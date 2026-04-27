Ngân hàng siết nợ 5 chiếc xe VinFast VF5 Plus của Taxi Mai Linh

Phụng Tiên | 27-04-2026 - 08:40 AM | Doanh nghiệp

Tài sản bị thu giữ gồm 5 xe điện VinFast VF5 Plus, đã được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cấp đăng ký trong tháng 3 và 4/2025.

Ngân hàng TMCP Nam Á vừa thông báo kế hoạch thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai nhằm xử lý khoản nợ quá hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, tài sản bị thu giữ gồm 5 xe điện VinFast VF5 Plus, đã được Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cấp đăng ký trong tháng 3 và 4/2025. Đây là các phương tiện được doanh nghiệp dùng để thế chấp cho khoản vay tại Nam A Bank, nhưng phía công ty không thực hiện đúng nghĩa vụ trả nợ.

Theo kế hoạch, việc thu giữ sẽ diễn ra vào ngày 6/5 tại nơi đang quản lý tài sản.

Công ty TNHH Mai Linh Lào Cai có trụ sở tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai, hoạt động trong lĩnh vực vận tải taxi. Doanh nghiệp này thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Mai Linh, do Hồ Huy làm Chủ tịch HĐQT.

Từng là một trong những thương hiệu lớn của ngành taxi, Tập đoàn Mai Linh cùng Vinasun từng chiếm thị phần đáng kể trên toàn quốc, với doanh thu mỗi năm lên tới hàng nghìn tỷ đồng trong giai đoạn đỉnh cao. Tuy nhiên, từ năm 2008, doanh nghiệp này bắt đầu ghi nhận thua lỗ kéo dài, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng từ các nền tảng gọi xe như Uber và Grab.

Ngoài ra, trước đó, cơ quan thuế TP.HCM cũng từng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Hồ Huy nếu không hoàn tất nghĩa vụ thuế. Tại thời điểm đó, doanh nghiệp liên quan đến Mai Linh còn nợ hơn 6,3 tỷ đồng tiền thuế, trong đó tiền phạt và chậm nộp chiếm hơn 3,8 tỷ đồng, với thời gian quá hạn trên 90 ngày.

Hơn 1.000 công nhân trở lại nhà máy thép 6.000 tỷ, bóng dáng "vua thép" Hòa Phát tại một trong những mỏ quặng sắt lớn nhất Việt Nam

TGĐ Vinhomes tiết lộ đặc quyền gói vé tháng đường sắt Hà Nội – Hạ Long khoảng 5 triệu đồng

Đạm Phú Mỹ (DPM) đạt doanh thu hơn 5.700 tỷ đồng, lãi trước thuế 515 tỷ đồng trong quý 1/2026

Thưởng 11 tháng lương vẫn nghỉ việc: Vua hồ tiêu Việt Nam lý giải rất "lạ" về "những cuộc chia ly"

Một công ty xổ số kiến thiết có thông báo "nóng" gửi các đại lý vé số

Bất ngờ với diễn biến mới của thương hiệu đồ ăn vặt "Ăn Cùng Bà Tuyết"

