Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang chuẩn bị bữa tối, doanh nhân nhận tin trúng độc đắc gần 92 tỷ đồng

Theo Đại Việt | 28-04-2026 - 20:08 PM | Doanh nghiệp

Ông Đ.T đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được thông báo trúng thưởng giải Jackpot 1 (độc đắc) trị giá gần 92 tỷ đồng.

Ngày 28/4, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) - Bộ Tài chính cho biết đơn vị này vừa trao giải Jackpot 1 xổ số tự chọn Power 6/55 kỳ quay 1.333 trị giá gần 92 tỷ đồng cho ông Đ.T (ngụ tỉnh Ninh Bình).

Đang chuẩn bị bữa tối, doanh nhân nhận tin trúng độc đắc gần 92 tỷ đồng- Ảnh 1.

Ông Đ.T trúng giải độc đắc gần 92 tỷ đồng. (Ảnh: Đ.V)

Ông T. là doanh nhân và đang kinh doanh tự do tại địa phương. Ông là chủ thuê bao Mobifone và mua vé số thông qua ứng dụng Vietlott SMS.

Ông T. cho biết, ông đã mua xổ số tự chọn từ những ngày đầu ra mắt tại Việt Nam, sản phẩm đầu tiên ông trải nghiệm là Mega 6/45. Các sản phẩm ông thường lựa chọn gồm: Power 6/55, Mega 6/45 và Lotto 5/35.

Chia sẻ về cách chọn số, ông T. cho biết với mỗi sản phẩm, ông đều tự xây dựng cho mình các bộ số yêu thích và duy trì mua các dãy số này trong thời gian dài. Theo ông, đây là những con số mang lại may mắn cho bản thân và gia đình.

Đang chuẩn bị bữa tối, doanh nhân nhận tin trúng độc đắc gần 92 tỷ đồng- Ảnh 2.

Màn hình chiếc điện thoại của ông T. thông báo trúng giải độc đắc. (Ảnh: Đ.V)

Chia sẻ về thời điểm trúng thưởng, ông T. cho hay, khi đó ông đang chuẩn bị bữa tối thì nhận được thông báo trúng thưởng. Ban đầu, ông thấy rất bất ngờ và chưa tin đó là sự thật. Ngay sau đó, ông thông báo cho vợ biết. Cả hai vợ chồng cùng nhau kiểm tra và đối chiếu lại. Chỉ sau khi đối chiếu kỹ, ông T. mới tin rằng mình là chủ nhân của giải Jackpot 1 trị giá gần 92 tỷ đồng.

Theo ông T., ông sẽ sử dụng tiền trúng thưởng để đầu tư vào hoạt động kinh doanh, đồng thời sử dụng một phần tiền thưởng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ dành dụm cho cuộc sống trong tương lai.

Ông T. đã ủng hộ hoạt động an sinh xã hội thông qua Quỹ Tâm Tài Việt với số tiền 1 tỷ đồng.

Theo quy định, ông T. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền gần 9,2 tỷ đồng (10% giá trị giải thưởng) vào ngân sách tỉnh Ninh Bình - địa phương đăng ký tham gia dự thưởng và khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Theo Đại Việt

VTCNews

Từ Khóa:
vietlott

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Né Hormuz, 4 triệu thùng dầu được 1 đại gia Nhật Bản mang về nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn của Việt Nam

Né Hormuz, 4 triệu thùng dầu được 1 đại gia Nhật Bản mang về nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn của Việt Nam Nổi bật

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ thêm cho VinFast 5.000 tỷ trong quý 1/2026: Đã thực hiện được bao nhiêu trong cam kết 50.000 tỷ?

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ thêm cho VinFast 5.000 tỷ trong quý 1/2026: Đã thực hiện được bao nhiêu trong cam kết 50.000 tỷ? Nổi bật

Canva nói gì sau sự kiện ra mắt tại Việt Nam gây thất vọng?

Canva nói gì sau sự kiện ra mắt tại Việt Nam gây thất vọng?

Thủ tướng: Tuần tới sẽ đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng

Thủ tướng: Tuần tới sẽ đề xuất nâng ngưỡng miễn thuế hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng

Cập nhật BCTC quý 1/2026 chiều tối ngày 28/4: MB, Vinpearl, REE... cùng hàng loạt doanh nghiệp lớn dồn dập công bố

Cập nhật BCTC quý 1/2026 chiều tối ngày 28/4: MB, Vinpearl, REE... cùng hàng loạt doanh nghiệp lớn dồn dập công bố

FPT Retail báo lãi quý 1/2026 tăng 73%

FPT Retail báo lãi quý 1/2026 tăng 73%

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên