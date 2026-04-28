ĐHCĐ Nhựa Tiền Phong (NTP): Hạn chế tối đa việc điều chỉnh mức giá cao theo xu hướng tăng của thị trường thế giới

Sáng ngày 28/4/2026, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán: NTP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 với sự tham dự của 132 đại biểu, đại diện cho 153.039.423 cổ phần - tương đương 89,48% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2025, tổng doanh thu bán sản phẩm của NTP đạt 6.454 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.138 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt khoảng 16% và 33% so với năm 2024 và đạt mức cao nhất trong lịch sử phát triển công ty.



Phát biểu tại Đại hội, Ông Chu Văn Phương - Thành viên. HĐQT, Tổng giám đốc công ty nhấn mạnh: “Trong một năm mà ngành vật liệu xây dựng chịu tác động từ áp lực cạnh tranh, động lực tăng trưởng của doanh nghiệp đến từ việc tiếp tục mở rộng thị phần trên phạm vi toàn quốc, đẩy mạnh chiến lược phát triển dự án, đồng thời giữ vững vị thế dẫn đầu tại khu vực miền Bắc. Năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng 13% số lượng dự án tiếp cận, hơn 74% dự án ký kết thành công và doanh thu vượt trên 10% kế hoạch.

Ở kênh dân dụng, doanh thu tăng gần 20%, góp phần giữ vững mức tiêu thụ ổn định. Song song với đó, doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, ứng dụng robot trong sản xuất, qua đó nâng sản lượng lên khoảng 133.765 tấn/năm, vừa gia tăng năng suất vừa đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn, từng bước hướng tới giá trị phát triển bền vững.”

Ông Chu Văn Phương - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc công ty

Việc chi trả cổ tức tiếp tục ở mức cao nhất từ trước đến nay với tỷ lệ chi trả là 50%, trong đó tiền mặt 30% vốn điều lệ (hơn 513 tỷ đồng), đồng thời phát hành cổ phiếu 20% (hơn 342 tỷ đồng).

Trước đó, công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 với tỷ lệ 15% vào tháng 1/2026 và dự kiến chi trả đợt 2 tương đương hơn 256 tỷ đồng sau khi ĐHĐCĐ 2026 thông qua.

Ban lãnh đạo công ty đã đề ra mục tiêu cho năm 2026 với tổng doanh thu 7.330 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng và sản lượng tiêu thụ là 148.000 tấn, giữ mức tăng trưởng 10% theo định hướng phát triển kinh tế Đất nước của Chính phủ.

Trước những băn khoăn của cổ đông về những ảnh hưởng của giá nguyên liệu, Hội đồng quản trị cũng đã trao đổi và phân tích chi tiết về diễn biến thị trường.

Từ cuối quý I/2026, giá PVC tăng khoảng 65%, HDPE gần 100% và hạt PP-R tăng gần 75% so với mức bình quân năm 2025, đồng thời nguồn cung cũng trở nên hạn chế do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông.

Trong khi đó, chi phí nguyên vật liệu chiếm tới 74,6% tổng chi phí, tạo áp lực lên biên lợi nhuận rất lớn. Dù công ty đã điều chỉnh giá bán nhưng mức tăng chưa thể bù đắp hoàn toàn chi phí đầu vào, trong bối cảnh chi phí vận chuyển và lãi vay cũng gia tăng.

Chủ tịch HĐQT công ty – ông Đặng Quốc Dũng khẳng định: “Nhựa Tiền Phong đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm soát chi phí đầu vào, qua đó hạn chế tối đa việc điều chỉnh mức giá cao theo xu hướng tăng của thị trường thế giới. Định hướng này không chỉ góp phần duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, mà còn bảo đảm lợi ích hài hòa cho hệ thống phân phối, đối tác và khách hàng, đặc biệt là các đối tác lớn đang triển khai đồng loạt nhiều dự án”.

Bên cạnh đó, ông Đặng Quốc Dũng cũng cho biết Nhựa Tiền Phong sẽ tiếp tục đầu tư vào công nghệ, tối ưu vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi xanh, triển khai sâu rộng ESG trong công tác quản trị, nhằm tạo ta những giá trị bền vững hơn cho cổ đông, đối tác và xã hội.

Định hướng này được cụ thể hóa thông qua kế hoạch đầu tư gần 468 tỷ đồng trong năm 2026, tập trung vào nâng cấp máy móc thiết bị và hạ tầng sản xuất.