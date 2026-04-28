FPT Retail báo lãi quý 1/2026 tăng 73%

Ngày 28/4/2026, Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail - HoSE: FRT) đã công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu hợp nhất đạt 15.117 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 472 tỷ đồng, tăng khoảng 73% so với cùng kỳ và hoàn thành 30% kế hoạch năm 2026.

Bên cạnh đó, doanh thu online của công ty đạt 2.485 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với cùng kỳ.

Trong quý I/2026, chuỗi FPT Long Châu ghi nhận doanh thu 10.343 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ và hoàn thành 25% kế hoạch năm. Doanh thu trung bình đạt 1,3 tỷ đồng/nhà thuốc/tháng , tăng nhẹ so với mức bình quân năm 2025, cho thấy hiệu quả hoạt động ổn định trong quá trình mở rộng mạng lưới ra các khu vực ngoài trung tâm.

Tính đến hết tháng 3/2026, FPT Long Châu sở hữu 2.517 nhà thuốc và 228 trung tâm tiêm chủng, tiếp tục mở rộng độ phủ trên toàn quốc nhằm nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ y tế cho người dân.

Song song với mở rộng quy mô, Long Châu tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ nhằm tối ưu chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả hoạt động và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Doanh nghiệp đồng thời duy trì cam kết không tăng giá các mặt hàng thiết yếu, chủ động làm việc với nhà sản xuất để ổn định giá đầu vào, góp phần đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cho người dân.

Chuỗi FPT Shop ghi nhận doanh thu quý I đạt 4.815 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm 2026. Doanh thu trung bình trên mỗi cửa hàng đạt 2,6 tỷ đồng/tháng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi nhu cầu mua sắm cao trong dịp Tết và đóng góp từ các sản phẩm công nghệ mới ra mắt trên thị trường.

FPT Shop tiếp tục tận dụng xu hướng tiêu dùng mới để thúc đẩy tăng trưởng, với nhu cầu tích cực ở nhóm thiết bị phục vụ công việc và thiết bị thông minh. Trong kỳ, doanh nghiệp ra mắt dịch vụ di động FPT tích hợp AI hỗ trợ phòng chống lừa đảo, góp phần mở rộng hệ sinh thái dịch vụ số và nâng cao trải nghiệm người dùng. Song song đó, ngành hàng điện máy và gia dụng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, với cơ cấu doanh thu dịch chuyển theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm điện máy lớn.