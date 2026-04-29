Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cháy lớn tại khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai

Theo Văn Quân | 29-04-2026 - 11:48 AM | Doanh nghiệp

Sáng 29/4, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam (Khu công nghiệp Giang Điền, xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) thiêu rụi và làm hư hỏng nhiều tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h ngày 29/4. Người dân nghe nhiều tiếng nổ, sau đó khói đen bốc lên ngùn ngụt tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam trong Khu công nghiệp Giang Điền (xã Trảng Bom, Đồng Nai).

Nhận được tin báo, khoảng 30 phút sau, lực lượng Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Đồng Nai) đã có mặt, triển khai công tác dập lửa, cứu hộ.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin từ UBND xã Trảng Bom, vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản đã bị thiêu rụi, hư hỏng.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Hiện trường vụ cháy tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam (video do người dân cung cấp)

Theo Văn Quân

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên