Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TGĐ Vinhomes tiết lộ đặc quyền gói vé tháng đường sắt Hà Nội – Hạ Long khoảng 5 triệu đồng

Phụng Tiên | 26-04-2026 - 08:34 AM | Doanh nghiệp

Tuyến đường sắt tốc độ cao khi hoàn thành được kỳ vọng rút ngắn hành trình Hà Nội – Hạ Long xuống chỉ còn khoảng 20–30 phút, thay vì 2–3,5 giờ như hiện nay.

Tại sự kiện ra mắt dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long, bà Nguyễn Thu Hằng - Tổng giám đốc Vinhomes cho biết, những cư dân đầu tiên của dự án sẽ được tiếp cận gói vé tháng tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long với mức giá dự kiến khoảng 5 triệu đồng, không giới hạn số lượt di chuyển.

Nếu so với chi phí đi lại hiện nay, mức giá này được xem là khá cạnh tranh. Với quãng đường khoảng 150 km mỗi chiều, người đi làm thường xuyên giữa hai địa phương có thể phải chi từ 5 – 5,5 triệu đồng/tháng nếu sử dụng xe máy, còn ô tô cá nhân có thể tiêu tốn trên 13 triệu đồng, chưa kể các chi phí phát sinh khác.

Điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở chi phí, mà còn ở thời gian. Tuyến đường sắt tốc độ cao khi hoàn thành được kỳ vọng rút ngắn hành trình Hà Nội – Hạ Long xuống chỉ còn khoảng 20–30 phút, thay vì 2–3,5 giờ như hiện nay. Điều này mở ra khả năng hình thành mô hình “sống ở Hạ Long, làm việc tại Hà Nội” – điều vốn khó khả thi trước đây.

Trước đó, ngày 12/4, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng Vingroup và chính quyền các địa phương gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh đã chính thức khởi công tuyến đường sắt tốc độ cao kết nối Hà Nội – Quảng Ninh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 147.000 tỷ đồng (tương đương trên 5,6 tỷ USD), chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng.

TGĐ Vinhomes tiết lộ đặc quyền gói vé tháng đường sắt Hà Nội – Hạ Long khoảng 5 triệu đồng- Ảnh 1.

Tuyến đường có chiều dài khoảng 120,2 km, đi qua 4 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đôi, khổ ray 1.435 mm, điện khí hóa toàn tuyến, vận tốc tối đa đạt 350 km/h; riêng đoạn qua Hà Nội được giới hạn ở mức 120 km/h.

Theo kế hoạch, tuyến sẽ sử dụng thế hệ tàu cao tốc hiện đại cùng hệ thống tín hiệu, điều khiển tiên tiến do Siemens Mobility cung cấp, đồng thời từng bước chuyển giao công nghệ cho VinSpeed trong quá trình vận hành.

Điểm đầu của tuyến đặt tại ga Cổ Loa (thuộc khu vực Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate Hà Nội), trong khi điểm cuối nằm tại ga Hạ Long, thuộc khu Công viên rừng Globe Hạ Long (Vinhomes Global Gate Hạ Long). Trên toàn tuyến sẽ bố trí 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng) và Yên Tử (Quảng Ninh), cùng một depot đặt tại ga cuối Hạ Long.

Nhịp sống thị trường

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên