Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

GE Vernova của Mỹ nói gì trước thông tin 1 đối tác Việt Nam cân nhắc bỏ điện khí LNG, chuyển sang năng lượng tái tạo

Trí Đức | 28-04-2026 - 00:10 AM | Doanh nghiệp

Trong cuộc họp báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2026, Tập đoàn GE Vernova của Mỹ đã có những chia sẻ thẳng thắn về tình hình thị trường Việt Nam, đặc biệt là trước những thông tin về việc có khách hàng Việt Nam cân nhắc chuyển đổi từ điện khí LNG sang năng lượng tái tạo.

Trước câu hỏi về việc có khách hàng tại Việt Nam đang đánh giá lại điện khí LNG để chuyển sang năng lượng tái tạo, CEO Scott Strazik của GE Vernova xác nhận công ty đã nắm bắt được thông tin này và đang liên tục thảo luận với khách hàng.

Ông Strazik nhấn mạnh thêm: "Và tôi muốn nói rằng, số lượng dự án mà các khách hàng của chúng tôi đang thảo luận còn nhiều hơn so với những gì chúng tôi hiện đã ký hợp đồng".

Vị CEO không nêu tên đối tác đang xem xét thay đổi điện khí LNG là ai.﻿﻿

Hồi tháng 3/2026, GE Vernova đã ký nhiều hợp tác tại Việt Nam, dựa trên thành công của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, do PV Power làm chủ đầu tư, sử dụng công nghệ tuabin khí 9HA.02 của GE Vernova. Đây là dự án nhà máy điện khí LNG đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ tuabin H-Class, với tổng công suất khoảng 1,6 GW.﻿

Trong hợp tác với PV Power, GE Vernova sẽ cung cấp tua-bin khí 9HA.02 và máy phát điện H78 cho dự án điện LNG Quỳnh Lập, với công suất lắp đặt khoảng 1,6 GW.

Tại Hải Phòng, ﻿GE Vernova đã được liên doanh Vingroup – VinEnergo lựa chọn để cung cấp hai tua-bin khí 9HA.02 và hai máy phát H78, với tổng công suất hơn 1,6 GW.Với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ﻿GE Vernova sẽ cung cấp hai tua-bin khí 9HA.02 và hai máy phát H78 cho nhà máy điện LNG Quảng Trạch II tại tỉnh Quảng Trị.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tân Hoàng Minh khởi động dự án 11.200m2 trên đất vàng phố Lò Đúc

Hơn 1.000 công nhân trở lại nhà máy thép 6.000 tỷ, hồi sinh cuộc khai thác một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam

Tỷ phú Trần Bá Dương muốn bán 20% vốn HAGL Agrico dù đang lỗ lũy kế 10.000 tỷ

00:05 , 28/04/2026
Trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai được xếp hạng tín nhiệm A: Dòng tiền 2.000 tỷ sẽ chảy về đâu?

Trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai được xếp hạng tín nhiệm A: Dòng tiền 2.000 tỷ sẽ chảy về đâu?

00:02 , 28/04/2026
Nóng: Vietjet sẽ mở đường bay tới loạt nước châu Âu ngay trong năm nay

Nóng: Vietjet sẽ mở đường bay tới loạt nước châu Âu ngay trong năm nay

22:48 , 27/04/2026
Công ty con của FLC nợ thuế gần 35 tỷ đồng

Công ty con của FLC nợ thuế gần 35 tỷ đồng

19:36 , 27/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên