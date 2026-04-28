Vingroup trở thành công ty lớn thứ 4 Đông Nam Á, vượt qua hàng loạt các gã khổng lồ của Singapore, Malaysia...

Theo số liệu từ Companies Market Cap, tính đến 24/4, Vingroup hiện xếp thứ 4 Đông Nam Á về giá trị vốn hóa, đứng sau DBS Group, Delta Electronics và OCBC. Đây cũng là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam lọt vào nhóm dẫn đầu khu vực theo bảng xếp hạng này.

Vingroup đã vượt qua giá trị của Singtel - tập đoàn viễn thông của Singapore, đứng hàng đầu châu Á.﻿

Trong khu vực, DBS Group đang giữ vị trí số 1 với vốn hóa khoảng 126,5 tỷ USD. Không chỉ nổi bật ở Đông Nam Á, quy mô của Vingroup còn vượt qua nhiều tập đoàn lớn tại châu Á như Kia, KB Financial Group, Shinhan Financial Group, Nintendo hay Panasonic.

Tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập hiện hoạt động đa ngành, từ sản xuất xe điện, công nghệ đến bất động sản, hạ tầng và năng lượng. Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 485.000 tỷ đồng, tăng gần 46% so với năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 35.000 tỷ đồng, gần gấp 3 lần kết quả năm 2025.

Phiên sáng 28/4, cổ phiếu VIC tiếp tục tăng trần lên mức 226.900 đồng/cp. Vốn hoá đạt trên 63,46 tỷ USD.

Theo bảng xếp hạng người giàu theo thời gian thực của Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tính đến ngày 27/4 ở mức 35,8 tỷ USD, giàu thứ 61 thế giới.

Trong hệ sinh thái của Vingroup, ngoài VinFast, Vinpearl, Vinhomes và Vincom Retail, một cái tên đáng chú ý là Green SM – doanh nghiệp taxi và gọi xe công nghệ sử dụng hoàn toàn xe điện VinFast. Công ty này được thành lập năm 2023, vốn điều lệ hơn 43.000 tỷ đồng và đã vươn lên dẫn đầu thị trường gọi xe 4 bánh tại Việt Nam trong quý IV/2025 với 51,5% thị phần theo GMV, vượt qua các đối thủ như Grab và Be Group.

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cho biết Vingroup đang xúc tiến kế hoạch IPO Green SM trong vài tháng tới. Đồng thời, ông kỳ vọng VinFast có thể đạt EBITDA dương tại thị trường Việt Nam ngay trong năm nay và trên quy mô toàn cầu vào năm sau, qua đó củng cố thêm động lực tăng trưởng cho toàn hệ sinh thái.