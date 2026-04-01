Vinhomes chi 24.600 tỷ trả cổ tức tiền mặt 60% trong lúc làm hàng loạt dự án khủng nhất lịch sử, tiền có “căng”?

Tại ĐHCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Vinhomes (VHM) vào ngày 21/04, cổ đông đã thông qua kế hoạch cổ tức tiền mặt và cổ tức cổ phiếu năm tài chính 2025, dự kiến triển khai trong năm 2026, được thực hiện từ nguồn lợi nhuận lũy kế tại cuối năm 2025.

Cổ tức tiền mặt được thông qua ở mức 60% vốn điều lệ, tương đương 24.600 tỷ đồng, tương ứng 6.000 đồng/cổ phiếu tại số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại. Cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 100%, tức là mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu hiện hữu sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. ﻿

Trước đó, lần gần nhất VHM trả cổ tức là cho năm tài chính 2021 (2.000 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt) và không chi trả cổ tức cho năm 2022–2024.

Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt sẽ ảnh hưởng không đáng kể đến nguồn vốn phát triển dự án; trong khi đó, việc chia cổ tức bằng cổ phiếu nhằm củng cố nền tảng vốn và tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu.

Theo ban lãnh đạo, các hoạt động phát triển dự án sẽ tiếp tục được tài trợ chủ yếu bởi dòng tiền thu từ doanh số đã bán và doanh số bán BĐS mới dự kiến bao gồm cả bán lẻ và bán lô lớn, cùng với nguồn vốn vay. Do đó, việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025 được dự báo sẽ không gây ảnh hưởng đáng kể đến nguồn lực phát triển dự án.

Trong khi đó, phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu nếu được thực hiện sẽ giúp tăng vốn điều lệ của VHM từ 41.100 tỷ đồng lên 82.100 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cũng lưu ý rằng công ty không áp dụng một chính sách cổ tức cố định; các kế hoạch chi trả cổ tức trong tương lai sẽ được quyết định dựa trên việc cân bằng giữa lợi ích của cổ đông và các kế hoạch phát triển dài hạn của công ty.

Kế hoạch cổ tức cao này được đặt ra trong bối cảnh VHM đặt mục tiêu năm 2026 tăng trưởng mạnh so với năm trước. Kế hoạch năm 2026 của ban lãnh đạo đã được thông qua với doanh thu cốt lõi đạt 285.000 tỷ đồng (tăng 56% so với năm 2025) và LNST đạt 60 nghìn tỷ đồng (tăng 38%).

VHM đặt mục tiêu doanh số bán BĐS năm 2026 đạt khoảng 300-350 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng từ 46% đến 70% so với năm trước đó. Động lực chính đến từ việc tiếp tục mở bán tại các dự án hiện hữu, bao gồm dự án vừa ra mắt là Hải Vân Bay tại Đà Nẵng với quy mô 512 ha gồm 5.900 căn thấp tầng, dự án Green Paradise, Green City, Golden City, Ocean Park 2&3. Ngoài ra, công ty có kế hoạch mở bán mới các dự án Global Gate Hạ Long tại Quảng Ninh và Khu đô thị Đại học Quốc tế tại TP.HCM.

Khoản doanh số đã bán nhưng chưa ghi nhận tại thời điểm cuối năm 2025 là 186,4 nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ các dự án Wonder City, Golden City, Ocean Park 2 & 3 và Royal Island. Doanh số đã bán nhưng chưa ghi nhận dự kiến sẽ đóng góp 30-40% kế hoạch doanh thu cốt lõi năm 2026, trong khi phần còn lại chủ yếu đến từ doanh số bán BĐS mới tại các dự án hiện hữu như Green Paradise, Green City, Ocean Park 2 & 3, và ghi nhận các giao dịch bán lô lớn tiềm năng đang trong quá trình thương thảo tại các dự án sắp mở bán.

Tại ĐHCĐ, ban lãnh đạo cho biết doanh số bán BĐS dự kiến trong quý 1/2026 đạt khoảng 70-80.000 tỷ đồng (tăng 64%-87% so với quý trước và tăng 100-129% so với cùng kỳ).

Trong giai đoạn cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2026, VHM mở bán lẻ đợt đầu tại dự án Hải Vân Bay, và bắt đầu đóng góp vào doanh số bán BĐS trong quý 1/2026.

Trong năm 2025, Vinhomes đã khởi công và mở bán hàng loạt siêu dự án lớn. Đầu tiên phải kể đến Khu đô thị thể thao Olympic (phía Nam Hà Nội) với quy mô hơn 9.000 ha (lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay), tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng.

Tiếp đến là dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP.HCM). Đây là siêu đô thị sinh thái lấn biển quy mô 2.870 ha, tổng vốn đầu tư lên đến 10 tỷ USD. Điểm nổi bật là đô thị ESG++ đầu tiên tại Việt Nam (môi trường – xã hội – quản trị – tái sinh – thích ứng biến đổi khí hậu).﻿

Một trong những dự án có quy mô lớn nhất lịch sử Vinhomes là Hạ Long Xanh (Quảng Ninh). Đây là dự án Khu đô thị phức hợp quy mô hơn 4.100 ha, tổng vốn đầu tư lớn nhất lịch sử Vingroup với khoảng 18 tỷ USD (hơn 456.600 tỷ đồng).﻿

Tại miền Trung, Dự án nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Làng Vân (Đà Nẵng) với quy mô hơn 512 ha (kết hợp đất liền và mặt nước vịnh, tổng khoảng 1.000 ha), vốn đầu tư khoảng 44.000 tỷ đồng (1,5 tỷ USD).﻿

Một dự án có quy mô lớn khác của Vinhomes là Dự án Cam Ranh (Khánh Hòa) là khu đô thị ven vịnh quy mô hơn 1.250 ha, tổng vốn đầu tư hơn 85.293 tỷ đồng (khoảng 3,2 tỷ USD).