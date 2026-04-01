Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 30/4: BSR, Vietnam Airlines, Vietjet, Vinamilk,... cùng hàng trăm doanh nghiệp dồn dập công bố

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 30/4:

Vietcombank (VCB) lợi nhuận trước thuế Quý 1/2026 đạt 11.803 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Hòa Phát (HPG) cán mốc lợi nhuận 10.762 tỷ đồng trong quý đầu năm.

BSR báo lãi Quý 1 đạt 9.249 tỷ đồng, tăng trưởng tới 1.861% so với mức nền thấp của Quý 1/2025.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp năng lượng khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như EVN Genco3 (PGV) báo lãi 913 tỷ đồng, tăng trưởng 790%. PV Power (POW) lãi 1.408 tỷ đồng, tăng trưởng 176%.

Vimico (KSV) ghi nhận lãi 1.120 tỷ đồng, tăng 176%.

Vietnam Airlines (HVN) tiếp tục duy trì đà hồi phục mạnh mẽ với mức lãi 4.680 tỷ đồng, tăng trưởng 29%.

Vietjet (VJC) báo lãi 1.142 tỷ đồng, tăng trưởng 37%.

PNJ ghi nhận quý kinh doanh thăng hoa với lợi nhuận đạt 1.865 tỷ đồng, tăng trưởng 118%.

Sunshine Group (KSF) tăng trưởng 604%, đạt lãi 410 tỷ đồng.

Phát Đạt (PDR) ghi nhận lợi nhuận 390 tỷ đồng, tăng trưởng tới 507%.

Đất Xanh Services (DXS) báo lãi 325 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 472%.

Taseco Land (TAL) đạt mức tăng trưởng 478% với lợi nhuận 204 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành