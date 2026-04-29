Cháy lớn tại khu công nghiệp Giang Điền, Đồng Nai

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 6h ngày 29/4. Người dân nghe nhiều tiếng nổ, sau đó khói đen bốc lên ngùn ngụt tại Công ty TNHH Dechang Việt Nam trong Khu công nghiệp Giang Điền (xã Trảng Bom, Đồng Nai).

Nhận được tin báo, khoảng 30 phút sau, lực lượng Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Đồng Nai) đã có mặt, triển khai công tác dập lửa, cứu hộ.

Đến khoảng 8h30 cùng ngày đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn.

Theo thông tin từ UBND xã Trảng Bom, vụ cháy không gây thương vong về người. Tuy nhiên, nhiều tài sản đã bị thiêu rụi, hư hỏng.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể từ vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.