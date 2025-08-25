Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sau thua lỗ, Mai Linh đặt mục tiêu lãi 56 tỷ đồng năm 2025, đẩy mạnh đầu tư xe taxi điện

25-08-2025 - 15:29 PM | Doanh nghiệp

Sau thua lỗ, Mai Linh đặt mục tiêu lãi 56 tỷ đồng năm 2025, đẩy mạnh đầu tư xe taxi điện

Mai Linh xác định 3 trụ cột tái cấu trúc để tạo sức bật mới: chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tái cấu trúc nội bộ.

Ngày 25/8/2025, CTCP Tập đoàn Mai Linh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.

Một trong những nội dung trọng tâm được thông qua là kế hoạch đầu tư mạnh vào xe điện. Đây được xem là bước đi vừa để thay thế dàn xe cũ, vừa mở rộng mô hình kinh doanh taxi theo hướng xanh – sạch – tiết kiệm chi phí vận hành.

Năm 2025, Mai Linh đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.514 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng. Đây là mức kỳ vọng cao nếu so với năm 2024, khi tập đoàn chỉ ghi nhận 1.343 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 43 tỷ đồng. Việc không đạt kế hoạch doanh thu (chỉ thực hiện được 81%) cho thấy những khó khăn lớn mà ngành taxi phải đối mặt, từ biến động giá nhiên liệu đến sự thay đổi hành vi tiêu dùng hậu Covid-19.

Trước bối cảnh đó, Mai Linh xác định 3 trụ cột tái cấu trúc để tạo sức bật mới: chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tái cấu trúc nội bộ.

Về công nghệ, tập đoàn đã triển khai hàng loạt nền tảng như ứng dụng gọi xe Mai Linh, tổng đài 1055, đặt xe qua Zalo và thanh toán không tiền mặt. Đặc biệt, hệ thống tổng đài Contact Center On Cloud đã được đưa vào vận hành, cho phép xử lý tương tác đa kênh, tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả.

Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT – nhấn mạnh Mai Linh không thể đi theo lối cũ. Doanh nghiệp phải thay đổi cả tư duy lãnh đạo, mô hình quản trị, văn hóa doanh nghiệp và công nghệ. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tinh thần ‘chiến binh áo xanh’ sẽ giúp doanh nghiệp kiên cường bước tiếp.

Sau cú bắt tay Mai Linh, VinFast tiếp tục hợp tác với một đơn vị làm chuỗi sửa chữa xe điện trên toàn quốc

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Exxon Mobil muốn đầu tư dự án lọc dầu 10 tỷ USD tại Khánh Hoà

Exxon Mobil muốn đầu tư dự án lọc dầu 10 tỷ USD tại Khánh Hoà Nổi bật

Doanh nghiệp nào đứng sau các sản phẩm 'tiền tự đẻ ra tiền' của Zalo Pay, TPBank?

Doanh nghiệp nào đứng sau các sản phẩm 'tiền tự đẻ ra tiền' của Zalo Pay, TPBank? Nổi bật

Vụ KDC Hiệp Bình Chánh: Đại gia Lưu Quang Lãm mang đất đã bán đi thế chấp, ngân hàng vẫn "gật đầu"?

Vụ KDC Hiệp Bình Chánh: Đại gia Lưu Quang Lãm mang đất đã bán đi thế chấp, ngân hàng vẫn "gật đầu"?

13:27 , 25/08/2025
Mang thương hiệu Việt vươn ra toàn cầu, nhưng đóng góp trực tiếp của Vinamilk cho đất nước nằm ở đây

Mang thương hiệu Việt vươn ra toàn cầu, nhưng đóng góp trực tiếp của Vinamilk cho đất nước nằm ở đây

10:30 , 25/08/2025
Nữ cổ đông bí ẩn mạnh tay chi tiền gom cổ phiếu Vietravel

Nữ cổ đông bí ẩn mạnh tay chi tiền gom cổ phiếu Vietravel

09:43 , 25/08/2025
Lãnh đạo doanh nghiệp và cổ đông lớn Viconship, Thế giới Di động, SHB, Đất Xanh đồng loạt bán ra khi cổ phiếu tăng nóng

Lãnh đạo doanh nghiệp và cổ đông lớn Viconship, Thế giới Di động, SHB, Đất Xanh đồng loạt bán ra khi cổ phiếu tăng nóng

08:41 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên