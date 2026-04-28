VietCredit báo lãi quý 1 tăng 662%, giải thích lý do nợ xấu tăng

Sáng ngày 24/04/2026, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Việt (VietCredit) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Khu du lịch Tân Cảng, TP.HCM. Ban điều hành công ty báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2026 với thu nhập lãi thuần đạt 1.501,1 tỷ đồng, tăng 264,6% so với quý 1 năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế ghi nhận gần 577,7 tỷ đồng, tăng 662,1% và lợi nhuận sau thuế đạt 461,5 tỷ đồng, tăng 508,8% so với cùng kỳ. Với kết quả này, công ty hoàn thành hơn 24% kế hoạch lợi nhuận năm sau ba tháng đầu năm.

Chia sẻ về kết quả đột phá trong quý 1, ông Hồ Minh Tâm, Tổng giám đốc VietCredit cho biết động lực chính đến từ việc mở rộng tệp khách hàng lên đến 1,5 triệu hồ sơ và yếu tố mùa vụ cuối năm thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Điểm nóng nợ xấu và lộ trình chuyển sàn chứng khoán

Trong phần thảo luận, ban lãnh đạo đã giải trình về tình hình nợ xấu khi tỷ lệ này ghi nhận mức 7,08% vào cuối quý 1 năm 2026, tăng so với mức 6,06% hồi cuối năm 2025.

Doanh nghiệp xác định mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu về mức 5% trong năm 2026 bằng các biện pháp tái cấu trúc danh mục và kiểm soát chặt chẽ quy trình giải ngân.

Về kế hoạch dài hạn, công ty công bố điều chỉnh mục tiêu dư nợ cho vay vào năm 2027 xuống còn khoảng 31.000 tỷ đồng nhằm tập trung vào hiệu quả trên vốn và chất lượng tài sản thay vì chạy theo quy mô.

Một thông tin đáng chú ý là lộ trình dự kiến chuyển từ sàn UPCoM sang niêm yết tại sàn HOSE vào năm 2027 sau khi đáp ứng các điều kiện về lợi nhuận liên tiếp theo quy định.

Kết quả kinh doanh 2025 và phương án phân bổ lợi nhuận

Nhìn lại năm 2025, báo cáo kiểm toán ghi nhận tổng tài sản đạt 17.641 tỷ đồng, tăng 116,2% so với năm 2024. Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 1.303 tỷ đồng, tăng 936% so với thực hiện năm trước đó. Trên cơ sở lợi nhuận chưa phân phối hơn 1.031 tỷ đồng, đại hội thống nhất trích 10% cho quỹ dự phòng bổ sung vốn điều lệ và 10% cho quỹ dự phòng tài chính.

Phần lợi nhuận giữ lại hơn 830,2 tỷ đồng được sử dụng toàn bộ để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn điều lệ. Các cổ đông cũng nhất trí hủy phương án phát hành 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ từ đầu năm 2025 và tiếp tục thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP).

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với tổng tài sản mục tiêu 32.881 tỷ đồng, tăng 86,38% so với năm 2025. Dư nợ cấp tín dụng dự kiến đạt 30.923 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đặt ở mức 2.400 tỷ đồng.

Để đáp ứng nhu cầu này, công ty lên kế hoạch huy động 27.717 tỷ đồng vốn qua các kênh tiền gửi tổ chức và phát hành chứng chỉ tiền gửi. Ngoài ra, đại hội thông qua việc sửa đổi điều lệ liên quan đến vốn điều lệ mới sau phát hành và các mức thù lao cho hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2026.