm Ohmee 35 Trần Kim Xuyến, Ohmee Vinhomes Smart City và Ohmee 53 Triều Khúc.

Con số 3 là rất nhỏ nếu đặt cạnh các chuỗi đang hiện diện tại Việt Nam. Nhưng chiến lược phía sau mới là điều đáng để ý.

Cũng theo chia sẻ của anh Gia Hưng, trong giai đoạn đầu, Ohmee sẽ tự vận hành trực tiếp nhằm kiểm soát trải nghiệm khách hàng, tối ưu quy trình và chuẩn hóa mô hình cửa hàng. Sau giai đoạn này, doanh nghiệp dự kiến mở rộng theo hình thức nhượng quyền, đi theo công thức mà tập đoàn mẹ đã áp dụng để nhân rộng mạng lưới lên hàng chục nghìn cửa hàng tại thị trường nội địa.

Trong ngành bán lẻ, đây là một tín hiệu rất rõ: 3 cửa hàng đầu tiên chỉ là phép thử, tham vọng thực sự nằm ở mô hình nhượng quyền phía sau. Bởi công thức “direct-operated first, franchise later” thường là cách những chuỗi lớn xây nền móng trước khi tăng tốc phủ thị trường bằng nguồn lực xã hội hóa.

Điều này cũng khiến câu hỏi lớn nhất không còn là liệu Ohmee có cạnh tranh với Circle K hay GS25 hay không. Câu hỏi đáng bàn hơn là Ohmee sẽ chọn đánh vào lát cắt nào của thị trường bán lẻ Việt Nam.

Nếu mô hình được mang sang Việt Nam giữ nguyên “DNA” từ Meiyijia, Ohmee nhiều khả năng không chỉ là một cửa hàng tiện lợi theo kiểu truyền thống, tức là bán đồ ăn nhanh, đồ uống, hàng tiêu dùng nhỏ và phục vụ nhu cầu “ghé nhanh – mua nhanh”.

Mô hình này có thể tiến gần hơn tới dạng cửa hàng bán lẻ khu dân cư, nơi người tiêu dùng vừa mua một ly cà phê, vừa có thể mua đồ dùng thiết yếu cho gia đình ngay trong cùng một điểm bán.

Ở thời điểm hiện tại, còn quá sớm để đánh giá Ohmee sẽ tạo ra tác động lớn đến đâu trên thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, việc doanh nghiệp lựa chọn vận hành trực tiếp trong giai đoạn đầu, trước khi tính đến mở rộng theo mô hình nhượng quyền, cho thấy đây không phải là một bước đi ngắn hạn.

Trong bối cảnh thị trường cửa hàng tiện lợi và bán lẻ khu dân cư vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng, sự xuất hiện của một cái tên mới với tham vọng mở rộng quy mô sẽ là biến số đáng chú ý đối với toàn ngành.