Nuôi cá thu ngay trên đất liền: "Siêu công nghệ" từ ông lớn chăn nuôi Việt Nam và liên minh Nhật - Hàn

Tập đoàn tài chính Tokyo Kiraboshi (Nhật Bản) vừa thông báo về vai trò điều phối trong dự án hợp tác giữa Tập đoàn Tân Long và MegaPlan, một doanh nghiệp công nghệ từ Hàn Quốc. Liên minh này tập trung vào việc xây dựng các trang trại nuôi cá thu trong đất liền và phát triển mạng lưới phân phối tại các thị trường quốc tế.

Việc đưa cá biển lên nuôi trên đất liền được xem là lời giải cho tình trạng sụt giảm nguồn cung tự nhiên. Dữ liệu thực tế cho thấy sản lượng đánh bắt cá thu toàn cầu đã giảm 74% trong 40 năm qua, đặt loài này trước nguy cơ cạn kiệt vào năm 2050 nếu không có các giải pháp thay thế bền vững.

Điểm nhấn kỹ thuật của dự án nằm ở siêu công nghệ nuôi trồng từ MegaPlan. Khác với các mô hình truyền thống, startup Hàn Quốc này sở hữu bí quyết độc quyền về công nghệ cho cá thu sinh sản nhân tạo quanh năm trong môi trường kiểm soát.

Hệ thống nuôi trên cạn giúp loại bỏ hoàn toàn các rủi ro từ môi trường biển như ô nhiễm vi nhựa, hiện tượng nước biển nóng lên hay dịch bệnh tự nhiên. Mô hình này đã chứng minh được tính khả thi thương mại khi MegaPlan thực hiện thành công đợt thu hoạch và bán ra thị trường lứa cá thu sinh sản nhân tạo đầu tiên tại đảo Jeju vào đầu năm 2025.

Sự kiện hợp tác này còn cho thấy vai trò của các tổ chức tài chính trong việc kết nối nông nghiệp công nghệ cao. Thỏa thuận với MegaPlan là kết quả từ sự giới thiệu của BNK Financial Group, một định chế tài chính lớn tại Hàn Quốc đang có quan hệ đối tác chiến lược với Tokyo Kiraboshi.

Hoạt động đầu tư vào mảng thủy sản công nghệ cao nằm trong lộ trình mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp của Tân Long Group. Tính đến năm 2025, Tân Long là doanh nghiệp đa ngành ghi nhận doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng, nắm giữ vị thế lớn trong mảng lương thực với thương hiệu gạo A An và mảng chăn nuôi heo thông qua BaF Việt Nam (mã BAF), cùng với Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (mã SBG).

Tập đoàn này hiện vận hành hệ thống nhà máy chế biến lúa gạo hiện đại và mạng lưới phân phối đạt gần 70.000 điểm bán trên toàn quốc. Việc tham gia vào liên minh này giúp Tân Long tận dụng lợi thế hạ tầng sẵn có để tích hợp siêu công nghệ từ các đối tác ngoại.

Tokyo Kiraboshi Financial Group hiện quản lý khối tài sản khoảng 6,8 nghìn tỷ yen với mạng lưới hơn 150 chi nhánh tính đến cuối năm tài chính 2025.

Trong khi đó, đối tác công nghệ MegaPlan vừa hoàn tất vòng gọi vốn Pre-Series A từ quỹ Bluepoint Partners vào cuối năm 2025. Startup này đặt mục tiêu hiện thực hóa tầm nhìn "cá thu 1 đô la", đưa sản phẩm cá thu chất lượng cao trở nên phổ biến hơn thông qua quy trình số hóa toàn diện từ khâu sinh sản đến bán hàng.