Một loạt chủ hộ, cá nhân kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Phan Trang | 27-04-2026 - 15:14 PM | Doanh nghiệp

Cục Thuế vừa công bố danh sách chủ hộ kinh doanh, người kinh doanh, giám đốc, đại diện pháp luật của các doanh nghiệp bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh nợ thuế trên 50 triệu đồng và quá 120 ngày sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh.

Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa đăng tải thông tin về các chủ hộ, cá nhân kinh doanh, giám đốc và người đại diện của các doanh nghiệp thuộc diện bị thông báo tạm dừng xuất cảnh. Thông báo không chỉ ra số tiền nợ thuế của các cá nhân, tổ chức.

Danh sách người nộp thuế bị thông báo tạm hoãn xuất cảnh gồm:

Nghị định 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quy định chi tiết về việc tạm hoãn xuất cảnh được áp dụng căn cứ vào mức nợ thuế và thời gian chậm nộp, cụ thể:

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ đã quá thời hạn nộp theo quy định trên 120 ngày.

- Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định và sau thời gian 30 ngày kể từ ngày cơ quan quản lý thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Nghị định 49 cũng quy định trường hợp người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì cơ quan quản lý thuế ban hành ngay thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của cơ quan quản lý thuế.

15 chủ hộ kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

Theo Phan Trang

An ninh tiền tệ

Hơn 1.000 công nhân trở lại nhà máy thép 6.000 tỷ, hồi sinh cuộc khai thác một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam

Ngân hàng siết nợ 5 chiếc xe VinFast VF5 Plus của Taxi Mai Linh

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đã nộp thuế quý 1/2026 có được hoàn thuế không?

Đại hội đồng cổ đông Vietjet 2026: Hoàn thành xuất sắc kết quả 2025, chia cổ tức 30%, tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế và thu hút đầu tư quốc tế

Cập nhật BCTC quý 1/2026 ngày 27/4: Dầu khí, xăng dầu tăng đột biến; Ngân hàng, F&B thăng hoa; Bất động sản phân hóa mạnh

Nuôi cá thu ngay trên đất liền: "Siêu công nghệ" từ ông lớn chăn nuôi Việt Nam và liên minh Nhật - Hàn

