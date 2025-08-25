Sau thua lỗ, Mai Linh đặt mục tiêu lãi 56 tỷ đồng năm 2025, đẩy mạnh đầu tư xe taxi điện

Ngày 25/8/2025, CTCP Tập đoàn Mai Linh đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên.

Một trong những nội dung trọng tâm được thông qua là kế hoạch đầu tư mạnh vào xe điện. Đây được xem là bước đi vừa để thay thế dàn xe cũ, vừa mở rộng mô hình kinh doanh taxi theo hướng xanh – sạch – tiết kiệm chi phí vận hành.

Năm 2025, Mai Linh đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 2.514 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng. Đây là mức kỳ vọng cao nếu so với năm 2024, khi tập đoàn chỉ ghi nhận 1.343 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 43 tỷ đồng. Việc không đạt kế hoạch doanh thu (chỉ thực hiện được 81%) cho thấy những khó khăn lớn mà ngành taxi phải đối mặt, từ biến động giá nhiên liệu đến sự thay đổi hành vi tiêu dùng hậu Covid-19.



Trước bối cảnh đó, Mai Linh xác định 3 trụ cột tái cấu trúc để tạo sức bật mới: chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tái cấu trúc nội bộ.

Về công nghệ, tập đoàn đã triển khai hàng loạt nền tảng như ứng dụng gọi xe Mai Linh, tổng đài 1055, đặt xe qua Zalo và thanh toán không tiền mặt. Đặc biệt, hệ thống tổng đài Contact Center On Cloud đã được đưa vào vận hành, cho phép xử lý tương tác đa kênh, tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả.



Phát biểu tại đại hội, ông Hồ Huy – Chủ tịch HĐQT – nhấn mạnh Mai Linh không thể đi theo lối cũ. Doanh nghiệp phải thay đổi cả tư duy lãnh đạo, mô hình quản trị, văn hóa doanh nghiệp và công nghệ. Con đường phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tinh thần ‘chiến binh áo xanh’ sẽ giúp doanh nghiệp kiên cường bước tiếp.