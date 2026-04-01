70 triệu "bắt tay" Viettel hay 2,5 tỷ theo chân tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đâu là hướng kiếm tiền nhanh nhất hiện nay?

ĐẦU TƯ TỦ SMARTBOX CỦA VIETTEL POST: VỐN TỪ 70 TRIỆU, 3 NĂM HOÀN VỐN

Ở quy mô nguồn vốn nhỏ, tủ giao nhận SmartBox của Viettel Post yêu cầu mức đầu tư từ 70 đến 100 triệu đồng cho mỗi lớp tủ. Giải pháp này phù hợp với cá nhân hoặc hộ kinh doanh nhờ lợi thế diện tích lắp đặt nhỏ gọn. Vị trí đặt tủ thường được tận dụng tại khu vực sảnh chung cư, cổng cơ quan hay trước cửa hàng.

Nhà đầu tư tham gia dự án có thể nhận tỷ lệ chia sẻ doanh thu lên tới 80% từ đơn vị vận hành. Theo Viettel Post, hệ thống tủ hiện đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình khoảng 23%. Thời gian hoàn vốn của một điểm đặt tủ được tính toán rơi vào khoảng 3 năm.

Tủ thông minh đóng vai trò giải quyết bài toán giao hàng chặng cuối cho ngành bưu chính, hỗ trợ cho mục tiêu tăng năng suất nhân viên giao nhận từ 80 đơn lên mức 1.000 đơn mỗi ngày của Viettel Post.

Viettel Post cũng đang tích hợp thêm các dịch vụ giặt mũ, giao đồ ăn vào hệ sinh thái SmartZone để tăng nguồn thu.

Tuy nhiên, việc triển khai dự án bưu cục số này vẫn đối mặt với một số rào cản nhất định. Quá trình vận hành đòi hỏi thời gian để thay đổi thói quen nhận hàng trực tiếp của người tiêu dùng. Doanh nghiệp cũng đang chờ các quy định quy hoạch đồng bộ tại từng địa phương để mở rộng.

ĐẦU TƯ TRẠM SẠC V-GREEN: VỐN TỪ 2,5 TỶ, HOÀN VỐN SAU 2,5 NĂM

Ở phân khúc đòi hỏi nguồn lực lớn, nhà đầu tư có thể hợp tác với V-Green. Đây là đơn vị phát triển hạ tầng trạm sạc toàn cầu do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập. Mục tiêu của doanh nghiệp là hỗ trợ tiến trình chuyển đổi phương tiện giao thông xanh trên toàn quốc.

Mô hình trạm sạc ô tô yêu cầu dòng vốn trung bình từ 2,5 đến 3 tỷ đồng cho một điểm. Con số này tương đương khoảng 450 triệu đồng cho một trụ sạc công suất 60 kW. Dự án hướng tới doanh nghiệp có quỹ đất rộng tại bãi đỗ xe, đáp ứng tiêu chuẩn điện 3 pha và phòng cháy chữa cháy.

Chủ đầu tư nhận mức chia sẻ doanh thu cố định 750 đồng cho mỗi kWh điện sạc. Theo Tổng Giám đốc công ty Công nghệ Năng lượng Amana, số liệu thực tế ghi nhận một trụ sạc 60 kW có thể mang về 15 triệu đồng mỗi tháng. Khoản thu nhập này đưa thời gian hoàn vốn của trạm sạc về mức 2,5 năm.

Bên cạnh trạm sạc ô tô, V-Green cung cấp thêm mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện. Gói đầu tư này có chi phí tối thiểu 210 triệu đồng, bao gồm một tủ và 11 viên pin. Hệ thống được vận hành tự động thông qua ứng dụng di động nên không tốn chi phí nhân sự.

Nhà đầu tư tủ pin nhận 10.250 đồng cho mỗi lượt khách giao dịch. V-Green cam kết mức lợi nhuận tối thiểu 15% mỗi năm trong 5 năm đầu tiên. Thời gian hoàn vốn của mô hình này cũng được phân tích ở mức 2,5 năm.

Nhằm kích cầu, V-Green đã hợp tác với nhiều ngân hàng để cung cấp đòn bẩy tài chính. VietinBank đang triển khai gói tín dụng 4.000 tỷ đồng, hỗ trợ vay tới 70% giá trị dự án. Ngân hàng BIDV cũng tham gia tài trợ tối đa 50% giá trị dựa trên tài sản đảm bảo là thiết bị trụ sạc.

Các gói tín dụng áp dụng mức lãi suất dao động từ 6,2% đến 6,5% trong năm đầu tiên. Thời hạn vay vốn tối đa được kéo dài tới 5 năm. Đây là công cụ hỗ trợ quan trọng giúp các chủ đầu tư tối ưu hóa dòng tiền khi tham gia xây dựng hạ tầng.

Viettel Post và V-Green cũng đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược . Theo đó, V-Green sẽ triển khai hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin xe điện tại hơn 3.000 điểm thuộc mạng lưới của Viettel Post .

Đồng thời, các tủ SmartBox cũng sẽ có mặt tại chính những địa điểm này để tối ưu trải nghiệm giao nhận bưu kiện 24/7.