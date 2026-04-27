Một kỳ tích 12.000 tấn “made in Vietnam” xuất hiện, dự kiến lập kỷ lục lớn nhất thế giới

Công trình này là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc.

Theo thông tin mới đây từ Tập đoàn Sun Group (nhà đầu tư), sau khoảng 10 tháng thi công, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại Phú Quốc đã hoàn thành hơn 90% phần kết cấu bê tông cốt thép, đưa siêu dự án tiến gần giai đoạn hoàn thiện.

Đáng chú ý, giữa đại công trường này, điểm nhấn chính là hệ mái thép đồ sộ với những đường cong uốn lượn như sóng biển. Đặc điểm này tạo dấu ấn kiến trúc đặc trưng cho toàn bộ công trình.

Trung tâm Hội nghị APEC tại Phú Quốc đã hoàn thành lắp dựng 13/13 nhịp trục U phần mái. Đây là một trong những hạng mục phức tạp nhất của công trình.

Theo báo cáo tiến độ mới nhất Sun Group, hạng mục kết cấu thép mái đã hoàn thành lắp dựng 13/13 nhịp trục U phía biển và 5/13 nhịp trục A phía núi. Công trường hiện đang bước vào quá trình thi công những nhịp vượt khẩu độ lớn nhất và đây được xem là giai đoạn then chốt của dự án.

Đặc biệt, không gian hội nghị và triển lãm của công trình này có diện tích lên tới 11.050 m2. Trong đó nổi bật với kết cấu vượt nhịp 81 m không cột và dự kiến sẽ lập kỷ lục lớn nhất thế giới. Mặt khác, theo thông tin từ nhà đầu tư, với khẩu độ tương đương chiều dài một sân bóng đá, toàn bộ không gian bên trong công trình được mở rộng hoàn toàn mà không cần bất kỳ cột chống nào ở giữa.

Công nghệ nào đứng sau “thiết kế không cột” của công trình phục vụ APEC?

Theo Sun Group, hệ mái công trình có tổng khối lượng kết cấu thép lên tới 12.000 tấn, tương đương với gần 100 máy bay Boeing . Hệ mái rải rộng trên kích thước hơn 300 m chiều dài, 165 m chiều rộng và 40 m chiều cao, được chia thành 13 nhịp kết cấu chính, mỗi nhịp nặng hàng trăm tấn. Trong số đó, riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn. Các nhịp giữa dao động quanh mức 677 - 703 tấn, từ đó tạo thành một kết cấu liên hoàn với khẩu độ lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Trên thực tế, để thi công hệ mái này, các cấu kiện được chia thành nhiều modul. Trong đó có những modul nặng tới gần 250 tấn, được tổ hợp và lắp dựng bằng công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ Hebetec (Thụy Sĩ) , từ đó cho phép kiểm soát chính xác từng chuyển động trong quá trình thi công. Đây là công nghệ đòi hỏi độ chính xác đến từng milimet để bảo đảm an toàn và ổn định trong quá trình thi công.

Đáng chú ý, hệ kết cấu không chỉ dừng ở quy mô mà còn đòi hỏi độ chính xác đến gần như tuyệt đối. Do đó, các liên kết sử dụng bu lông cường độ cao cấp bền 10.9, kết hợp với các chốt thép gia công chính xác và hệ gối chịu lực được chôn sâu trong bê tông. Việc này nhằm đảm bảo khả năng chịu tải lớn và ổn định lâu dài cho toàn bộ công trình.

Theo đại diện chủ đầu tư, cùng với kết cấu thép, dự án này được triển khai theo phương thức "cuốn chiếu". Cụ thể, ngay khi một phân đoạn mái hoàn thành, công tác lợp mái và xây tường bao cũng sẽ được thực hiện đồng thời, qua đó giúp rút ngắn tiến độ toàn công trường.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, cách thi công này cho phép tận dụng tối đa từng khoảng thời gian, và thể hiện năng lực điều phối ở quy mô siêu dự án.

﻿Theo đánh giá từ các chuyên gia APEC, khi hoàn thành, đây sẽ là hệ thống Trung tâm Hội nghị APEC lớn và quy mô hiện đại, tầm vóc bậc nhất trong suốt 33 kỳ Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC thường niên. Đặc biệt, khi chính thức đi vào hoạt động, đây cũng sẽ là công trình kiến tạo vị thế mới cho không chỉ đảo ngọc Phú Quốc mà cho Việt Nam, khi nước ta sẵn sàng đón tiếp thường xuyên các hội nghị, triển lãm và sự kiện MICE quy mô lớn của khu vực và thế giới.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC được xây dựng trên tổng diện tích sàn 157.375 m2, bao gồm 4 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình này tích hợp đầy đủ các chức năng từ hội nghị, triển lãm, tiệc, nhà hàng đến không gian biểu diễn. Trong đó, điểm nhấn đặc biệt nhất là khu phòng hội nghị triển lãm vượt nhịp 81 m không cột, dự kiến sẽ “soán ngôi” ballroom lớn nhất thế giới hiện nay là Caesars Forum (ở Las Vegas).

Trung tâm có khả năng phục vụ tới 10.000 người cho các sự kiện lớn, cùng vớihệ thống ballroom 3.000 m2, hơn 30 phòng họp và trung tâm báo chí quốc tế đáp ứng 3.000 - 4.000 phóng viên. Ngoài ra, trung tâm còn có không gian dinner show 2.000 chỗ. Đây là nơi dự kiến trình diễn các show đẳng cấp quốc tế, tạo nên một tổ hợp hội nghị và giải trí quy mô và độc đáo hàng đầu thế giới.

Tập đoàn Đại Dũng chính là đơn vị thi công mái thép Trung tâm Hội nghị APEC. Đây là cái tên này không còn xa lạ, vì doanh nghiệp này là đơn vị thực hiện mái vòm “Kim Quy” 24.000 tấn của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Trên thực tế, Nhà triển lãm Kim Quy có tổng diện tích 104.863 m2 (10 ha), chiều cao đỉnh mái 57 m, và được xem là mái vòm lớn nhất thế giới hiện nay.