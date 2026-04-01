GE Vernova của Mỹ nói gì trước thông tin 1 đối tác Việt Nam cân nhắc bỏ điện khí LNG, chuyển sang năng lượng tái tạo

Trước câu hỏi về việc có khách hàng tại Việt Nam đang đánh giá lại điện khí LNG để chuyển sang năng lượng tái tạo, CEO Scott Strazik của GE Vernova xác nhận công ty đã nắm bắt được thông tin này và đang liên tục thảo luận với khách hàng.

Ông Strazik nhấn mạnh thêm: "Và tôi muốn nói rằng, số lượng dự án mà các khách hàng của chúng tôi đang thảo luận còn nhiều hơn so với những gì chúng tôi hiện đã ký hợp đồng".

Vị CEO không nêu tên đối tác đang xem xét thay đổi điện khí LNG là ai.﻿﻿

Hồi tháng 3/2026, GE Vernova đã ký nhiều hợp tác tại Việt Nam, dựa trên thành công của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, do PV Power làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ tuabin khí 9HA.02 của GE Vernova. Đây là dự án nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ tuabin H-Class, với tổng công suất khoảng 1,6 GW.﻿

Trong hợp tác với PV Power, GE Vernova sẽ cung cấp tua-bin khí 9HA.02 và máy phát điện H78 cho dự án điện LNG Quỳnh Lập, với công suất lắp đặt khoảng 1,6 GW.

Tại Hải Phòng, ﻿GE Vernova đã được liên doanh Vingroup – VinEnergo lựa chọn để cung cấp hai tua-bin khí 9HA.02 và hai máy phát H78, với tổng công suất hơn 1,6 GW.Với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ﻿GE Vernova sẽ cung cấp hai tua-bin khí 9HA.02 và hai máy phát H78 cho nhà máy điện LNG Quảng Trạch II tại tỉnh Quảng Trị.

