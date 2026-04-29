Đại gia thực phẩm 12.000 tỷ của Việt Nam bất ngờ bị bán tháo: Chuyện gì đang xảy ra?

Phiên giao dịch ngày 29/4, ngay từ khi mở cửa, cổ phiếu KDC của Tập đoàn Kido đã nhanh chóng giảm xuống mức giá sàn 38.700 đồng/cp, với hiện tại là gần 1,5 triệu cổ phiếu dư bán sàn.

Đây là phiên giảm sàn thứ 2 liên tiếp của KDC, chỉ sau 2 phiên giao dịch, cổ phiếu KDC đã giảm hơn 13%.

Tuy nhiên, gần 11 giờ, giá cổ phiếu KDC đã hồi phục và kết thúc phiên giao dịch buổi sáng ở mức giá 42.650 đồng/cp, tăng 2,5%. Giá trị vốn hoá của Kido ở mức 12.360 tỷ đồng.

Tập đoàn Kido tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng và Chế biến thực phẩm Kinh Đô, được thành lập năm 1993. Tháng 9/2002, công ty chuyển sang hoạt động theo mô hình cổ phần với tên gọi là Công ty CP Kinh Đô. Năm 2010, Kinh Đô đã tiến hành việc sáp nhập Công ty Chế biến thực phẩm Kinh Đô Miền Bắc (NKD) và Công ty Ki Do vào Công ty Cổ Phần Kinh Đô (KDC). Tháng 10/2015, công ty đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Kido (Kido Group).

Thương hiệu Kinh Đô do hai anh em ông Trần Kim Thành, Trần Lệ Nguyên sáng lập. Hiện nay, ông Trần Kim Thành là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kido, ông Trần Lệ Nguyên là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc. Vợ ông Thành, bà Vương Bửu Linh và vợ ông Nguyên, bà Vương Ngọc Xiềm cùng là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc.

Về kết quả kinh doanh, ﻿doanh thu thuần năm 2025 của KDC đạt 9.055 tỷ đồng tăng 8,8%, lợi nhuận trước thuế đạt 727 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 587 tỷ đồng, tương ứng tăng 593,4% và 778,5% so với năm 2024.

Trong năm, Tập đoàn đã thực hiện tái cấu trúc các khoản đầu tư, thu hồi một phần vốn ở công ty liên kết dẫn đến doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng, đồng thời lãi từ công ty liên doanh, liên kết cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Các yếu tố này cùng với biên lợi nhuận gộp được cải thiện đã tác động tích cực lên kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.