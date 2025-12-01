Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco

01-12-2025 - 08:26 AM | Doanh nghiệp

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco ở đường Hoàng Hoa Thám bốc cháy dữ dội lúc sáng nay, lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa.

Sáng 1/12, trả lời Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) xác nhận, Nhà máy Bia Hà Nội Habeco xảy ra cháy.

"Công an phường đang phối hợp các lực lượng có mặt ở hiện trường để chữa cháy, cứu hộ cứu nạn. Đến hiện tại, vụ hỏa hoạn chưa được dập tắt", lãnh đạo Công an phường Ngọc Hà cho biết thêm.

PV Báo Điện tử VTC News đang có mặt tại hiện trường sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 1.

Vụ hoả hoạn xảy ra tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco nằm trên đường Hoàng Hoa Thám.

Cháy lớn tại Nhà máy Bia Hà Nội Habeco- Ảnh 2.

Nhà máy Bia Hà Nội Habeco (Tổng công ty CP Bia - rượu - nước giải khát Hà Nội) là một trong những doanh nghiệp chuẩn bị di dời khỏi nội đô. Khu “đất vàng” trên đường Hoàng Hoa Thám hiện là trụ sở chính, đồng thời là nơi sản xuất bia của doanh nghiệp.

Theo Minh Tuệ

VTCNews

