Trái phiếu của Hoàng Anh Gia Lai được xếp hạng tín nhiệm A: Dòng tiền 2.000 tỷ sẽ chảy về đâu?

Ngày 25/04/2026, tổ chức xếp hạng tín nhiệm FiinRatings đã chính thức công bố kết quả xếp hạng cho lô trái phiếu mã HAG12601 của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Đây là lô trái phiếu riêng lẻ có tổng giá trị phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng với kỳ hạn 36 tháng.

Nguồn: FiinRatings

Mức xếp hạng loại A được xác lập dựa trên cơ chế bảo lãnh thanh toán toàn phần, không hủy ngang từ Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB). Theo đó, năng lực tín dụng của lô trái phiếu này được gắn liền với mức xếp hạng tín nhiệm của tổ chức bảo lãnh.

Tại thời điểm cuối năm 2025, OCB sở hữu quy mô tổng tài sản đạt hơn 322.975 tỷ đồng, thuộc nhóm 15 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam. Chỉ số an toàn vốn (CAR) của ngân hàng duy trì ở mức 12,7%, cao hơn ngưỡng quy định và mức trung bình ngành.

Toàn bộ nguồn vốn huy động được cam kết sử dụng để góp vốn vào 4 hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) nhằm phát triển 4.407 ha cây cà phê . Các dự án này tập trung tại tỉnh Gia Lai (Việt Nam), Savannakhet (Lào) và Stung Treng (Campuchia)

Mỗi hợp đồng BCC quy định doanh nghiệp được hưởng mức lãi cố định 11%/năm trên giá trị vốn góp. Khoản vốn gốc và lãi sẽ được thanh toán một lần khi kết thúc thời hạn hợp tác 3 năm, trùng với ngày đáo hạn trái phiếu.

Đáng chú ý, phương án phát hành ràng buộc HAGL không được sử dụng nguồn vốn này cho mục đích tái cơ cấu nợ. Cơ chế giám sát tài khoản thông qua đại lý thanh toán được thiết lập nhằm đảm bảo dòng tiền chảy đúng vào các dự án cà phê xuyên biên giới.

FiinRatings đánh giá HAGL hiện sở hữu vị thế cạnh tranh ở mức khá trong nhóm các doanh nghiệp nông nghiệp niêm yết. Công ty đang vận hành vùng nguyên liệu rộng 13.623 ha với các sản phẩm chủ lực như chuối, sầu riêng và chăn nuôi.

Mức độ linh hoạt tài chính của doanh nghiệp ghi nhận những cải thiện đáng kể sau giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ. Tổng nợ vay điều chỉnh đã giảm từ mức 12.000 tỷ đồng năm 2021 xuống còn 10.107 tỷ đồng vào cuối năm 2025.

Trong quý 1/2026, doanh nghiệp tiếp tục giảm áp lực tài chính sau khi hoàn tất nghĩa vụ nợ với DATC. Sự kiện này đi kèm với việc được miễn giảm khoản lãi phải trả trị giá 1.534 tỷ đồng theo công bố vào tháng 3/2026.

Tuy nhiên, áp lực thanh khoản ngắn hạn vẫn hiện hữu khi nợ ngắn hạn chiếm hơn 70% tổng dư nợ tại thời điểm cuối năm 2025. Doanh nghiệp cần duy trì hiệu quả vận hành các mảng cốt lõi để đảm bảo khả năng tái cấp vốn và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính.

Triển vọng tín nhiệm của doanh nghiệp được nhận định ở mức ổn định trong 12-18 tháng tới. Động lực tăng trưởng trung hạn được kỳ vọng từ mảng sầu riêng dự kiến đạt đỉnh sản lượng vào năm 2028 với biên lợi nhuận gộp ở mức cao.