Hóa chất Đức Giang gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026

Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã: DGC, sàn HoSE) vừa gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026.



Theo đó, thời gian tổ chức đại hội dự kiến ngày 30/6/2026. Lý do là để chờ kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 tổ chức vào ngày 8/5/2026 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 sắp tới, DGC sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 gồm Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền, Phó Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) và Thành viên HĐQT Phạm Văn Hùng.

Đây là 3 trong số 14 bị can đã bị khởi tố liên quan đến vụ án "Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT, đại hội cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2024 - 2029. Danh sách ứng viên hợp lệ sẽ được công bố trước thềm đại hội dựa trên kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông và nhóm cổ đông.

Bên cạnh đó, một nội dung quan trọng khác cần thông qua là việc ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập. Danh sách các đơn vị được đưa ra lựa chọn gồm Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C, và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Đơn vị được chọn sẽ thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025, cũng như soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Trước đó, Hóa chất Đức Giang có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) về việc chậm nộp Báo cáo tài chính (BCTC) kiểm toán năm 2025 sau thời điểm 30/3/2026.

Theo ban lãnh đạo DGC, ngay sau khi việc kiểm toán BCTC được tiếp tục triển khai, công ty sẽ thực hiện công bố thông tin.

Nguyên nhân dẫn đến việc chậm nộp nói trên là do nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị niêm phong và thu giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, do vậy mà Hóa chất Đức Giang chưa thể thực hiện được công tác kiểm toán.

Việc chưa thể công bố báo cáo kiểm toán khiến cổ phiếu DGC bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/04.



