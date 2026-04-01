Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 30/4: BSR, Vietnam Airlines, Vietjet, Vinamilk,... cùng hàng trăm doanh nghiệp dồn dập công bố

Ngọc Điệp | 30-04-2026 - 00:06 AM | Doanh nghiệp

Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 30/4: BSR, Vietnam Airlines, Vietjet, Vinamilk,... cùng hàng trăm doanh nghiệp dồn dập công bố

Hàng trăm doanh nghiệp công bố BCTC quý 1/2026 trước dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Các doanh nghiệp mới công bố BCTC quý 1/2026 ngày 30/4:

Vietcombank (VCB) lợi nhuận trước thuế Quý 1/2026 đạt 11.803 tỷ đồng, tăng trưởng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Hòa Phát (HPG) cán mốc lợi nhuận 10.762 tỷ đồng trong quý đầu năm.

BSR báo lãi Quý 1 đạt 9.249 tỷ đồng, tăng trưởng tới 1.861% so với mức nền thấp của Quý 1/2025.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp năng lượng khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như EVN Genco3 (PGV) báo lãi 913 tỷ đồng, tăng trưởng 790%. PV Power (POW) lãi 1.408 tỷ đồng, tăng trưởng 176%.

Vimico (KSV) ghi nhận lãi 1.120 tỷ đồng, tăng 176%.

Vietnam Airlines (HVN) tiếp tục duy trì đà hồi phục mạnh mẽ với mức lãi 4.680 tỷ đồng, tăng trưởng 29%.

Vietjet (VJC) báo lãi 1.142 tỷ đồng, tăng trưởng 37%.

PNJ ghi nhận quý kinh doanh thăng hoa với lợi nhuận đạt 1.865 tỷ đồng, tăng trưởng 118%.

Sunshine Group (KSF) tăng trưởng 604%, đạt lãi 410 tỷ đồng.

Phát Đạt (PDR) ghi nhận lợi nhuận 390 tỷ đồng, tăng trưởng tới 507%.

Đất Xanh Services (DXS) báo lãi 325 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 472%.

Taseco Land (TAL) đạt mức tăng trưởng 478% với lợi nhuận 204 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp đã công bố BCTC quý 1/2026 sắp xếp theo ngành

Keppel khởi kiện đối tác Việt ra trọng tài quốc tế vì khoản nợ thuế gần 7.000 tỷ tại tòa tháp 88 tầng ở Thủ Thiêm

Keppel khởi kiện đối tác Việt ra trọng tài quốc tế vì khoản nợ thuế gần 7.000 tỷ tại tòa tháp 88 tầng ở Thủ Thiêm Nổi bật

Đại gia thực phẩm 12.000 tỷ của Việt Nam bất ngờ bị bán tháo: Chuyện gì đang xảy ra?

Đại gia thực phẩm 12.000 tỷ của Việt Nam bất ngờ bị bán tháo: Chuyện gì đang xảy ra? Nổi bật

Tập đoàn dược phẩm Trung Quốc chi 6.000 tỷ đồng thâu tóm Imexpharm

Tập đoàn dược phẩm Trung Quốc chi 6.000 tỷ đồng thâu tóm Imexpharm

21:56 , 29/04/2026
Sun Group cam kết chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng trong 120 ngày

Sun Group cam kết chỉnh trang Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng trong 120 ngày

21:24 , 29/04/2026
Chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên mức 1 tỉ đồng

Chính thức nâng ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên mức 1 tỉ đồng

20:42 , 29/04/2026
Công ty xây dựng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tuyển dụng 50.000 lao động, lương cao nhất gần 40 triệu đồng

Công ty xây dựng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng muốn tuyển dụng 50.000 lao động, lương cao nhất gần 40 triệu đồng

20:25 , 29/04/2026

