Con trai Chủ tịch Thép Nam Kim ‘gom’ thành công 5 triệu cổ phiếu NKG

Ông Hồ Minh Phát vừa có báo cáo về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại CTCP Thép Nam Kim (MCK: NKG, sàn HoSE).

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 17/4/2026 đến ngày 23/4/2026, ông Phát đã mua vào thành công 5 triệu cổ phiếu NKG đăng ký mua.

Sau giao dịch, ông Phát đã tăng sở hữu cổ phiếu NKG từ 5 triệu cổ phiếu lên 10 triệu cổ phiếu, tương tương tỷ lệ sở hữu tăng từ 1,12% lên 2,23% vốn tại Thép Nam Kim.

Được biết, ông Hồ Minh Phát là con trai của ông Hồ Minh Quang- Chủ tịch HĐQT của Thép Nam Kim. Cũng tại báo cáo này cho thấy, ông Quang đang sở hữu hơn 71 triệu cổ phiếu NKG (tỷ lệ 15,87%).

Trong một diễn biến khác, ngày 24/4/2026 vừa qua, Thép Nam Kim đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026.

Tại đại hội, các cổ đông của Thép Nam Kim đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu dự kiến đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 49% so với kết quả thực hiện được trong năm 2025; lợi nhuận trước thuế ước đạt 400 tỷ đồng, tăng 66%. Tổng sản lượng năm 2026 dự kiến 1,1 triệu tấn.

Thép Nam Kim đưa ra kế hoạch kinh doanh tham vọng sau khi kết thúc năm 2025 với doanh thu thuần 14.899 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 240 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành gần 65% và 55% kế hoạch đã đề ra.

Bên cạnh đó, cổ đông của Thép Nam Kim cũng đã thông qua phương án phát hành gần 44,8 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá gần 447,6 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán của công ty.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026 sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thép Nam Kim còn lên kế hoạch phát hành 6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Đối tượng nhận ESOP bao gồm cán bộ lãnh đạo, quản trị, điều hành và nhân viên có thành tích xuất sắc của NKG và các công ty con. Số lượng phân bổ sẽ dựa trên cấp bậc, vị trí công tác và hiệu quả làm việc.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng, trong đó 50% bị hạn chế trong 1 năm và 50% còn lại trong 2 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026 và/hoặc 2027.

Đáng chú ý, Thép Nam Kim còn muốn chào bán 125 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, theo tỷ lệ 4:1. Cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng.

Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong năm 2026 hoặc đầu năm 2027 sau khi được UBCKNN chấp thuận. Với gần 1.500 tỷ đồng dự kiến huy động được, công ty sẽ góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ. Đây là công ty con của NKG triển khai dự án nhà máy Tôn Nam Kim Phú Mỹ với tổng mức đầu tư 4.500 tỷ đồng.



